KUTSU seuraamaan mediaseminaaria Euroopan parlamentin Saharov-palkinnosta etäyhteyksin 16.12.

Andrzej Patšobut on toimittaja, esseisti, bloggaaja ja aktivisti, joka kuuluu Valko-Venäjän puolalaisvähemmistöön. Hänet tunnetaan Lukašenkan hallinnon avoimesta kritiikistä. Patšobut on ollut vangittuna vuodesta 2021, jolloin hänet tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi rangaistussiirtolaan. Siellä hänen terveytensä on heikentynyt, mutta hän ei saa tarvitsemaansa sairaalahoitoa eikä hänen perheensä saa vierailla hänen luonaan.

Mzia Amaglobeli on georgialainen toimittaja ja verkkolehtien Batumelebi ja Netgazeti johtaja, joka pidätettiin tammikuussa 2025 hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin osallistumisesta. Hänet tuomittiin elokuussa kahdeksi vuodeksi vankeuteen, ja hänestä tuli Georgian ensimmäinen naispuolinen poliittinen vanki sen itsenäistymisen jälkeen.

Lue lisää tämän vuoden palkinnonsaajista.

Taustaa

Neuvostoliittolaisen fyysikon ja poliittisen toisinajattelijan Andrei Saharovin mukaan nimetty mielipiteenvapauden Saharov-palkinto on EU:n merkittävin kunnianosoitus ihmisoikeuksien puolustajien työlle. Parlamentti on myöntänyt palkinnon vuosittain vuodesta 1988 lähtien yksittäisille ihmisille, ryhmille ja järjestöille, jotka ovat edistäneet merkittävästi ihmisoikeuksia, sananvapautta ja demokraattisia arvoja.

