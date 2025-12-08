Tarkkailuvaihe muuttuu toiminnaksi asuntokaupoilla
Hypon asuntomarkkinakatsaus no. 95 - Asuntokaupassa siirretään jalka jarrupolkimelta kevyesti kaasulle. Kuluttajat näkevät oman taloutensa tilan jo kelvolliseksi ja säntillinen säästäminen on kasvattanut kotitalouksien puskureita. Jo parin vuoden ajan vähitellen piristynyt asuntokauppa kasvaa ensi vuonna ja saavuttaa kriisejä edeltäneen tason.
”Oma talous kestäisi jo kaupat monessa perheessä, mutta työttömyyden kasvu ja julkisen talouden haasteet hidastavat yhä päätöksiä. Säästöt ja laskenut korkotaso sekä myyjien vastaantulo hinnoissa lisäävät kauppamääriä ja kääntävät myös asuntojen hinnat kasvuun kolmen vuoden laskun jälkeen”, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen sanoo.
Hypo ennustaa, että hinnat nousevat maltillisesti +1,0% ensi vuonna, kun vuositasolla 2025 jäädään vielä -1,8%:iin. Pääkaupunkiseudulla kasvuennuste asettuu ensi vuonna +1,5%:iin, vaikka kuluvana vuonna lasku onkin yhä -1,5%.
Asteittaista hintojen nousua tukevat väestön kasvu, historiallisen matala uudistuotanto ja kahden prosentin tuntumaan vakiintuva korkotaso.
”Vuosi 2025 toi rakennusalalle kaksi kyseenalaista ennätystä, kun sekä asuntoaloitukset että -valmistumiset painuivat alimmilleen 60-vuotisessa tilastohistoriassa. Ala toipuu vasta muun talouden käänteen mukana, mutta jo nyt voidaan nähdä, että aloitettavien asuntojen keskikoko kasvaa, kun paljon rakennettujen yksiöiden osuus pienenee jatkossa”, Keskinen kuvailee.
Ensiasunto ostettiin korona-aikana nuorempana
Korona-aika kiihdytti ensiasunnon ostoa ja laski ostoikää. Ensiasunnon ostajien määrä ampaisi koronavuosina korkeimmilleen yli kymmeneen vuoteen ja pudotti ensiasunnon ostajan keski-iän vajaasta 30 vuodesta 29 vuoteen.
”Laskeneet hinnat toivat oston paikkoja, ja varainsiirtoverovapauden viimeisenä vuonna 2023 ensiasunnon ostajien määrä laskikin vähemmän kuin asunnonostot kokonaisuudessan markkinoilla. Voimakkaasti laskeneet reaalihinnat tukevat yhä edelleen ensiasunnon ostajia, vaikka parin vuoden takainen varainsiirtoveron ulottaminen ensiasuntoihin jarruttaakin vahvinta ostointoa”, Juho Keskinen kuvailee.
Korona-aikana asuntokauppaa ohjasivat sekä eurot että tunteet, mutta sama vaikuttaa tälläkin hetkellä. Psykologian vaikutus nähdään asuntokaupoilla myös viime vuosien aikana, kun se on syrjäyttänyt talousmatematiikkaa kuluttajien käytöksessä. Yleisen ilmapiirin lisäksi tuntuma oman asunnon hinnasta on ollut hyvin voimakkaasti ohjaava tekijä.
”Myyntitappio on painanut takaraivossa voimakkaasti, vaikka vallitseva suhdanne olisi mahdollistanutkin asunnonvaihtajalle suuremman säästön välirahassa. Tutkimuksissa on osoitettu, että nimellishinnan lasku omasta ostohetkestä laskien puolittaa halukkuuden asunnon myyntiin. Se lukitsee perheitä vääränlaisiin koteihin, jarruttaa kauppaa ja näkyy myös heikompana menona työmarkkinoilla”, Juho Keskinen sanoo.
Uusien kotiovien lukkoja availlaan kaikesta huolimatta jo tiheämmin, kun myyjät tulevat viimein ostajia vastaan hintapyynnöissään. Vanhoja osakeasuntoja listataan myyntiin kasvavassa määrin, mikä tarjoaa yhä hyviä mahdollisuuksia ostajille.
Juho Keskinen
Työskentelen Hypon pääekonomistina asuntomarkkinoihin keskittyen.
Juha Lappalainen
Työskentelen asiantuntijana Hypon ulkoisessa viestinnässä ja mediakontakteissa.
Hypo-konserni
Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä hallinnoima keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.
Tilinpäätöstiedotteen 1.1.–30.9.2025 mukaan Hypo-konsernin tase oli 3,7 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 22,1 %, luottokanta 2,8 miljardia euroa, talletukset 1,6 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,4 % ja liikevoitto 8,0 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 22 000.
