Duodecim valitsi kaksi Sairaala Novan ylilääkäriä kollegiaalisuuden edistäjiksi
Duodecim on valinnut vuoden 2025 merkittävimmät terveysalan vaikuttajat 12 eri kategoriassa. Valinnoissa korostuvat kuluneen vuoden ansiot sekä 144-vuotiaan Duodecimin arvot.
Kategoriassa Kollegiaalisuuden edistäjät palkittiin kaksi Sairaala Novan ylilääkäriä:
Lastentautien ylilääkäri Ole Andersen sekä anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäri Johanna Tuukkanen. Duodecimin mukaan he ovat esimerkillisiä kollegoita ja rohkaisijoita, jotka rakentavat hyvää ja kannattelevaa työyhteisöä.
Perustelut valinnoille
Ole Andersen
Andersenia kuvataan arvostavaksi, kuuntelevaksi ja helposti lähestyttäväksi lääkäriksi, joka ohjaa ja kannustaa nuoria kollegoita. Hän on aina valmis auttamaan haastavissa tilanteissa ja tukee potilaita, heidän perheitään sekä työyhteisöään sensitiivisesti ja läsnä olevasti. Vaikeissakin hetkissä hän seisoo henkilökunnan rinnalla.
Johanna Tuukkanen
Tuukkanen tunnetaan helposti lähestyttävänä ja aidosti muista välittävänä kollegana. Hänen johdollaan Novan anestesiayksikkö on saavuttanut jo toistamiseen viiden tähden arvioinnin Nuorten Lääkäreiden Yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä. Tuukkasen lämmin ja kannustava johtajuus tekee yksiköstä paikan, jossa viihdytään ja voidaan hyvin.
Lisätietoja: Duodecimin tiedote (11.12.2025) https://www.duodecim.fi/2025/12/11/duodecim-valitsi-vuoden-2025-terveysalan-vaikuttajaksi-budjettipaallikko-mika-niemelan/
Yhteyshenkilöt
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
