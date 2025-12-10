Suomen Punainen Risti myöntää tukea Sudanin konfliktin seurausten lievittämiseen

Sudanissa yli 30 miljoonaa ihmistä, heistä yli 15 miljoonaa lasta, on humanitaarisen avun tarpeessa. Lähes 12 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan. 7,3 miljoonaa on paennut maan sisällä ja yli neljä miljoonaa on paennut naapurimaihin, kuten Etelä-Sudaniin, Chadiin ja Etiopiaan.

Lähes puolet sudanilaisista kärsii akuutista ruokapulasta. Osalla konfliktialueista on jo todettu nälänhätä, ja nälänhädän laajeneminen entisestään on suuri uhka.

– Sudanin kriisi tarvitsee maailman huomiota. Ihmisten tilanne Sudanissa on erittäin huolestuttava ja vaatii yhä enemmän kansainvälisiä toimia, sanoo Suomen Punaisen Ristin Itä-Afrikan aluepäällikkö Sanna Salmela-Eckstein.

Tuella terveyspalveluja, vettä ja suojelua

Suomen Punainen Risti myöntää 700 000 euroa katastrofirahastostaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton työhön Sudanissa. Liitto ja Sudanin Punainen Puolikuu parantavat konfliktista kärsineiden ihmisten suojelua ja hygieniaa sekä tarjoavat suojaa, käteisapua, terveyspalveluja ja puhdasta vettä.

Osana katastrofirahaston tukea Suomen Punainen Risti lähettää Sudaniin avustustyöntekijän koordinoimaan ja tukemaan Sudanin Punaisen Puolikuun avun jakamista. Suomen Punainen Risti on jo aiemmin lähettänyt materiaaliapua Sudaniin.

Suomen Punainen Risti työskentelee myös Sudanin naapurimaissa Etelä-Sudanissa ja Etiopiassa, jotka vastaanottavat Sudanista paenneita ihmisiä.

– Etelä-Sudanin hätäapuoperaatiossa autamme pakolaisia ja paluumuuttajia esimerkiksi jakamalla käteisapua, tarjoamalla puhdasta vettä ja terveystietoa. Punainen Risti auttaa myös väkivaltaa kokeneita saamaan jatkohoitoa ja ehkäisee seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa, Salmela-Eckstein sanoo.

Lisätiedot

Itä-Afrikan aluepäällikkö Sanna Salmela-Eckstein, sanna.salmela@redcross.fi, p. +358 40 702 0595

Viestinnän asiantuntija Minttu-Maaria Partanen, p. 040 587 0032, minttu-maaria.partanen@punainenristi.fi