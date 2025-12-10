Pia Lohikoski: Kaikilla nuorilla ei ole rikkaita vanhempia ja heidän sijoitusasuntojaan
STEA-leikkaukset uhkaavat romuttaa nuorten asunnottomuutta ehkäisevän työn. Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski syyttää hallitusta maton vetämisestä nuorten jalkojen alta.
Lohikoski pitää hallituksen linjaa sekä nuorten että asuntopolitiikan näkökulmasta lyhytnäköisenä ja vahingollisena. Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n tekemä ennaltaehkäisevä työ on vaarassa loppua kokonaan vuoden 2026 jälkeen, kun järjestöltä ollaan leikkaamassa siihen osoitetut STEA-varat.
– On todella surullista ja näköalatonta, että hallitus kohtelee nuoria näin kerta toisensa jälkeen. Kaikilla ei ole rikkaiden vanhempien sijoitusasuntoja odottamassa opiskeluvuosia ja varhaista aikuisuutta varten. Nuorten asunnottomuus on todellinen uhka, jota voidaan ehkäistä, jos siihen on resursseja, Lohikoski sanoo.
NAL ry kritisoi leikkauksia muistuttamalla, että hallitus on itse sitoutunut ohjelmassaan torjumaan nuorten asunnottomuutta. Liiton mukaan hyvinvointialueilla ei ole resursseja korvata järjestöjen tekemää ennaltaehkäisevää työtä, jos STEA-avustukset lopetetaan.
Lohikoski huomauttaa, että järjestökenttään kohdistuvat leikkaukset kasaantuvat samoille ryhmille vuosi toisensa jälkeen.
– NAL on tehnyt erittäin vaikuttavaa ja tehokasta työtä nuorten asunnottomuuden torjumiseksi. Sen työn romuttaminen jättäisi monet nuoret täysin vaille tarvitsemiaan tukimuotoja, Lohikoski sanoo.
