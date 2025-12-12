Duodecim valitsi kaksi Sairaala Novan ylilääkäriä kollegiaalisuuden edistäjiksi

Perustelut valinnoille

Ole Andersen

Andersenia kuvataan arvostavaksi, kuuntelevaksi ja helposti lähestyttäväksi lääkäriksi, joka ohjaa ja kannustaa nuoria kollegoita. Hän on aina valmis auttamaan haastavissa tilanteissa ja tukee potilaita, heidän perheitään sekä työyhteisöään sensitiivisesti ja läsnä olevasti. Vaikeissakin hetkissä hän seisoo henkilökunnan rinnalla.

Johanna Tuukkanen

Tuukkanen tunnetaan helposti lähestyttävänä ja aidosti muista välittävänä kollegana. Hänen johdollaan Novan anestesiayksikkö on saavuttanut jo toistamiseen viiden tähden arvioinnin Nuorten Lääkäreiden Yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä. Tuukkasen lämmin ja kannustava johtajuus tekee yksiköstä paikan, jossa viihdytään ja voidaan hyvin.

Lisätietoja: Duodecimin tiedote (11.12.2025) https://www.duodecim.fi/2025/12/11/duodecim-valitsi-vuoden-2025-terveysalan-vaikuttajaksi-budjettipaallikko-mika-niemelan/