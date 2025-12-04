Talentia: Hyvinvointialueuudistuksen väliarviointi jättää sosiaalihuollon johtamisen ja palvelujen kriisit liian vähälle huomiolle

Sosiaalihuollon ammatillisen johtamisen heikentyminen jää raportissa varjoon

Raportissa ei tunnisteta sosiaalipalvelujen, sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammatillisen johtamisen heikentymistä hyvinvointialueilla. Ilman vahvaa sosiaalihuollon substanssijohtamista ei järjestelmän kokonaisuutta voi johtaa tasapainoisesti.

– On erittäin huolestuttavaa, että sosiaalihuollon ammatillisen johtamisen romuttumista ei raportissa tunnisteta ollenkaan. Tämä kehitys näkyy jo palvelujen vinoutumisena, aukkoina ja alueellisina eriarvoisuuksina, toteaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Palveluvalikoiman periaatteet vaatii vahvaa sosiaalihuollon näkökulman huomioimista

Palveluvalikoiman periaatteet ovat nyt lausuntokierroksella ja niiden jatkovalmistelu voi parantaa läpinäkyvyyttä.

– Vaarana kuitenkin on, että talous ohittaa asiakkaiden tarpeet, jos sosiaalihuollon erityispiirteitä ei periaatteissa tunnisteta, Karsio huomauttaa. Haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten oikeudet on turvattava – muuten palveluvalikoima menettää koko tarkoituksensa.

Henkilöstön tilanne on edelleen kriittinen

Raportti osoittaa, että rakenteiden yhtenäistäminen, jatkuvat muutokset ja epäselvä johtaminen ovat kuormittaneet työntekijöitä.

Henkilöstön pysyvyys ei parane ilman työhyvinvointiin ja esihenkilötyöhön panostamista. Osa alueista on tässä onnistunut, mutta erot ovat edelleen suuria.

– Ilman osaavaa, pysyvää henkilöstöä mikään sote-uudistus ei voi onnistua, Karsio sanoo.

Integraatio ja ennaltaehkäisy jääneet taka-alalle

Hyvinvointialueet ovat joutuneet painottamaan talouden tasapainoa, ja raportista ilmeneekin, että integraation ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen on jäänyt taka-alalle. Talentia pitää kehitystä lyhytnäköisenä ja vaarallisena: juuri ennaltaehkäisy estää raskaiden palvelujen tarpeen kasvua.

Vakavia ongelmia sosiaalipalvelujen saatavuudessa

– Lastensuojelun palvelutarpeen arviointien määräaikoja ei edelleenkään noudateta useilla alueilla, lastensuojeluilmoitusten kasvu kuormittaa järjestelmää, aikuissosiaalityössä palvelujen saatavuus on heikentynyt ja ikääntyneiden kotihoidon asiakasmäärät ja toteutuneet tunnit ovat laskeneet huolestuttavasti, Karsio listaa raportin osoittamia vakavia pulmia.

Talentia varoittaa lastensuojelun ja aikuissosiaalityön kuormituksen kasvun seurauksista, jotka näkyvät koko palvelujärjestelmässä vuosia eteenpäin.

Tietopohjan puutteet estävät sosiaalihuollon kehittämistä

Raportissa todetaan, että sosiaalihuollosta ei ole käytettävissä vastaavaa laatu- ja vaikuttavuustietoa kuin terveydenhuollosta.

– Tietopohjan puutteet eivät tarkoita, että palvelut olisivat vähemmän tärkeitä – ne tarkoittavat, että emme ole riittävästi investoineet niiden tutkimukseen ja arviointiin. Tämä on korjattava kiireesti, Karsio painottaa.

Tutustu tästä Talentian esitykseen sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) malliksi.

Kannustinjärjestelmä ei saa ohjata palveluja vain niihin kohtiin, joita on helppo mitata

Talentia pitää erityisen huolestuttavana, että HYTE-kerroin ei palkitse lastensuojelun tai sosiaalipalvelujen vaikuttavuudesta. HYTE-kerroin on kuntia kannustava rahoitusmalli, jossa osa valtionosuuksista määräytyy sen mukaan, miten kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Huolestuttavaa on myös se, että sosiaalipalveluilla ei ole omia vaikuttavuusmittareita ja että rahoituksen kannustimet kohdistuvat pääosin terveydenhuoltoon.

– Sosiaalihuolto ei saa jäädä paitsioon mittaripuuteargumentin vuoksi, Karsio korostaa.

Valtion ohjaus painottuu liiaksi talouteen

Raportti osoittaa, että talousohjaus on noussut ylikorostuneeksi, kun taas palvelujen sisältöohjaus on heikentynyt. Nykyinen ohjausjärjestelmä on epätasapainossa. Talous ajaa liian helposti sisällön ohi. Sosiaalihuollossa tarvitaan strategista, pitkäjänteistä ohjausta – ei paniikkisopeutuksia.

Kuva: Adobe Stock