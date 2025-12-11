Aivovammaliiton toiminta laajenee – mukaan myös aivoverenkiertohäiriön tai muun aivojen vaurion kokeneet läheisineen

Aivovammaliitto ry on vuodesta 1992 lähtien tehnyt määrätietoista työtä aivovamman saaneiden ihmisten yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Suomessa syntyy vuosittain noin 36 000 eriasteista aivovammaa. Keväällä 2025 aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden valtakunnallisen edunvalvontajärjestön konkurssi jätti kuitenkin lähes yhtä suuren kohderyhmän – noin 25 000 sairastunutta vuodessa – vaille omaa järjestöä. Tilanne herätti huolta sekä hyvinvointialueilla että paikallisyhdistyksissä, ja toive siitä, että Aivovammaliitto voisi jatkossa tukea myös aivoverenkiertohäiriön sairastaneita, nousi vahvasti esiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastasi tähän tarpeeseen ja mahdollisti Aivovammaliiton toiminnan laajentamisen. Laajentumisen tavoitteena on varmistaa, että kaikki aivovaurion kohdanneet ihmiset ja heidän läheisensä saavat tarvitsemansa tuen sekä tulevat kuulluiksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, palvelujärjestelmän kehittämisessä ja julkisessa keskustelussa.

– Haluamme vahvistaa kaikkien aivovaurion saaneiden asemaa ja tuoda heidän tarpeensa näkyviksi päätöksenteossa, palveluissa ja yhteiskunnassa. Aivoverenkiertohäiriö ja aivovamma johtavat usein samankaltaisiin arjen ja toimintakyvyn haasteisiin, kertoo Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Päivi Puhakka.

Toiminnan laajeneminen tarkoittaa, että Aivovammaliitto tarjoaa jatkossa tietoa, tukea ja toimintaa kaikille kohderyhmilleen valtakunnallisesti. Samalla liitto kehittää uusia palveluja sekä yhteistyömuotoja ammattilaisten, potilasjärjestöjen ja muiden aivoterveyden toimijoiden kanssa. Toiminnan laajenemisen ansiosta erilaisen aivovaurion kohdanneiden ääni kuuluu jatkossa entistäkin vahvempana.

Laajennettu toiminta käynnistyy 1.1.2026. Valmistelut ovat parhaillaan käynnissä, ja tarkempaa tietoa palveluista, tapahtumista ja alueellisesta toiminnasta julkaistaan alkuvuoden aikana Aivovammaliiton verkkosivuilla ja muissa viestintäkanavissa.

Aivovammaliiton hallitus