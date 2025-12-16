Joulun ajan kierrätys: lajittele oikein ja vältä ruuhkat ekopisteillä
Joulun aikaan pakkausjätettä syntyy moninkertaisesti arkeen verrattuna. Kierrätys onnistuu pyhinäkin vaivattomasti pitämällä mielessä oikeat lajitteluohjeet. Ekopisteille ei myöskään ole kiirettä.
Jouluna kotitalouksissa syntyy lyhyessä ajassa roppakaupalla lajiteltavaa. Pahvilaatikot, kartonkipakkaukset, metallivuoat ja muovikääreet voivat täyttää keräysastiat nopeasti, etenkin kun joulunpyhät osuvat arkipäiville ja tyhjennysajoissa voi olla viivettä. Jouluna onkin lupa ottaa rauhallisesti myös kierrätyksen osalta – pakkausjäte säilyy mainiosti kotona muutaman päivän, ja ekopisteelle ehtii hyvin vasta Uuden vuoden alla.
Joulun lajitteluetiketti
Joulunpyhinä pakkausten kierrätys sujuu pitkälti samoin kuin arkenakin. Lajitellut muovi-, metalli-, lasi- ja kartonkipakkaukset voi tuoda Rinki-ekopisteille, joita löytyy yli 1500 kappaletta ympäri Suomen.
Jos ekopiste on täynnä, jätettä ei tule jättää maahan pisteen ympärille, vaan sen voi viedä toiseen pisteeseen. Kun joulun pakkausjätteet lajitellaan huolellisesti, säilyvät ekopisteet siisteinä ja kierrätys toimii kaikkien hyväksi.
Muistathan litistää?
Erityisesti kartonkipakkausten litistäminen on oleellisen tärkeää. Kun pakkaukset painellaan kasaan, niitä mahtuu keräysastioihin jopa kaksinkertainen määrä. Suuret pahvilaatikot kannattaa repiä pienempiin osiin, jolloin ne mahtuvat keräysastian suusta helpommin sisään. Laatikoita voi myös hetken aikaa käyttää kotona kartonkijätteen keräysastiana. Kauniit lahjakassit ja -pakkaukset saa mieluusti hyödyntää uudelleen.
Millaiset tuotteet eivät kuulu Rinki-ekopisteelle?
Osa joulunajan jätteestä menee helposti väärään astiaan. Tässä vastuullisen kierrättäjän tärpit:
- Lahjapaperit ja -nauhat kuuluvat sekajätteeseen, sillä niiden pinnoitteet, väriaineet ja teipit vaikeuttavat kierrätystä
- Tuikkukynttilöiden kuoret, joululaatikoiden alumiinivuoat ja rikkoontuneiden lyhtyjen rungot lajitellaan metalliin, lasiosat sekajätteeseen
- Konvehtirasioissa eri materiaalit erotellaan: pahvikuori kartonkiin, muovikääreet ja -alustat muovipakkauksiin
- Sähkölaitteet, kuten rikkinäiset joulukoristeet ja -valot, samoin kuin litiumioniakut ja paristot tulee aina toimittaa sähkölaitekeräykseen, ja akkujen navat on teipattava ennen palautusta
- Hyytyneen kinkunrasvan voi laittaa biojätteeseen tai kotikompostiin, kun taas nestemäinen rasva kuuluu suljetussa astiassa sekajätteeseen
-
Tarkista joulun jälkeen joulukuusen lajitteluohjeet, keräysaikataulut ja -paikat oman kuntasi ohjeista
Lajitteluohjeet kokonaisuudessaan löydät osoitteesta rinkiin.fi/lajitteluohjeet.
Suomessa on yli 1500 Rinki-ekopistettä Hangosta Utsjoelle, ja ne löytyvät helposti Ringin ekopistekartalta sekä Google Mapsista. Oikeat lajitteluohjeet ja lähimmän keräyspisteen tiedot löytyvät osoitteessa rinkiin.fi.
Rinki kiittää ahkeria lajittelijoita ja toivottaa hyvää joulua sekä iloisen vastuullista uutta vuotta 2026!
