Keusoten aluevaltuusto päätti uudesta strategiasta, talousarviosta ja asiakasmaksuista

Strategia ohjaa toimintaa ja palvelujen kehittämistä

Aluevaltuuston hyväksymät strategia ja palvelustrategia ohjaavat hyvinvointialueen toimintaa ja palvelujen kehittämistä vuosina 2026–2030. Strategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä alueen asukkaiden, henkilöstön, sidosryhmien ja päättäjien kanssa, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin alueen ja asukkaiden tarpeisiin.

Uudella strategialla tavoitellaan vaikuttavia ja saavutettavia palveluita, osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä sekä taloudellista kestävyyttä. Strategia korostaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen keskeisintä tehtävää: asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamista.

Talousarvioon palautettiin työosuusraha

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2026 ja lisäsi pohjaesitykseen työosuusrahan tulevalle vuodelle.

Työosuusraha on hyvinvointialueen maksama veroton avustus, joka on tarkoitettu kehitysvammaisille vammaispalvelujen asiakkaille, jotka osallistuvat työtoimintaan tai avotyötoimintaan. Alun perin Keusoten oli tarkoitus lopettaa työosuusrahan maksaminen vuoden 2026 alusta alkaen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Aluevaltuusto päätti kuitenkin, että työosuusrahaa maksetaan vuonna 2026.

Asiakasmaksuihin tehdään indeksikorotus

Sosiaali- ja terveysministeriö on 13.11.2025 tiedottanut, että hyvinvointialueiden palvelujen asiakasmaksuihin on tehty lakisääteiset indeksitarkistukset, minkä seurauksena maksujen enimmäismäärät nousevat vuoden 2026 alusta noin 6,93 %:a. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan, että Keusoten asiakasmaksuihin tehdään indeksitarkastus, jolloin asiakasmaksut ovat lain ja asetuksen mukaisen enimmäismäärän mukaisia.

Asiakasta suojaa jatkossakin asiakasmaksulain mukainen maksukatto (815 euroa vuonna 2026), joka rajoittaa maksujen perimistä kalenterivuoden aikana.

Strategian, talousarvion ja asiakasmaksujen lisäksi aluevaltuusto päätti kokouksessaan henkilöstöohjelmasta, alueellisesta hyvinvointisuunnitelmasta sekä hyvinvointialueen investointisuunnitelmasta.