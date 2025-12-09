Turun Osuuskaupan hallitus ja hallintoneuvosto vuodelle 2026

Radisson Blu Marina Palace Hotel ja Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone menestyivät kansainvälisesti arvostetussa World Luxury Awards-äänestyksessä 5.11.2025 08:29:59 EET | Tiedote

Radisson Blu Marina Palace Hotel ja Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone palkittiin useassa kategoriassa arvostetulla tunnustuksella. World Luxury Awards -palkinnot jaetaan yleisön ja asiantuntijoiden äänestyksen perusteella. Tämän vuoden äänestyksen voittajat julkistettiin lokakuun lopussa Barcelonassa ja Singaporessa järjestetyissä gaaloissa.