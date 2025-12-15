Jyväskylän yliopisto ja Folkhälsan tiivistävät yhteistyötä ikääntymisen ja kansanterveyden tutkimuksessa
Jyväskylän yliopisto ja Folkhälsan ovat solmineet määräaikaisen, kolmen vuoden sopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa kansanterveyden ja ikääntymisen tutkimusta. Gerontologian ja kansanterveyden professori Mikaela von Bonsdorff on uusi Folkhälsanin tutkimuskeskuksen kansanterveystutkimuksen ohjelmajohtaja ja jatkaa professorin tehtävässään Jyväskylän yliopistossa. Yhteistyö vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuutta Suomessa ja kansainvälisesti.
Von Bonsdorff kehittää alan tutkimusta ja koulutusta Jyväskylän yliopistossa ja vastaa Folkhälsanin tutkimusohjelman kehittämisestä, kansainvälisestä yhteistyöstä ja ulkopuolisen rahoituksen hankinnasta.
Liikuntatieteellisen tiedekunnan, erityisesti Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen yhteistyö on jatkunut jo pitkään.
“Nyt tarkoitukseni on laajentaa yhteistyötä – tutkimusintressimme ovat samansuuntaiset ja molemmilla organisaatioilla on omat vahvuutensa. Toiminnoissa on selkeää synergiaa. Haluan edistää yhteistyötä liikunta- ja terveystutkimuksessa ja tuoda yhteen organisaatioiden ainutlaatuisen osaamisen”, sanoo von Bonsdorff.
Professori von Bonsdorffin asiantuntemus ja johtajuus vahvistavat merkittävästi kansanterveyden ohjelman kehittämistä sekä erityisesti vanhenevaan väestöön suuntautuvaa tutkimusta, toteaa Folkhälsanin tutkimuskeskuksen johtaja Anna-Elina Lehesjoki.
"Sopimus luo erinomaiset edellytykset syventää ja laajentaa yhteistyötä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston välillä kansanterveystutkimuksessa. Lisäksi näen mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä myös geenitutkimuksen alueelle", Lehesjoki sanoo.
Von Bonsdorff on työskennellyt Folkhälsanilla vuodesta 2015 ja johtanut terveeseen ikääntymiseen keskittyvää tutkimusryhmää vuodesta 2022. Hän on julkaissut yli 150 vertaisarvioitua artikkelia ja toimii aktiivisesti tieteellisissä tehtävissä, muun muassa Ruotsin FORTE-neuvoston kansanterveyspaneelin puheenjohtajana. Hän vastaa Nordic Congress of Gerontology -kongressin järjestämisestä Jyväskylässä vuonna 2027.
Von Bonsdorffilla on laaja kansainvälinen tutkimustausta: hän on toiminut Fulbright-tutkijana Yhdysvalloissa sekä Suomen Akatemian tutkijatohtorina Lontoossa. Hän väitteli gerontologian ja kansanterveyden oppiaineesta Jyväskylän yliopistossa vuonna 2009 ja on toiminut apulaisprofessorina vuodesta 2019 ja professorina vuodesta 2024. Hänellä on gerontologian dosentuuri Helsingin yliopistossa.
Lisätietoja:
Professori Mikaela von Bonsdorff
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
mikaela.vonbonsdorff@jyu.fi, +358 40 034 2692
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Kiertotalous lupaa vihreää tulevaisuutta, mutta unohtaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden15.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Kiertotaloutta pidetään avainratkaisuna ilmasto- ja resurssikriisiin, mutta Kang Liun väitöstutkimuksen mukaan sen sosiaaliset vaikutukset jäävät usein varjoon. Tutkimus tuo esille uuden viitekehyksen, jossa sosiaalityö toimii talouden siirtymien aktiivisena muovaajana kohti sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpiä käytäntöjä.
Jyväskylän yliopisto sai 500 000 euroa teollisuuden energiajärjestelmien kustannustehokkuuden ja päästöjen optimoinnin tutkimukseen12.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Suomen Akatemia myönsi informaatioteknologian tiedekunnan professori Kaisa Miettisen monitavoiteoptimoinnin tutkimusryhmälle 500 000 euron rahoituksen Teollisuuden energiajärjestelmät osana kestävää ilmastoneutraalia yhteiskuntaa -hankkeeseen. Hanke tutkii prosessiteollisuuden energiajärjestelmiä. Tarkoituksena on järjestelmien energia- ja kustannustehokkuuden sekä päästöjen optimointi. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa.
Väitös: Piipinnan päälle valmistetut DNA-origami hilat avaavat mahdollisuuksia ison mittakaavan nanovalmistukselle (Parikka)12.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston väitöstutkimuksessa kehitettiin DNA-origameista kaksiulotteisia verkkomaisia rakenteita piipinnoille ja selvitettiin, miten erilaiset olosuhteet vaikuttavat niiden muodostumiseen. Tulokset avaavat uusia mahdollisuuksia DNA-avusteisen litografian käytössä ja sitä kautta uudenlaisten materiaalien valmistuksessa, esimerkiksi optiikan sovelluksiin.
Koneen Säätiöltä lähes kolme miljoonaa euroa Jyväskylän yliopistoon11.12.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Syksyn 2025 yleisessä haussa Koneen Säätiö myönsi Jyväskylän yliopistoon kaikkiaan 16 apurahaa, joiden yhteissumma nousi 2 924 700 euroon.
Väitös: Yritysjohto ja etujärjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansallisen suurstrategian muotoutumisessa11.12.2025 12:38:16 EET | Tiedote
KTM Roosa Oinasmaa tutki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemässään strategian ja yrittäjyyden väitöskirjassaan, miten yritysjohto ja etujärjestöt vaikuttavat kansallisen suurstrategian muotoutumiseen. Tulokset osoittavat, että suurstrategia ei ole yksittäinen valtion muovaava suunnitelma, vaan pitkän aikavälin prosessi, jossa yritysjohto, etujärjestöt ja valtionhallinto neuvottelevat kansallisista tavoitteista ja resurssien käytöstä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme