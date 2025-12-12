Vaasan kaupunki - Vasa stad

Esitys: Liftin liikennöinti ja kalusto uudistuvat – kilpailutus alkaa vuonna 2026

12.12.2025 11:37:21 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteiselle joukkoliikennelautakunnalle esitetään, että Lifti-liikenteen liikennesopimukset Vekka Group Oy:n kanssa päättyvät 31.12.2026. Vaasan kaupunki aloittaa liikennöinnin uuden pääsopimuksen ja joukkoliikennekaluston kilpailutuksen vuonna 2026.

Vaaleanpunaisia busseja talvisella kadulla, lunta maassa.
Kuva: Mikael Matikainen / Vaasan kaupunki

Esityksen mukaan kilpailutukseen otetaan linjat 1–11 ja 21, joista linjojen 5 ja 6 sopimukset päättyvät ennenaikaisesti ja linjan 21 sopimus jatkuu optiokaudella vuoden 2026 loppuun saakka. Linjojen 1–4 ja 7–11 pääsopimuskausi päättyy sopimuksen mukaisesti vuoden 2026 lopussa. Neuvotteluissa osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksen molemminpuolisia optiovuosia käytetä.

Tavoitteena on, että vuoden 2027 alusta alkava liikennöinti voidaan kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena, jotta joukkoliikennevarikko voidaan varata uudelle liikennöinnin pääsopimuskumppanille. Varikolta operoidaan kaupungin omistamalla kalustolla. Näin varmistetaan, että kaupungin tekemät investoinnit vähäpäästöiseen kalustoon ja varikkoinfrastruktuuriin voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Nykyinen tarjonta ja palvelu pysyvät ennallaan, eikä päätöksellä ole suoria vaikutuksia asiakkaiden arkeen. Kaupungin tavoitteena on turvata palvelun sujuvuus myös tulevina vuosina sekä kehittää joukkoliikennettä vastaamaan seudun tulevia tarpeita.

– Asiakkaiden näkökulmasta tärkeintä on, että palvelu on luotettavaa ja helppokäyttöistä. Nykyinen liikenne jatkuu normaalisti sopimuskauden loppuun saakka, ja tulevista muutoksista tiedotamme hyvissä ajoin, sanoo kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi Vaasan kaupungilta.

Kalusto uudistuu

Yhtä aikaa liikennöintisopimuksen kanssa on tarkoitus kilpailuttaa myös uutta kalustoa elinkaarensa päässä olevien kaasubussien tilalle. Kaluston kokoa on tarkoitus kasvattaa isompiin telibusseihin, jotta aamuliikenteen kapasiteetti kasvaa.

Esityksenä on, että vuodelle 2027 kilpailutetaan 10 kaasubussia ja 2 sähköbussia. Lisäksi kuusi vanhaa kaasubussia lunastetaan vara-autoiksi. Lifti käyttää jo nyt polttoaineena paikallisesti tuotettua biokaasua, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Lisäksi kaluston sähköistyminen on yleistyvä trendi, ja myös Vaasa valmistautuu EU-direktiivin osoittamaan suuntaan.

– Haluamme varmistaa, että Lifti kehittyy pitkäjänteisesti ja tukee Vaasan ilmastotavoitteita. Siksi kilpailutamme sekä liikennöinnin että kaluston kokonaisuutena, jossa kaasu- ja sähköbussit ovat keskeisessä roolissa, Talvi sanoo.

Kilpailutus käynnistyy alkuvuonna

Kilpailutuksen valmistelu on alkanut joulukuussa 2025. Varsinainen kilpailutus avataan tammi–helmikuussa 2026 markkinavuoropuhelulla, jos lautakunta hyväksyy esitykset.

Kilpailutus järjestetään avoimesti ja tasapuolisesti, ja myös nykyinen sopimuskumppani voi osallistua kilpailuun muiden liikennöitsijöiden tavoin. Kilpailutuksessa painotetaan erityisesti kiertotaloutta, palvelutason kehittämistä ja joukkoliikenteen luotettavuutta.

 – Tavoitteena on mahdollisimman sujuva siirtymä uuteen sopimuskauteen vuoden 2027 alusta, Talvi toteaa.

