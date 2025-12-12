Ilkka Käsmä aloittaa työnsä 1.1.2026. Korjattu tiedotteeseen. Yleislääketieteen erikoislääkäri Ilkka Käsmä on valittu konservatiivisen ja psykiatrisen palvelualueen palvelujohtajaksi
Keski-Suomen hyvinvointialue on nimittänyt konservatiivisen ja psykiatrisen palvelualueen palvelujohtajaksi yleislääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Ilkka Käsmän. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2026.
Palvelujohtajana Käsmä vastaa laajasta erikoissairaanhoidon kokonaisuudesta, johon kuuluvat sisätautien palveluyksikkö, kuntoutuksen, neurologian, fysiatrian ja geriatrian palveluyksikkö, syöpätautien, sädehoidon ja sairaalafysiikan palveluyksikkö, konservatiivisen hoitotyön palveluyksikkö sekä psykiatrian palveluyksikkö. Palveluita tuotetaan Sairaala Novassa Jyväskylässä ja hyvinvointialueen muissa toimipisteissä. Palvelualueen budjetti on noin 125 miljoonaa euroa ja henkilöstöä reilut 800.
-Otan tehtävän vastaan avoimin mielin ja myönteisellä asenteella. Näen tämän mahdollisuutena edistää terveydenhuollon integraatiota ja edistää yhteisiä tavoitteita yhdessä henkilökunnan kanssa koko vastuualueella sekä oppia uutta, Ilkka Käsmä toteaa.
- Ilkka Käsmällä on vahva kokemus terveydenhuollon tuloksellisesta johtamisesta sekä hoito- ja palveluketjujen kehittämisestä. Hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti kyky uudistaa palvelutuotantoa asiakas- ja potilaslähtöisesti sekä muutosjohtamisen taidot, kertoo terveydenhuollon vastuualuejohtaja Titta Frantsila.
Hyvinvointialueella on vuoden 2025 aikana uudistettu sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiota ja johtamisjärjestelmää. Uudistuksen tavoitteena on ollut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraation vahvistaminen sekä hoito- ja palvelupolkujen sujuvoittaminen. Palvelujohtajan tehtävä on keskeinen osa uudistuksen toimeenpanoa.
-Ilkka Käsmällä on erinomainen kokonaisnäkemys palvelualueen toiminnasta sekä vahva kyky johtaa muutosta. Hän tuo mukanaan kokemusta, näkemyksiä ja yhteistyöhakuisen otteen, jotka tukevat hyvinvointialueen strategisia tavoitteita, toteaa terveydenhuollon vastuualuejohtaja Titta Frantsila.
Palvelujohtaja toimii esihenkilönä palvelualueen palvelupäälliköille, ja hänen esihenkilönään toimii terveydenhuollon vastuualuejohtaja.
