Kokoomuksen Väyrynen: Ajaako SDP sittenkin Kiurun johdolla maakuntaveroa?
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Ville Väyrynen ihmettelee, miksi SDP:n Krista Kiuru väisti keskiviikon A-studiossa kysymyksen maakuntaverosta. Sosialidemokraattien linja sote-palveluiden parantamiseksi näyttää Väyrysen mukaan olevan se, että ei mitään ei muuteta, asiat ratkeavat vain rahalla ja veroilla.
Keskiviikon A-studiossa SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru väisti kokonaan kysymyksen maakuntaverosta ja totesi SDP:n mallin olevan se, että ”sotella pitäisi olla tarpeeksi rahaa”.
Kokoomuksen kansanedustaja Ville Väyrysen mukaan tämä kiteyttää SDP:n linjan sote-palveluihin täydellisesti.
”SDP:n ratkaisu kaikkeen on lisää rahaa ilman, että mikään itse sote-järjestelmässä tai sen sisällöissä muuttuisi. Hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa Orpon hallituskauden aikana joka vuosi miljardiluokassa. Silti kaikki alueet eivät selviä tehtävistään. Samalla terveydenhuoltomme sisällöistä jopa 30 prosenttia on asiantuntijoiden mukaan potilaalle hyödytöntä tai jopa haitallista. Tähän ongelmaan ei pelkkä lisäraha auta”, Väyrynen sanoo.
Väyrynen alleviivaa, että yksin ensi vuonna Orpon hallitus käyttää 4 miljardia enemmän rahaa soteen kuin vuonna 2023. Tänä vuonna jo 2,2 miljardia enemmän ja kaikkien alueiden rahoitus on kasvanut.
”Samaan aikaan me haluamme edes taittaa kustannusten kasvua, jotta meillä olisi toimivat sote-palvelut myös tuleville sukupolville. Tulevaisuudessa työikäisten määrä vähenee rajusti suhteessa ikääntyvään väestöön. Suomalaisen terveydenhuollon kantokyky ei tulisi kestämään demarien toimettomuutta ja sellaisen rahan jakamista, jota meillä ei ole. Ei sisältöä setelipinkoilla luoda”, Väyrynen sanoo.
SDP:llä on maakuntaverosta myönteinen puoluekokouskanta vuodelta 2023, mutta kelkkaa on yritetty vähin äänin kääntää puoluejohdon suulla.
”Ihmisten palvelut eivät verotuksen tasoja lisäämällä parane. Siksi kokoomuksen kanta maakuntaveroon on selvä ei. SDP puhuu loputtomasta rahan tarpeesta, mutta välttelee keskustelua siitä, mitä rahalla tulisi tehdä ja millä tavoin sote-järjestelmää voitaisiin kehittää. Me haluamme vahvistaa perusterveydenhuoltoa, lisätä läpinäkyvyyttä ja tuottavuutta sekä varmistaa, että jokainen tiukassa oleva euro käytetään järkevästi. Pelkkä raha ei pelasta ketään, jos emme osaa käyttää sitä oikein ja vaikuttavasti”, Väyrynen sanoo.
