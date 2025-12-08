Keusoten aluevaltuusto päätti uudesta strategiasta, talousarviosta ja asiakasmaksuista
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto kokoontui 11.12.2025 vuoden viimeiseen kokoukseensa. Kokouksessa hyväksyttiin hyvinvointialueelle uusi strategia viitoittamaan tulevien vuosien toimintaa. Lisäksi aluevaltuusto päätti asiakasmaksuista ja hyväksyi talousarvion tulevalle vuodelle.
Strategia ohjaa toimintaa ja palvelujen kehittämistä
Aluevaltuuston hyväksymät strategia ja palvelustrategia ohjaavat hyvinvointialueen toimintaa ja palvelujen kehittämistä vuosina 2026–2030. Strategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä alueen asukkaiden, henkilöstön, sidosryhmien ja päättäjien kanssa, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin alueen ja asukkaiden tarpeisiin.
Uudella strategialla tavoitellaan vaikuttavia ja saavutettavia palveluita, osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä sekä taloudellista kestävyyttä. Strategia korostaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen keskeisintä tehtävää: asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamista.
Talousarvioon palautettiin työosuusraha
Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2026 ja lisäsi pohjaesitykseen työosuusrahan tulevalle vuodelle.
Työosuusraha on hyvinvointialueen maksama veroton avustus, joka on tarkoitettu kehitysvammaisille vammaispalvelujen asiakkaille, jotka osallistuvat työtoimintaan tai avotyötoimintaan. Alun perin Keusoten oli tarkoitus lopettaa työosuusrahan maksaminen vuoden 2026 alusta alkaen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Aluevaltuusto päätti kuitenkin, että työosuusrahaa maksetaan vuonna 2026.
Asiakasmaksuihin tehdään indeksikorotus
Sosiaali- ja terveysministeriö on 13.11.2025 tiedottanut, että hyvinvointialueiden palvelujen asiakasmaksuihin on tehty lakisääteiset indeksitarkistukset, minkä seurauksena maksujen enimmäismäärät nousevat vuoden 2026 alusta noin 6,93 %:a. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan, että Keusoten asiakasmaksuihin tehdään indeksitarkastus, jolloin asiakasmaksut ovat lain ja asetuksen mukaisen enimmäismäärän mukaisia.
Asiakasta suojaa jatkossakin asiakasmaksulain mukainen maksukatto (815 euroa vuonna 2026), joka rajoittaa maksujen perimistä kalenterivuoden aikana.
Strategian, talousarvion ja asiakasmaksujen lisäksi aluevaltuusto päätti kokouksessaan henkilöstöohjelmasta, alueellisesta hyvinvointisuunnitelmasta sekä hyvinvointialueen investointisuunnitelmasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirja Vitikka-KoponenAluevaltuuston puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialuepirja.vitikka@gmail.com
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Suomen Akatemialta rahoitus tutkimukselle, joka kehittää raskausajan diabeteksen digitaalista hoitoa8.12.2025 16:06:09 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt Hyvinvointialueiden T&K-toiminnan ja -yhteistyön vahvistamisen rahoitusta kolmivuotiselle tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa raskausajan diabeteksen hoitotuloksia ja kehittää kansallisesti skaalautuvaa digitaalista hoitomallia. Keusote saa hankkeeseen 325 000 euroa. Hankkeen vastaava tutkija Keusotessa on Pirjo Laitinen-Parkkonen.
Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden työkaverit varmistetaan yhteistyöllä – Työpaikkaohjaajan rooli korostuu entisestään4.12.2025 14:03:10 EET | Tiedote
Työssä oppimista ohjaava työntekijä eli työpaikkaohjaaja voi olla opiskelijalle ratkaiseva tuki työelämään astumisessa ja kiinnittymisessä. Sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen kasvava osaajapula tekee työpaikkaohjaajista entistä tärkeämpiä koko alan työllisyyden ja palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluiden turvaamisen kannalta. Tästä syystä työpaikkojen ohjausosaamisen varmistaminen on keskiössä myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusoten ja alan koulutusorganisaatioiden, Laurean, Keudan ja Hyrian alueellisessa TKIO-yhteistyössä.
Tilinpäätösennuste vahvistaa näkymän, jossa säästötoimenpiteet alkavat jo näkyä taloudessa4.12.2025 11:51:17 EET | Tiedote
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 2.12.2025 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätösennusteen tammi–lokakuulta 2025 sekä vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2029.
Keusoten takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu vika26.11.2025 16:19:55 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu tekninen vika. Vian vuoksi asiakkaat eivät ole voineet jättää soittopyyntöä samanaikaisesti useampaan eri palvelunumeroon. Järjestelmän toimittaja selvittää ongelmaa ja korjaa sen mahdollisimman pian.
Aluehallituksessa omavalvonnan seuranta: Palvelujen saatavuus parantunut26.11.2025 15:28:59 EET | Tiedote
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan omavalvontaohjelman seurantaraportin 1–8/2025 sekä omavalvontaohjelman päivityksen vuosille 2025–2029.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme