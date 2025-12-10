Varikon Korjaamon uusi elämä Oulussa: remontoituihin tiloihin joustavaa rakennusautomaatiota Schneider Electricin avulla

Oulun Varikon Korjaamo on monella tavalla erityislaatuinen projekti: vanha, kulttuurihistoriallisesti merkittävä kiinteistö saneerataan uuteen käyttötarkoitukseen vastaamaan uusien vuokralaisten tarpeita. Tuiran Hartaanrannassa sijaitsevasta kiinteistöstä on suojeltu alkuperäinen julkisivu, jonka taakse on saatu liiketiloja muun muassa panimolle ja kuntosalille.

Historiallisen julkisivun taakse kätkeytyy myös täysin uudistettu kiinteistöautomaatio, jonka Liittäjä Talotekniikka Oy toteutti samaan aikaan sähkötöiden kanssa. Liittäjä Talotekniikka Oy on sähköisen talotekniikan urakointi- ja asiantuntijayritys, joka toimii pääasiassa Oulun seudulla ja Pohjois-Suomessa.

Järjestelmä sisältää perinteisen automaation lisäksi DALI-2-standardin mukaisen valaistuksen ohjausjärjestelmän EcoStruxure Connected Room Solutions -tilaratkaisulla sekä Esmi Sense FDP -paloilmoitinkeskuksella toteutetun palovaroitinjärjestelmän, jotka on natiivisti liitetty osaksi EcoStruxure Building Operation -järjestelmää.

– Meillä oli suuri vapaus projektin suunnittelussa, joten halusimme ottaa kaikki järkevät ratkaisut käyttöön. Sähkö- ja automaatiourakan yhdistäminen ja huolellinen suunnittelu toi esimerkiksi säästöjä kaapeloinnin määrässä ja siihen kuluneessa ajassa, sanoo Liittäjä Talotekniikan toimitusjohtaja Jukka Väisänen.

Hajautettu automaatio tukee muuntojoustavaa käyttöä

Varikon kaltaisissa kohteissa kiinteistöautomaatio on perinteisesti toteutettu valvonta-alakeskuksilla, joihin eri osa-alueet on yhdistetty. Oulussa päädyttiin hajautettuun automaatioarkkitehtuuriin, joka tuo uusia mahdollisuuksia kiinteistön käyttöön.

– Hajautetun automaation suurimpia hyötyjä ovat muuntojoustavuus ja skaalautuvuus rakennuksen elinkaaren aikana. Hajautettu automaatiojärjestelmä tuo myös kustannussäätöä kaapeloinnin minimoinnin myötä. Kiinteistönomistajan näkökulmasta on myös erittäin hyödyllistä, että energiankäyttöä voidaan seurata ja laskuttaa EcoStruxure Building Operation -järjestelmän avulla vuokralaiskohtaisesti, kertoo Schneider Electricin järjestelmäarkkitehti Pasi Miettinen.

– Kiinteistö liitetään Liittäjän kiinteistövalvomoon, joka hyödyntää alustana ISO 27001 -tietoturvasertifioitua Schneider Electricin eValvomoa. Sen avulla kiinteistöammattilaiset voivat seurata ja hallinnoida kohteen järjestelmiä etänä. Sinne voidaan luoda tunnukset myös vuokralaisille, jolloin heilläkin on näkymä omaan energiankulutukseen ja olosuhteisiin, Miettinen jatkaa.

Tällä hetkellä varikkokiinteistössä on jo vuokralaisina muun muassa panimo, kuntosali ja pyöräkorjaamo. Hajautetun automaatiojärjestelmän ansiosta kiinteistössä on voitu tehdä tilojen osaluovutuksia eli luovuttaa tiloja vuokralaisten käyttöön, vaikka työt muualla kiinteistössä vielä jatkuivat.

– Jo projektia suunnitellessa tiedettiin, että kiinteistön elinkaari tulee olemaan pitempi kuin yksittäisen vuokralaisen aika kiinteistössä. Hajautetut ratkaisut helpottavat tulevaisuudessa tilojen käyttötarkoituksen muutoksia. Siksi muuntojoustavuus on erittäin tärkeää, kuvailee Liittäjä Talotekniikan projektipäällikkö Timo Huovinen.

Sähkö- ja automaatiourakointi sopivat yhteen

Liittäjä Talotekniikan ammattilaiset suosittelevat yksimielisesti sähkö- ja automaatiourakoinnin toteuttamista saman yrityksen toimesta. Sama urakoitsija molemmissa tai ainakin automaatio- ja sähköurakoitsijoiden tiivis yhteistyö auttaa optimoimaan kumpaakin osa-aluetta.

– Jos ennen rakennusautomaatiosta 80 prosenttia oli LVI-tekniikkaa, niin nykyään sähkötekniikan ohjaaminen on pääroolissa. Sähkö- ja automaatioasioiden yhdistäminen edistää myös rakennusten vähähiilisyystavoitteita, sillä kaapeloinnin määrällä on tähän suora vaikutus, Schneider Electricin Miettinen muistuttaa.

Oulun varikkoprojektissa hajautetun automaation sekä yhdistetyn sähkö- ja automaatiourakoinnin ansiosta esimerkiksi kaapeloinnissa saatiin selkeitä säästöjä. Huolellisen suunnittelun ansiosta työvaiheita saatiin jätettyä pois ja kaapelointia tarvittiin 50 prosenttia vähemmän.

– Peräänkuuluttaisin ajatustavan muutosta tilaajapuolella, sillä siellä ei aina tiedetä, mikä on tehokkain tapa hoitaa automaatiourakointi. Myös hankintaketjujen pituus voi aiheuttaa haasteita. Kun olemme päässeet tekemään sekä sähkö- että automaatiourakoinnin ja koordinoineet työtä itse, olemme saaneet paljon hyvää palautetta esimerkiksi aikataulujen nopeudesta, luovutusvaiheen sujuvuudesta ja virheiden määrän vähenemisestä, Liittäjä Talotekniikan Väisänen kertoo.

Schneider-kumppanuuksien verkosto

Schneider Electricillä on Suomessa laaja verkosto yhteistyökumppaneita, joiden osaamista ja asiantuntemusta hyödynnetään monenlaisissa projekteissa. Liittäjä Talotekniikka on Schneider Electricin tuorein EcoXpert-kumppani eli EcoStruxure-teknologiaan ja -mahdollisuuksiin erikoistunut koulutettu kumppani.

Liittäjä Talotekniikka tilasi Oulun Varikon Korjaamoa varten Norelcon NorLine 800- ja NorPower 1250 -sähkönjakelukeskukset, joihin Norelco toteutti valmiit nimikoinnit tehtaalla ennen toimitusta. Tämä nopeutti osaltaan asennusvaihetta ja varmisti käyttöönoton sujuvuuden.

– Tiivis ja toimiva yhteistyö sekä aktiivinen vuoropuhelu Liittäjä Talotekniikan kanssa mahdollistivat projektin saumattoman etenemisen ja asiakkaan tarpeiden täyttämisen. Aikataulun täsmällisyys korostui projektissa osaluovutusten vuoksi, joten priorisoimme Norelcolla keskussuunnittelun tämän mukaisesti. Asiakaslähtöisyys, kotimainen valmistus, tekninen asiantuntemus ja selkeä projektinhallinta loivat vahvan perustan onnistuneelle lopputulokselle, Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen kertoo.

Norelco on tuttu muistakin Schneider-yhteyksistä, sillä se valmistaa Savonlinnassa lisenssillä Schneider Electricin Okken-pienjännitekennokeskuksia ja on mukana Master EcoXpert™ Power Distribution -ohjelmassa.

Liittäjä Talotekniikan Väisänen tunnistaa hyvien kumppanuussuhteiden arvon.

– Kumppanuuksien hyöty tulee esille juuri Varikon Korjaamon kaltaisissa hankkeissa, joissa voimme pallotella yhdessä monia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja voimme hyödyntää Schneiderin valmiiksi testattuja integraatioita. Olemme Schneiderin kumppaneita toki laajemminkin: heiltä löytyy valikoimista suuri osa työssämme tarvittavista materiaaleista.

Lisätietoja:

Jukka Väisänen, toimitusjohtaja, Liittäjä Talotekniikka Oy

p. 050 550 5508, jukka.vaisanen@liittaja.fi

Pasi Miettinen, järjestelmäarkkitehti, Schneider Electric Finland

p. 040 5343 917, pasi.miettinen@se.com