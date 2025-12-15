Jyväskylän yliopisto ja Folkhälsan tiivistävät yhteistyötä ikääntymisen ja kansanterveyden tutkimuksessa

Von Bonsdorff kehittää alan tutkimusta ja koulutusta Jyväskylän yliopistossa ja vastaa Folkhälsanin tutkimusohjelman kehittämisestä, kansainvälisestä yhteistyöstä ja ulkopuolisen rahoituksen hankinnasta.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan, erityisesti Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen yhteistyö on jatkunut jo pitkään.

“Nyt tarkoitukseni on laajentaa yhteistyötä – tutkimusintressimme ovat samansuuntaiset ja molemmilla organisaatioilla on omat vahvuutensa. Toiminnoissa on selkeää synergiaa. Haluan edistää yhteistyötä liikunta- ja terveystutkimuksessa ja tuoda yhteen organisaatioiden ainutlaatuisen osaamisen”, sanoo von Bonsdorff.

Professori von Bonsdorffin asiantuntemus ja johtajuus vahvistavat merkittävästi kansanterveyden ohjelman kehittämistä sekä erityisesti vanhenevaan väestöön suuntautuvaa tutkimusta, toteaa Folkhälsanin tutkimuskeskuksen johtaja Anna-Elina Lehesjoki.

"Sopimus luo erinomaiset edellytykset syventää ja laajentaa yhteistyötä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston välillä kansanterveystutkimuksessa. Lisäksi näen mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä myös geenitutkimuksen alueelle", Lehesjoki sanoo.

Von Bonsdorff on työskennellyt Folkhälsanilla vuodesta 2015 ja johtanut terveeseen ikääntymiseen keskittyvää tutkimusryhmää vuodesta 2022. Hän on julkaissut yli 150 vertaisarvioitua artikkelia ja toimii aktiivisesti tieteellisissä tehtävissä, muun muassa Ruotsin FORTE-neuvoston kansanterveyspaneelin puheenjohtajana. Hän vastaa Nordic Congress of Gerontology -kongressin järjestämisestä Jyväskylässä vuonna 2027.

Von Bonsdorffilla on laaja kansainvälinen tutkimustausta: hän on toiminut Fulbright-tutkijana Yhdysvalloissa sekä Suomen Akatemian tutkijatohtorina Lontoossa. Hän väitteli gerontologian ja kansanterveyden oppiaineesta Jyväskylän yliopistossa vuonna 2009 ja on toiminut apulaisprofessorina vuodesta 2019 ja professorina vuodesta 2024. Hänellä on gerontologian dosentuuri Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja:

Professori Mikaela von Bonsdorff

Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta

mikaela.vonbonsdorff@jyu.fi, +358 40 034 2692