Mai Kivelä ja Pia Lohikoski: Suomen prioriteetteja EU-rahoituksen osalta on parannettava

– Erityisesti vähähiilistämiseen ja puhtaaseen siirtymään sekä ympäristötoimiin kohdistettu rahoitus on riittämätön suhteessa investointitarpeisiin. Elämme globaalien monikriisien aikaa, eikä ilmastokriisin torjunnasta ja luonnonsuojelusta voida tinkiä, Kivelä sanoo.

– Valtioneuvoston kantaa määrittää tällä hetkellä oman kansallisen edun maksimointi, mikä on ristiriidassa EU:n perusarvojen, yhteistyön ja solidaarisuuden, kanssa. Meidän tulee globaalien jänniteidenkin keskellä priorisoida ekokriisin torjuntaa sekä sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista, Lohikoski linjaa.

Edustajat painottavat työllisyyden, kohtuuhintaisen asumisen, oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien edistämisen tärkeyttä.

– Taloudellisen ja sosiaalisen epätasa-arvon vähentäminen parantaisi samalla yhteenkuuluvuuden tunnetta Euroopassa. Tämä suojaisi eurooppalaisia yhteiskuntia paremmin ulkopuolisten toimijoiden poliittiselta vaikuttamiselta ja nousevalta äärioikeistolaisuuden uhalta, Lohikoski sanoo.

– Myös maataloustukien paremmassa kohdentamisessa on erityisen paljon parantamisen varaa. Suomen tulisi ajaa maataloustukien tiukempaa sitomista tuottavuus-, ilmasto- ja innovaatiokriteereihin, ja eläinten oikeuksien edistäminen pitää ottaa osaksi agendaa, Kivelä sanoo.