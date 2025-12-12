Turun yliopisto

Mustikoista, käyttäjäkokemuksesta ja kärkituotteista markkinoille 2026: Turun yliopiston ja Lepomäen tilan yhteistyö tuotti kolme uutta kuluttajalähtöistä tuotetta

12.12.2025 14:42:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote

Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksen ja Lepomäen tilan yhteistyössä kehitettiin kuluttajien kanssa uusia mustikkatuotteita.

Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus (NUFO) ja suomalainen marjatila Lepomäen tila ovat syksyn aikana kehittäneet yhdessä kuluttajien kanssa uusia mustikkapohjaisia tuoteideoita osana Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT Food) Consumer Engagement Labs (CEL) -ohjelmaa. Tavoitteena on tuoda markkinoille vuonna 2026 ainakin yksi yhteistyön aikana syntyneistä konsepteista.

Neljä ryhmää, mukaan lukien eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia kuluttajia, osallistuivat syys-marraskuun aikana kuluttajalähtöiseen yhteiskehittämiseen, jossa yhdistyivät kuluttajanäkemykset, terveellisyys, käyttöyhteyksien monipuolisuus ja tuotannollinen realismi. Kolme kärkikonseptia, joissa innovatiivisuus, sivuvirtojen hyödyntäminen ja vastuullisuus yhdistyvät uudella tavalla, ovat:

1.    Fermentoitu mustikkajuoma, kuten smoothie- tai kombuchapohjainen virkistävä ja palauttava funktionaalinen juoma,
2.    Sivuvirroista kehitetty säilyvä mustikkasose, joka toimii itsenäisenä tuotteena mutta myös monikäyttöisenä raaka-aineena uusille tuotteille,
3.    Premium-koiranruoka, jossa mustikan puristusmäski hyödynnetään osana kestävää ja ravitsemuksellisesti laadukasta lemmikkieläintuotetta.

Projektin johti Minna Storm, Turun yliopiston tutkija Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksesta. CEL-prosessi pohjautuu kansalaisten osallistamiseen, vastuulliseen innovointiin ja terveellisten sekä kestävien ruokaratkaisujen edistämiseen. Turun yliopistossa toiminta nivoutuu vahvasti monitieteiseen tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

– Kuluttajien osallistaminen tällä tasolla on tärkeää, innovaatiotyötämme tukevaa ja vastuullista. Tässä projektissa yhdistyivät kansalaisyhteiskunta, tiede ja pk-yritysten tarpeet poikkeuksellisella tavalla, toteaa Storm.

Viimeinen yhteistapaaminen järjestettiin marraskuun lopussa, jolloin kaikki ryhmät esittelivät tuoteluonnoksensa Lepomäen tilalle. Seuraavana vaiheena on valittujen ideoiden jatkokehitys ja pilotointi vuoden 2026 aikana.

– Kuluttajien aktiivinen rooli tässä projektissa on ollut meille sekä innostava että opettavainen kokemus. Näemme näissä konsepteissa konkreettista kaupallista potentiaalia, ja tulemme arvioimaan niitä tarkemmin tuotantomme näkökulmasta, kertoo Hannele Mäntyjärvi, Lepomäen tilan toimitusjohtaja.

Projekti osoittaa, miten pienet pohjoismaiset toimijat voivat yhdistää tutkimuksen, kuluttajanäkemykset ja kestävän kehityksen liiketoiminnaksi, joka vastaa muuttuvan ruoka-alan haasteisiin.

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.

