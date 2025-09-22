Amos Rex (Helsinki) ja LAS Art Foundation (Berliini) esittävät Natasha Tonteyn uuden tilausteoksen Ateneo Venetossa Venetsian biennaalin 61. kansainvälisen taidenäyttelyn yhteydessä.

The Phantom Combatants and the Metabolism of Disobedient Organs, (suom. Haamu-taistelijat ja tottelemattomien elinten aineenvaihdunta) on Natasha Tonteyn tähän mennessä suurin ja kunnianhimoisin teos. Sen ovat tilanneet LAS Art Foundation ja Amos Rex – kaksi tulevaisuuteen suuntautunutta taideinstituutiota, jotka on perustettu viimeisen vuosikymmenen aikana tukemaan uudenlaisia taiteellisia ilmaisumuotoja teknologian aikakaudella.

The Phantom Combatants nähdään Ateneo Venetossa, barokkityylisessä rakennuksessa San Marcossa, jossa toimii Venetsian tiede-, kirjallisuus- ja taideakatemia.

Kävijät saapuvat kävelysiltaa pitkin tilaan, joka rakentuu videosta, äänestä, valosta ja veistoksellisista elementeistä.

Installaation keskellä on Tonteyn video, joka ammentaa B-elokuvien camp-estetiikasta ja sotilaallisista kuvantamistekniikoista – kuten kvanttihaamukuvannasta, LiDAR:sta- ja lämpökameroista – kertoakseen Len Karamoyn tarinan.

Karamoy kuului Permesta-liikeeseen, Pohjois-Sulawesissa vaikuttaneeseen poliittiseen ryhmään, joka taisteli Indonesian hallituksen keskitettyä valtaa vastaan CIA:n tuella ja yritti vallankaappausta vuonna 1958.

Tonteyn kertomuksessa Karamoy liikkuu ajassa. Hän on “haamutaistelija”, ja hänen “tottelemattomat elimensä” ovat hänen biologisesti muunneltuja ruumiinosiansa. Karamoy on taitava muodonmuuttaja ja huijari, joka suorittaa minahasanilaisia sotariittejä tullakseen näkymättömäksi ja voittamattomaksi sekä pysyäkseen vihollisen ulottumattomissa hormonien ja hallusinogeenien avulla. Kuten sieniverkostojen itiöt, hänen hahmonsa ilmestyy uudelleen monina avatareina.

Karamoy, kuten Tontey, kuuluvat minahasa-kansaan, Pohjois-Sulawesin etniseen ryhmään, jonka monikerroksinen identiteetti sisältää sekä kristillisiä että animistisia uskomuksia.

Ateneo Veneton kasettikatto, joka näkyy Tonteyn installaation yläpuolella, kuvaa kiirastulen kiertoa, jonka on maalannut Jacopo Palma il Giovane vuonna 1600. Kiirastuli on keskeinen osa minahasanien uskomusjärjestelmää ja heijastaa The Phantom Combatants -teoksen käsittelemää rajoja ylittävää konfliktitilaa.

Pohtiessaan sodan vastustamista biologisen kohennuksen, esi-isien rituaalien ja valvonnan kumoamisen kautta, The Phantom Combatants tarkastelee nykypäivän teknologiavetoista maailmaa, jota määrittävät sotilaalliset konfliktit, digitaalinen valvonta sekä taistelu ruumiillisesta toimijuudesta ja itsemääräämisoikeudesta.

Natasha Tontey toteaa:

”Tämän projektin kautta yritän kuunnella historian hiljaisempia säveliä – mollisointuja, joissa muistojen, surun ja rituaalien sirpaleet jatkavat kaikumistaan. Näissä vaimeissa taajuuksissa, jotka peittyvät usein äänekkäämpien kertomusten alle, tunnistan jälkiä selviytymisestä, huolenpidosta ja kuvittelusta, jotka kantavat läpi väkivallan.

Samanaikaisesti tämä vähemmän tunnettu tieto voi auttaa hahmottamaan teknologista tulevaisuutta, joka perustuu muihin – ei välttämättä inhimillisiin - näkökulmiin, jotka ovat lähempänä kosmologista tietoa.

LAS Art Foundationin toimitusjohtaja Bettina Kames ja Amos Rexin toimitusjohtaja Kieran Long sanovat:

”Olemme erittäin iloisia voidessamme työskennellä Natasha Tonteyn kanssa tämän uuden tilaustyön parissa. The Phantom Combatants edustaa yhteistä tavoitettamme mahdollistaa rohkeita uusia taiteellisia avauksia, joissa uusinta teknologiaa käytetään sekä välineenä että kriittisen tarkastelun kohteena. Kuvaamalla Indonesian historian kuohuvaa aikaa Len Karamoyn hahmon kautta teos avaa näkymän vähemmän tunnettuihin tarinoihin ja tarjoaa samalla ainutlaatuisen pohdinnan nykyhetkestä, jota määrittävät konfliktit ja kontrolli. Tonteyn rinnakkaiset tutkimukset biologisesta kohentamisesta “biohakkeroinnin” sekä sotilasteknologian avulla tarjoavat ajatuksia herättävän mutta leikkisän näkemyksen mahdollisista tulevaisuuksista näinä epävarmoina aikoina.”

Taiteilijasta

Natasha Tontey on minahasalainen taiteilija ja tutkija, joka asuu Jakartassa ja Yogyakartassa Indonesiassa. Hänen tuotantonsa kattaa elokuvia, videoita, performansseja ja installaatioita, ja niissä tutkitaan usein vaihtoehtoisia tulevaisuuksia marginalisoitujen ryhmien näkökulmasta.

Tonteyn teoksia on esitetty kansainvälisesti, muun muassa yksityisnäyttelyissä Museum MACANissa Jakartassa (2024–2025) ja Auto Italiassa Lontoossa (2022) sekä ryhmänäyttelyissä, kuten MUNCH Triennale Oslossa (2025–2026), 18. Istanbulin biennaalissa (2025), 14. Biennial do Mercosul Brasiliassa (2025), Leeum Museum of Art Soulissa (2022), Singapore Biennale (2022), Ghost 2565 Bangkokissa (2022) ja Hamburger Bahnhof Berliinissä (2021).

Hänen elokuviaan on esitetty Lontoon elokuvajuhlilla (2025), FID Marseillessa (2025) ja Singaporen kansainvälisillä elokuvajuhlilla (2021, 2023, 2025).

Vuonna 2020 hän sai HASH-palkinnon ZKM | Karlsruhesta ja Akademie Schloss-Solitudelta. Hän oli myös Human Machine -ohjelman stipendiaatti Akademie der Künste Berliinissä vuosina 2021–2023.

Tietoa LAS Art Foundationista

LAS Art Foundation on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tukee uusia taiteellisia ilmaisumuotoja teknologian aikakaudella. LAS tekee yhteistyötä taiteilijoiden, ajattelijoiden ja instituutioiden kanssa ympäri maailmaa, synnyttääkseen uusia ideoita ja kehittääkseen innovatiivisia projekteja ja kokemuksia. LAS tutkii aiheita kvanttitietokoneista ja avaruudesta tekoälyyn, ekologiaan ja bioteknologiaan – valottaen taiteen, tieteen ja huipputeknologian välisiä yhtymäkohtia.

Ohjelma koostuu installaatioista ja performansseista sekä koulutusohjelmista, julkaisuista ja tutkimusprojekteista. LAS toimii Berliinissä ja on perustamisvuodestaan 2019 lähtien toteuttanut projekteja sekä kaupungissa että kansainvälisesti.

LAS on tilannut ja esittänyt teoksia muun muassa seuraavilta taiteilijoilta: Refik Anadol, Danielle Brathwaite-Shirley, Ian Cheng, Libby Heaney, Holly Herndon & Mat Dryhurst, Robert Irwin, Jakob Kudsk Steensen, Lawrence Lek, Josèfa Ntjam, Laure Prouvost ja Marianna Simnett. Vuonna 2025 LAS Art Foundation voitti Euroopan komission S+T+ARTS -palkinnon Sensing Quantum -ohjelmallaan.

Tietoa Amos Rexistä

Amos Rex on tulevaisuuteen suuntautunut, itsenäinen museo Helsingin keskustassa, joka on omistautunut monipuolisille kohtaamisille taiteen kanssa. Lasipalatsin aukion ikonisten kumpujen alla sijaitsevissa maanalaisissa tiloissa esitetään mielikuvituksellisia, kokemuksellisia ja usein teknologisesti kokeellisia näyttelyitä, jotka ovat nykytaiteilijoiden ja muiden eri taiteenaloilla toimivien taiteilijoiden käsialaa. Museo tutkii kulttuurin ja julkisen tilan tulevaisuutta, yhdistää Helsingin globaaleihin keskusteluihin ja jatkaa perustajansa Amos Andersonin perintöä elinvoimaisena paikkana osallistavalle kulttuurielämälle.

Amos Rex on tilannut ja toteuttanut merkittäviä projekteja tunnetuilta taiteilijoilta taiteen ja teknologian aloilta, kuten Teamlabilta vuonna 2018 ja Ryoji Ikedalta vuonna 2024. Se on myös tilannut projekteja alan nousevilta ammattilaisilta, kuten Josefina Nelimarkalta ja Keikeniltä, joiden interaktiivinen teos Amos Rexissä vuonna 2024 voitti Lumen-palkinnon.

Vuonna 2027 The Phantom Combatants esitetään Helsingissä Amos Rexissä.