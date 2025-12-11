Työtapaturmasta varastossa päiväsakkoja

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa syyskuussa 2023 Perhossa tapahtunutta työtapaturmaa. Kyseessä olevassa tapaturmassa TET-harjoittelija oli varastossa pumppukärryä käyttäessään jäänyt noin 600 kilon painoisen päälle liukuneen viljasäkin alle puristuksiin.

Vastaaja kiisti oikeudessa syyllisyytensä ja vaati syytteiden hylkäämistä.

Käräjäoikeus totesi muun ohella, että vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa, vaaratekijöiden poistamisessa sekä perehdytyksessä on ollut puutteita ainakin käsillä olleen työtehtävän osalta. Edellä mainitun ohella käräjäoikeus katsoi, että tapaturmaan osalliset suursäkit eivät olleet pinottuina riittävän turvallisella tavalla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevää velvollisuutta työnantajalle vaarojen selvittämiseen ja arviointiin sekä riittävään opastukseen ja perehdytykseen.

Lisäksi työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että työpaikan käytävät ja kulkutiet ovat turvallisia. Lisäksi paikoissa, missä esineet pudotessaan tai kaatuessaan voivat aiheuttaa vahinkoa, tulee työn luonteeseen katsoen olla tarkoituksenmukaisia turvallisuuslaitteita, kuten esimerkiksi kaiteita tai aitauksia.

Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 4.12.2025, asianumero R 764/2025/2457. Tuomio ei ole lainvoimainen.