Mustikoista, käyttäjäkokemuksesta ja kärkituotteista markkinoille 2026: Turun yliopiston ja Lepomäen tilan yhteistyö tuotti kolme uutta kuluttajalähtöistä tuotetta
Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksen ja Lepomäen tilan yhteistyössä kehitettiin kuluttajien kanssa uusia mustikkatuotteita.
Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus (NUFO) ja suomalainen marjatila Lepomäen tila ovat syksyn aikana kehittäneet yhdessä kuluttajien kanssa uusia mustikkapohjaisia tuoteideoita osana Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT Food) Consumer Engagement Labs (CEL) -ohjelmaa. Tavoitteena on tuoda markkinoille vuonna 2026 ainakin yksi yhteistyön aikana syntyneistä konsepteista.
Neljä ryhmää, mukaan lukien eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia kuluttajia, osallistuivat syys-marraskuun aikana kuluttajalähtöiseen yhteiskehittämiseen, jossa yhdistyivät kuluttajanäkemykset, terveellisyys, käyttöyhteyksien monipuolisuus ja tuotannollinen realismi. Kolme kärkikonseptia, joissa innovatiivisuus, sivuvirtojen hyödyntäminen ja vastuullisuus yhdistyvät uudella tavalla, ovat:
1. Fermentoitu mustikkajuoma, kuten smoothie- tai kombuchapohjainen virkistävä ja palauttava funktionaalinen juoma,
2. Sivuvirroista kehitetty säilyvä mustikkasose, joka toimii itsenäisenä tuotteena mutta myös monikäyttöisenä raaka-aineena uusille tuotteille,
3. Premium-koiranruoka, jossa mustikan puristusmäski hyödynnetään osana kestävää ja ravitsemuksellisesti laadukasta lemmikkieläintuotetta.
Projektin johti Minna Storm, Turun yliopiston tutkija Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksesta. CEL-prosessi pohjautuu kansalaisten osallistamiseen, vastuulliseen innovointiin ja terveellisten sekä kestävien ruokaratkaisujen edistämiseen. Turun yliopistossa toiminta nivoutuu vahvasti monitieteiseen tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.
– Kuluttajien osallistaminen tällä tasolla on tärkeää, innovaatiotyötämme tukevaa ja vastuullista. Tässä projektissa yhdistyivät kansalaisyhteiskunta, tiede ja pk-yritysten tarpeet poikkeuksellisella tavalla, toteaa Storm.
Viimeinen yhteistapaaminen järjestettiin marraskuun lopussa, jolloin kaikki ryhmät esittelivät tuoteluonnoksensa Lepomäen tilalle. Seuraavana vaiheena on valittujen ideoiden jatkokehitys ja pilotointi vuoden 2026 aikana.
– Kuluttajien aktiivinen rooli tässä projektissa on ollut meille sekä innostava että opettavainen kokemus. Näemme näissä konsepteissa konkreettista kaupallista potentiaalia, ja tulemme arvioimaan niitä tarkemmin tuotantomme näkökulmasta, kertoo Hannele Mäntyjärvi, Lepomäen tilan toimitusjohtaja.
Projekti osoittaa, miten pienet pohjoismaiset toimijat voivat yhdistää tutkimuksen, kuluttajanäkemykset ja kestävän kehityksen liiketoiminnaksi, joka vastaa muuttuvan ruoka-alan haasteisiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna StormprojektitutkijaTurun yliopistominna.storm@utu.fi
Hannele MäntyjärvitoimitusjohtajaLepomäen tilalepomaentila@gmail.com
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Suomalaiset pojat saavat yhä useammin ADHD-diagnoosin perusterveydenhuollossa12.12.2025 09:08:36 EET | Tiedote
Turun yliopiston tutkimuksesta selviää, että suomalaiset lapset – erityisesti pojat – saavat yhä useammin ADHD-diagnoosin perusterveydenhuollossa. Äidin psyykkiset sairaudet, raskausajan tupakointi ja se, ettei äiti ollut parisuhteessa, olivat yhteydessä lapsen suurempaan todennäköisyyteen saada ADHD-diagnoosi.
Piilaakson ajattelu muuttaa journalismia – väitöstutkimus paljastaa edelläkävijöiden vaikutuksen10.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
YTM Juho Ruotsalainen tarkastelee tulevaisuudentutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, miten niin kutsutut edelläkävijätoimittajat uudistavat journalismia ja muovaavat käsityksiä sen tulevaisuudesta. Ruotsalainen väittelee Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa 15.12.
Elinympäristöjen vaikutusta aikasuhteeseen tutkivalle Ricardo Correialle arvostettu 2 miljoonan euron ERC-rahoitus9.12.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa tarkastellaan, miten luonto ja erilaiset elinympäristöt vaikuttavat ihmisten ajantajuun. Hankkeen tulokset voivat tulevaisuudessa ohjata kaupunkien ja muiden elinympäristöjen suunnittelua.
Tutkimus: Pitkittynyt sota ajanut Ukrainan nuoret vakavaan mielenterveyskriisiin9.12.2025 10:00:40 EET | Tiedote
Ukrainan sodan eri vaiheiden läpi eläneet nuoret kärsivät hälyttävistä mielenterveysoireista, osoittaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen laaja aikasarjatutkimus. Tutkimuksen mukaan molemmille Ukrainan sodan vaiheille vuodesta 2014 lähtien altistuneista nuorista 16 prosenttia kokee PTSD-oireita, kun taas sodalle altistumattomilla nuorilla vastaava luku oli yhden prosentin luokkaa. Tutkimuksessa selvisi lisäksi, että yli kymmenen prosenttia heistä kärsii myös vakavista masennusoireista ja yli kymmenen prosenttia on yrittänyt itsemurhaa.
Oppikirjat ylläpitävät ihmiskeskeistä eläinkuvaa9.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Oppikirjat konkretisoivat opetussuunnitelmaa ja edustavat tietoa ja arvoja, joille eläinten ja luonnon kohtelu yhteiskunnan politiikassa ja instituutioissa perustuu. Eläimiin liittyvien arvojen ilmenemistä oppimateriaaleissa tutkineiden tutkijoiden mukaan oppikirjojen tulisikin mahdollistaa arvojen monipuolinen tarkastelu ja puhtaasti ihmiskeskeisen näkökulman kyseenalaistaminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme