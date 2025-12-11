Työntekijän enimmäistyöajan seurantaa ei ollut noudatettu – esihenkilö tuomittiin työaikarikkomukseen
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tilintarkastusalan yrityksen IT-tiimin team leadin työaikalain rikkomisesta. Esihenkilölle ei kuitenkaan määrätty rangaistusta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 2.12.2025.
Tuomio liittyi Helsingissä tapahtuneeseen työaikarikkomukseen ja työaikalain enimmäisaikaan koskeviin säännöksiin. Työntekijän viikkotyöaika oli kahdella eri tarkastelujaksolla keskimäärin 59,39 tuntia ja 60,17 tuntia, vaikka lain sallima enimmäistyöaika on 48 tuntia. Toisin sanoen työntekijä teki neljän kuukauden jaksoilla keskimäärin 11,39 ja 12,17 tuntia viikossa yli sallitun enimmäismäärän.
Asiassa oli riitaa siitä, kuuluiko esihenkilön tehtäviin ja velvollisuuksiin seurata alaisensa työaikaa ja puuttua sen ylittymiseen. Esihenkilö sai viikoittain alaisensa työaikaraportit, ja lisäksi HR-yksikkö toimitti neljän kuukauden välein raportin, josta ilmeni liukuvan työajan ylitykset. Ratkaistavana oli myös, jos esihenkilön katsottiin olevan vastuussa seurannasta ja ylitysten estämisestä, oliko hän toiminut huolimattomasti laiminlyödessään tämän velvollisuuden.
Käräjäoikeus totesi, että esihenkilön kertomus siitä, ettei henkilöstöhallinto ollut ohjeistanut häntä työajan enimmäismäärän seurantaan, ei poistanut hänen velvollisuuttaan tuntea työaikalain sisältö ja toimia sen mukaisesti. Esihenkilön olisi asemansa perusteella tullut perehtyä työaikaa koskeviin säännöksiin ja huolehtia niiden noudattamisesta. Merkitystä ei ollut sillä, että työntekijä toimitti raportit myöhässä, sillä esihenkilö tiesi työntekijän suurista työmääristä ja olisi huolellisuusvelvollisuuden nojalla tullut puuttua asiaan.
Käräjäoikeus päätti kuitenkin olla määräämättä rangaistusta. Oikeus katsoi, että esihenkilön toiminta oli enimmillään huolimattomuutta, henkilöstöhallinnon ohjeistus oli puutteellista, ja työntekijä itse halusi tehdä paljon töitä. Lisäksi esihenkilö ryhtyi aktiivisiin toimenpiteisiin ylitysten havaitsemisen jälkeen neljän kuukauden raportista.
Tietämättömyys ei poista esihenkilön vastuuta
Työsuojelun juristi Anna-Lotta Castrén Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajan vastuulla on huolehtia työntekijöidensä enimmäistyöajan seurannasta.
”Tapaus osoittaa, että esihenkilötasolla on kyettävä ymmärtämään työaikalain ajantasainen sisältö, eikä tietämättömyys vapauta vastuusta”, Castrén sanoo.
Helsingin käräjäoikeuden tuomio 2.12.2025, R 706/2024/14598.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juristi Anna-Lotta Castrén, puh. 02950 16296, anna-lotta.castren@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Työsuojeluhallinto
Työsuojelu − tervettä työtä!
Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.
Työsuojeluviranomaisen toiminta siirtyy 1.1.2026 uuteen Lupa- ja valvontavirastoon. Uuden viraston työsuojeluosasto aloittaa tällöin toimivaltaisena valtakunnallisena työsuojeluviranomaisena.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Suomen Arvo-Ostot Oy påförs en påföljdsavgift om 7 500 euro och en offentlig varning för försummelser att följa penningtvättslagen11.12.2025 09:10:00 EET | Pressmeddelande
Den allvarligaste försummelsen gäller utarbetningen av den rapporteringsskyldigas riskbedömning.
Suomen Arvo-Ostot Oy:lle 7 500 euron seuraamusmaksu sekä julkinen varoitus rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä11.12.2025 09:10:00 EET | Tiedote
Vakavin laiminlyönti koskee ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa.
Työtapaturmasta varastossa päiväsakkoja11.12.2025 08:54:30 EET | Tiedote
Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 4.12.2025 perholaisen rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskaupan alalla toimivan yrityksen edustajan työturvallisuusrikoksesta 20 päiväsakon sakkorangaistukseen.
Regionförvaltningsverket har förelagt Österbottens välfärdsområde vite på 800 000 euro för lagstridig situation inom mun- och tandvården10.12.2025 15:30:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 10.12.2025 förelagt Österbottens välfärdsområde vite på 800 000 euro för bristerna inom mun- och tandvårdstjänsterna i området. Köerna till tandvård är för närvarande betydligt längre än de längsta väntetiderna som lagen tillåter. Välfärdsområdet ska se till att köerna är på en lagstadgad nivå senast 10.8.2026.
Aluehallintovirastolta 800 000 euron uhkasakko Pohjanmaan hyvinvointialueelle suun terveydenhuollon lainvastaisesta tilanteesta10.12.2025 15:30:00 EET | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pohjanmaan hyvinvointialueelle 10.12.2025 800 000 euron uhkasakon alueen suun terveydenhuollon palvelujen puutteista. Alueen hammashoidon jonot ylittävät parhaillaan selvästi lain sallimat enimmäisajat. Hyvinvointialueen tulee saattaa jonot lain edellyttämälle tasolle 10.8.2026 mennessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme