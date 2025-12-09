Lääkärihelikopteritoiminta käynnistyy Kouvolassa alkuvuodesta

FinnHEMS 70 -yksikön toiminta-alue kattaa laajan alueen itäiseltä Uudeltamaalta Saimaalle. Yksikön pääasiallisena tehtävänä on kuljettaa tehohoitotasoinen ensihoito potilaan luo, ja lisäksi lääkärihelikopteri myös kuljettaa potilaita.



Tukikohta on Suomen lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavan FinnHEMSin kahdeksas. Muut tukikohdat sijaitsevat Vantaalla, Turussa, Tampereella, Seinäjoella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Kouvolan tukikohta on rakennettu Utin lentoaseman yhteyteen. Miehistötilat ja ajoneuvojen – helikopterin ja lääkäriauton – tarvitsemat tilat käsittävän rakennuksen kokonaispinta-ala on vajaat 1000 neliömetriä. Lentotoimintaa operoidaan H145-helikopterilla.

– Vuonna 2015 linjattu Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteriyksikkö liittyy viimein osaksi alueen ensihoitoa. Lääkärihelikopteritoiminta on mitä suurimmassa määrin yhteistyötä, ja meidät on uutena toimijana otettu vastaan alueella hienosti, sanoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

Kouvolan lääkärihelikopteritukikohta vahvistaa Kaakkois-Suomen ensihoitopalveluita

Hanke on toteutettu yhdessä HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden kanssa. FinnHEMS vastaa lääkärihelikopteritoiminnan ilmailupalvelun järjestämisestä, ja varsinaisesta ensihoidosta vastaavat yliopistolliset hyvinvointialueet.

– Kouvolan lääkärihelikopteriyksikön myötä Suomeen muodostuu kattava valtakunnallinen verkosto, joka vahvistaa ensihoidon laatua Kaakkois-Suomessa ja tukee koko sosiaali- ja terveydenhuollon valmiutta, sanoo ylilääkäri Sanna Hoppu sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Yksikkö parantaa alueen ensihoidon vaikuttavuutta nopeuttamalla hoidon tarpeen arviointia sekä tuomalla osaamista ja kustannustehokkuutta.

Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteritukikohdan perustamista alettiin valmistella sen jälkeen, kun eduskunnan oikeusasiamies linjasi vuonna 2015, että kansalaisten tasa-arvoisen ensihoidon kannalta myös Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen tulee perustaa tukikohdat.