Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissaVasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

VAS Andersson: EU-komission uudet esitykset vaarantavat luonnonsuojelun, kansanterveyden ja oikeusvaltioperiaatteen

10.12.2025 18:07:41 EET | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote

Jaa

Euroopan komission tänään julkaisemat ympäristösääntelyä ja sähköverkkoja koskevat paketit merkitsevät huolestuttavaa askelta kohti heikompaa ympäristölainsäädäntöä. Ehdotukset vaarantavat ympäristön ja ihmisten terveyden kilpailukyvyn nimissä, vaikka tutkijat ja järjestöt ovat varoittaneet seurauksista kuukausien ajan.

Li Andersson katsoo kameraan ja hymyilee.
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson. The Left

Merkittäviä heikennyksiä on tällä kaudella tehty esimerkiksi metsiensuojeluun sekä kemikaali- ja torjunta-aine­sääntelyyn. Eilen EU saavutti sopimuksen yrityksiä koskevien vastuullisuus- ja ympäristösääntöjen rajusta ja kattavasta heikentämisestä. Tänään sisään ajettiin jo seuraava kattava ympäristösääntelyä heikentävä kokonaisuus, eli niin sanottu ympäristö-omnibus.

– Kyse ei ole yksittäisistä teknisistä muutoksista, vaan täyskäännöksestä. Tämä on jatkoa sekä komission taantumukselliselle ympäristöpolitiikalle että huonolle valmistelulle. Ohitetut asiantuntijavaroitukset ja sivuutetut kansalaispalautteet herättävät vakavia kysymyksiä prosessin läpinäkyvyydestä ja legitimiteetistä, Andersson sanoo.

Komission väitteet säästöistä perustuvat vaikutusarvioiden puutteeseen, jonka seurauksena saastumisen, luontokadon ja ilmastoriskien moninkertainen hinta sivuutetaan. Komission omien arvioiden mukaan ympäristölakien heikko tai puutteellinen toimeenpano aiheuttaa Euroopassa jo noin 180 miljardin euron vuosittaiset kustannukset. Komission esitykset entisestään lisäisivät teollisuuden päästöjä, heikentäisivät vesien suojelua ja altistaisivat luonnon monimuotoisuuden entistä kovemmalle paineelle.

Järjestöjen mukaan seuraukset olisivat vakavat: enemmän saasteita ja altistumista haitallisille kemikaaleille, heikentynyt ilman ja veden laatu sekä kasvava riski elinympäristöjen tuhoutumiselle – jopa lajien häviämiselle. Myös oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen vaarantuu, kun ympäristölakeja pyritään ohittamaan ilman asianmukaisia menettelyjä.

– EU:n on päätettävä, jatkaako se luonnon ja kansanterveyden puolustajana vai luovutaanko näistä tavoitteista ympäristölle kaikista haitallisimman teollisuuden puolustamiseksi. Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on hylättävä komission tuhoisat esitykset ja pysäytettävä ympäristönsuojelua rapauttava kehitys, Andersson toteaa.

Avainsanat

euroopan unionieuroopan parlamenttivasemmistovasemmistoliittoympäristönsuojeluomnibusluonnonsuojelu

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye