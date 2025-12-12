Mai Kivelä ja Pia Lohikoski: Suomen prioriteetteja EU-rahoituksen osalta on parannettava
Eduskunta lausui tänään kantansa EU:n monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluun. Kansanedustajat Mai Kivelä ja Pia Lohikoski jättivät eriävän mielipiteen Suuren valiokunnan lausuntoon, koska eivät yhdy valtioneuvoston Suomelle asettamiin prioriteetteihin.
– Erityisesti vähähiilistämiseen ja puhtaaseen siirtymään sekä ympäristötoimiin kohdistettu rahoitus on riittämätön suhteessa investointitarpeisiin. Elämme globaalien monikriisien aikaa, eikä ilmastokriisin torjunnasta ja luonnonsuojelusta voida tinkiä, Kivelä sanoo.
– Valtioneuvoston kantaa määrittää tällä hetkellä oman kansallisen edun maksimointi, mikä on ristiriidassa EU:n perusarvojen, yhteistyön ja solidaarisuuden, kanssa. Meidän tulee globaalien jänniteidenkin keskellä priorisoida ekokriisin torjuntaa sekä sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista, Lohikoski linjaa.
Edustajat painottavat työllisyyden, kohtuuhintaisen asumisen, oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien edistämisen tärkeyttä.
– Taloudellisen ja sosiaalisen epätasa-arvon vähentäminen parantaisi samalla yhteenkuuluvuuden tunnetta Euroopassa. Tämä suojaisi eurooppalaisia yhteiskuntia paremmin ulkopuolisten toimijoiden poliittiselta vaikuttamiselta ja nousevalta äärioikeistolaisuuden uhalta, Lohikoski sanoo.
– Myös maataloustukien paremmassa kohdentamisessa on erityisen paljon parantamisen varaa. Suomen tulisi ajaa maataloustukien tiukempaa sitomista tuottavuus-, ilmasto- ja innovaatiokriteereihin, ja eläinten oikeuksien edistäminen pitää ottaa osaksi agendaa, Kivelä sanoo.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
