Turun Osuuskaupan hallitus ja hallintoneuvosto vuodelle 2026
Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto on valinnut kokouksessaan 10.12.2025 Turun Osuuskaupan hallituksen kokoonpanon vuodelle 2026.
Turun Osuuskaupan hallitus 2026:
Tapio Peltomäki, kauppatieteiden maisteri, Naantali (pj.)
Laura Inttilä, DI, Naantali
Kati Kivimäki, toimitusjohtaja, Helsinki (varapj.)
Jan Lähde, kauppatieteiden maisteri, Naantali
Heli Marjanen, talousmaantieteen professori, Turku
Matti Äijälä, toimitusjohtaja, Turku
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tapio Peltomäki ja varapuheenjohtajana Kati Kivimäki. Uutena hallitukseen valittiin Laura Inttilä.
Turun Osuuskaupan edustajisto on syyskokouksessa 20.11.2025 valinnut tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet.
Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto vuodelle 2026:
Andersson Janina, Turku (2. varapj.)
Aso Janne, Raisio
Eklund Toni, Turku (pj.)
Engblom Saro (henkilöstön edustaja)
Granberg Gunilla, Parainen
Helin-Luotonen Hanna, Uusikaupunki
Hollmén Kimmo, Kaarina
Järvinen Jere, Kaarina
Kuvaja Kimmo, Uusikaupunki
Lahdenperä Antti, Taivassalo
Luotonen Jussi-Pekka, Vehmaa
Maisila Päivi, Mynämäki
Majuri Sari, Turku
Mikkola Mari, Lieto
Moisio Ulla-Maija, Turku
Määttänen Petra, Turku
Norontaus Liisa, Turku
Paasio Heli, Turku
Potinkara Mika, Nousiainen
Ranta Kukka-Maria (henkilöstön edustaja)
Rasi Jarmo, Loimaa
Savolainen Sami, Turku
Uggeldahl Petri, Turku (1. varapj.)
Weber Konsta, Turku
Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Hanna Helin-Luotonen, Liisa Norontaus sekä Konsta Weber.
Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto on kokouksessaan 10.12.2025 valinnut keskuudestaan hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat vuodelle 2026. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Toni Eklund, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Petri Uggeldahl ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Janina Andersson.
Henkilöstön edustajina hallintoneuvostossa vuosina 2026-2027 toimivat Saro Engblom sekä Kukka-Maria Ranta.
Lisätietoja:
Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Mika Rantanen, puh. 0400 260 419, mika.rantanen@sok.fi
