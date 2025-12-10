Suomen Punainen Risti SPR

Suomen Punainen Risti myöntää tukea Sudanin konfliktin seurausten lievittämiseen

16.12.2025 05:25:00 EET | Suomen Punainen Risti SPR | Tiedote

Jaa

Sudanissa on käynnissä äärimmäisen vakava humanitaarinen kriisi. Suomen Punainen Risti tukee 700 000 eurolla Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton työtä ihmisten auttamiseksi Sudanissa.

Ryhmä ihmisiä kävelee kohti kameraa Sudanissa kuivalla, kivisellä tiellä.
All Haishan leiri Port Sudanin kaupungin ulkopuolella tarjoaa tilapäissuojaa kodeistaan paenneille ihmisille. Sudanin Punainen Puolikuu tarjoaa paenneille apua, kuten ruokaa, puhdasta vettä ja suojaa. Kuva: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto

Sudanissa yli 30 miljoonaa ihmistä, heistä yli 15 miljoonaa lasta, on humanitaarisen avun tarpeessa. Lähes 12 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan. 7,3 miljoonaa on paennut maan sisällä ja yli neljä miljoonaa on paennut naapurimaihin, kuten Etelä-Sudaniin, Chadiin ja Etiopiaan.

Lähes puolet sudanilaisista kärsii akuutista ruokapulasta. Osalla konfliktialueista on jo todettu nälänhätä, ja nälänhädän laajeneminen entisestään on suuri uhka.

 – Sudanin kriisi tarvitsee maailman huomiota. Ihmisten tilanne Sudanissa on erittäin huolestuttava ja vaatii yhä enemmän kansainvälisiä toimia, sanoo Suomen Punaisen Ristin Itä-Afrikan aluepäällikkö Sanna Salmela-Eckstein.

Tuella terveyspalveluja, vettä ja suojelua

Suomen Punainen Risti myöntää 700 000 euroa katastrofirahastostaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton työhön Sudanissa. Liitto ja Sudanin Punainen Puolikuu parantavat konfliktista kärsineiden ihmisten suojelua ja hygieniaa sekä tarjoavat suojaa, käteisapua, terveyspalveluja ja puhdasta vettä.

Osana katastrofirahaston tukea Suomen Punainen Risti lähettää Sudaniin avustustyöntekijän koordinoimaan ja tukemaan Sudanin Punaisen Puolikuun avun jakamista. Suomen Punainen Risti on jo aiemmin lähettänyt materiaaliapua Sudaniin.

Suomen Punainen Risti työskentelee myös Sudanin naapurimaissa Etelä-Sudanissa ja Etiopiassa, jotka vastaanottavat Sudanista paenneita ihmisiä.

– Etelä-Sudanin hätäapuoperaatiossa autamme pakolaisia ja paluumuuttajia esimerkiksi jakamalla käteisapua, tarjoamalla puhdasta vettä ja terveystietoa. Punainen Risti auttaa myös väkivaltaa kokeneita saamaan jatkohoitoa ja ehkäisee seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa, Salmela-Eckstein sanoo.

Lisätiedot

Itä-Afrikan aluepäällikkö Sanna Salmela-Eckstein, sanna.salmela@redcross.fi, p. +358 40 702 0595

Viestinnän asiantuntija Minttu-Maaria Partanen, p. 040 587 0032, minttu-maaria.partanen@punainenristi.fi

Kuvat

Ryhmä ihmisiä kävelee kohti kameraa Sudanissa kuivalla, kivisellä tiellä.
All Haishan leiri Port Sudanin kaupungin ulkopuolella tarjoaa tilapäissuojaa kodeistaan paenneille ihmisille. Sudanin Punainen Puolikuu tarjoaa paenneille apua, kuten ruokaa, puhdasta vettä ja suojaa. Kuva: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Punainen Risti SPR

Finlands Röda Kors fältsjukhus sätts upp i Tammerfors för certifiering – expertis inom katastrofhälsa är viktig också i Finland25.11.2025 05:02:00 EET | Pressmeddelande

Denna vecka bygger Finlands Röda Kors sitt fältsjukhus och sin klinik i Tammerfors för internationell certifiering. Finlands Röda Kors är ett av världens fem Röda Kors som har ett fältsjukhus. Sjukhuset och klinikerna är i ständig beredskap för att skickas ut till kriser i världen, men det finns beredskap att använda dem också i Finland.

Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaala pystytetään Tampereelle sertifiointia varten – katastrofiterveyden asiantuntemus on tärkeää myös kotimaassa25.11.2025 05:02:00 EET | Tiedote

Suomen Punainen Risti rakentaa tällä viikolla kenttäsairaalansa ja klinikkansa Tampereelle kansainvälistä sertifiointia varten. Suomen Punainen Risti on yksi maailman viidestä Punaisesta Rististä, joilla on kenttäsairaala. Sairaala ja klinikat ovat jatkuvassa valmiudessa lähetettäviksi kriiseihin maailmalla, mutta niiden käyttöön on valmius myös kotimaassa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye