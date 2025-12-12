Varhan ikääntyneiden palvelulautakunnalle esitetään 17.12.2025 asumispalveluyksikkö Almakotia koskevan liikkeenluovutussopimuksen hyväksymistä
Varha on käynyt liikkeenluovutusneuvotteluita Esperi Care Oy:n kanssa Kemiönsaaressa sijaitsevan 27-paikkaisen Almakodin liikkeenluovutuksesta 22.10.2025 alkaen.
Neuvotteluita on käyty viisi kertaa. Neuvotteluiden pohjalta on syntynyt liikkeenluovutussopimus, jonka hyväksymistä esitetään ikääntyneiden palvelulautakunnan kokouksessa 17.12.2025
Mikäli ikääntyneiden palvelulautakunta hyväksyy liikkeenluovutussopimuksen, Almakodin toimintaa siirtyy Varhalta Esperi Care Oy:n tytäryhtiö Vakkuri ja Aalto Oy.lle 2.3.2026 alkaen.
Almakodin henkilöstölle on pidetty kaksi työpaikkakokousta ja lisäksi liikkeenluovutusneuvotteluiden etenemisestä on tiedotettu henkilöstöä. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksessa ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen nykyisen työehtosopimuksen ehdoin.
Almakodin asiakkaiden palvelu jatkuu Almakodissa keskeytyksettä. Varha hankkii asiakkaiden palvelut palveluntuottajalta Varhan puitesopimuksen perusteella tai palvelusetelillä.
Eeva-Sirkku PöyhönenTulosaluejohtaja, ikääntyneiden palvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 538 2101eeva-sirkku.poyhonen@varha.fi
