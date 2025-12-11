Tervetuloa Pohjoismaiden suurimpaan oikeusalan tapahtumaan 23.1.2026!

Järjestämme median edustajille lounastilaisuuden, jossa avaamme oikeusturvavakuutusten haasteita sekä oikeudenkäynteihin tulevaa merkittävää muutosta. Ilmoittaudu mukaan!

Medialounas klo 12.15–13.30

Lounaan aikana pureudumme kahteen ajankohtaiseen ja yhteiskunnallisesti merkittävään aiheeseen:

💲 Oikeusturvavakuutusten haasteet: Miten nykyiset rajaukset ja korvauskäytännöt vaikuttavat kansalaisten tosiasialliseen mahdollisuuteen saada korvauksia vakuutuksesta? Kattaako vakuutus avioero- ja huoltoriidat, rikosasian kulut tai vastapuolen oikeudenkäyntikulut?

📹 Todistelutallenneuudistus: Käräjäoikeuksissa siirrytään 2026 siihen, että todistajien kertomukset videoidaan ja esitetään myöhemmissä oikeusasteissa tallenteina. Kerromme, miten muutos vaikuttaa oikeudenkäyntien kulkuun, todistajiin ja myös toimittajien työhön.

Medialounas tarjoaa taustoitusta aiheisiin ja tilaisuuden saada suoria näkemyksiä alan asiantuntijoilta.

Poimintoja päivän muusta ohjelmasta

🟣 Asianajaja julkisuuden pyörteissä. Miten median kiinnostus vaikuttaa oikeudenkäyntiin ja asianajajan työhön?

🟣 Etäosallistumisen vaikutukset rikosoikeudenkäyntiin

🟣 Tuomareiden, syyttäjien ja asianajajien näkökulmia todistelutallenneuudistukseen

Asianajajapäivä kokoaa yhteen alan päättäjät, asiantuntijat ja käytännön toimijat.

Toivotamme median lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan keskusteluja, hakemaan taustatietoa ja nostamaan esiin oikeusvaltion kannalta keskeisiä kysymyksiä.

Ilmoittaudu viimeistään 20.1.2026: Ilmoittautuminen Asianajajapäivään

Tutustu päivän koko ohjelmaan: Asianajajapäivä 2026

Tervetuloa Asianajajapäivään!