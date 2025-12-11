Joustot asuntorahoituksen sääntelyyn tervetulleita – ensiasunnon ostoon tarvittaisiin lisää liekaa
- Hallitus esittää joustoja asuntorahoituksen sääntelyyn. Finanssiala ry kannattaa sääntelyn joustoja ja keventämistä.
- FA:n näkemyksen mukaan maltilliset joustot tukevat asuntomarkkinoiden toimivuutta ja helpottavat asunnon hankintaa ilman, että luotonannon riskit kasvavat hallitsemattomasti.
- Hallituksen esitykset perustuvat puoliväliriihessä tehtyihin linjauksiin. Nyt ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa 2026.
Hallituksen tuoreessa esityksessä ehdotetaan joustoja asuntorahoituksen sääntelyyn. Keskeiset esitetyt muutokset ovat seuraavat:
- Uusien asuntolainojen takaisinmaksuaika saa olla enintään 35 vuotta, kun nykyisin enimmäiskesto on 30 vuotta.
- Finanssivalvonta saa asettaa asuntolainakaton enimmillään 95 prosenttiin asunnon arvosta kaikille asunnonostajille. Nykyisin lainakatto voi olla enintään 90 prosenttia muille kuin ensiasunnon ostajille.
- Taloyhtiölainojen sääntelyä voidaan jatkossa muuttaa asetuksella suhdannetilanteen mukaan:
-
- Lainat voivat olla uudisrakentamisessa enintään 60–70 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta.
- Lyhennysvapaan kesto saa olla enintään 1–2 vuotta.
- Takaisinmaksuaika voi olla enintään 30–35 vuotta.
Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila pitää muutoksia perusteltuina. Ne ovat luonteeltaan täsmäkorjauksia suomalaiseen asuntorahoitusta koskevaan kansalliseen sääntelyyn.
Mattilan mukaan ehdotettujen muutosten vaikutukset asuntoluototukseen riippuvat paitsi kotitalouksien, rahoittajien ja rakennusliikkeiden toiminnasta, myös siitä, miten viranomaiset ja päättäjät käyttävät uusia valtuuksiaan. Pankkien pääomavaatimuksilla on myös vaikutusta asuntoluototukseen.
”Kokonaisuudessaan muutokset ovat maltillisia: Kyse ei ole radikaaleista toimista, vaan harkituista joustoista, jotka antavat hieman enemmän liikkumavaraa kotitalouksille. Tämä on askel oikeaan suuntaan”, Mattila kommentoi.
Ensiasunnonostajien ASP-järjestelmä kaipaa vielä toimia
Ensiasunnon ostajilla (pois lukien ASP-laina) lainakatto on jo nyt 95 prosenttia. Sen sijaan ASP-järjestelmän kautta lainan ottavien lainakatto on edelleen 90 prosenttia.
”Ensiasunnon ostajien asemaa voitaisiin parantaa kehittämällä siihen tarkoitukseen luotua ASP-järjestelmää. Järjestelmää on uudistettu tällä hallituskaudella mutta uudistukset jäivät laihoiksi. Tarvitsisimme ensiasunnon ostoa aidosti helpottavia parannuksia”, Mattila toteaa.
ASP-lainan ehtoja tarkastelemalla olisi aidosti varaa kehittää ASP-järjestelmää niin, että järjestelmässä olisi nykyistä enemmän kannusteita oman ensiasunnon hankintaan. Tästä esimerkkinä on vaadittavan oman säästöosuuden laskeminen nykyisestä 10 prosentista.
