Kokoomuksen Aalto-Setälä: Suomi alkaa kerätä hiiltä talteen – avaa yrityksille uusia markkinoita

Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä iloitsee, että bioperäisen hiilidioksidin talteenotto etenee viimein toden teolla. Valtioneuvosto hyväksyi 11.12. asetuksen tukiehdosta, ja ensimmäiset hankkeet voivat hakea rahoitusta jo tammikuussa.



”Hiilen talteenotto on Suomelle sekä ilmastoteko että iso mahdollisuus. Se vahvistaa omavaraisuuttamme ja vähentää riippuvuutta fossiilisista energianlähteistä”, Aalto-Setälä sanoo.



Talteen otettu hiilidioksidi voidaan varastoida tai käyttää esimerkiksi synteettisten polttoaineiden, kemikaalien ja vetytalouden ratkaisuissa. Aalto-Setälän mukaan tämä avaa suomalaisille yrityksille aivan uusia markkinoita.



”Biogeenisen hiilidioksidin talteenotto avaa suomalaisille yrityksille aivan uusia markkinoita niin puhtaiden polttoaineiden, kemikaalien kuin vetytalouden ratkaisuissa. Investoinnit synnyttävät arvoketjuja, jotka lisäävät työpaikkoja ja talouskasvua. Yritykset saavat myös kilpailuedun teknologioissa, joiden kysyntä kasvaa nopeasti, kun päästövähennyksiä on tehtävä globaalisti yhä enemmän”, Aalto-Setälä arvioi.



Yksittäinen hanke voi saada avustusta enintään 30 miljoonaa euroa. Tuki kattaa korkeintaan 30 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Aalto-Setälä näkee tämän tehokkaana ilmasto- ja teollisuuspoliittisena toimena.



Suomella on Aalto-Setälän mielestä poikkeuksellisen hyvät edellytykset nousta alan kärkimaaksi.



”Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla tämän nousevan teknologian kärjessä, koska meillä on paljon bioperäistä teollista tuotantoa, kuten metsäteollisuutta sekä runsaasti edullista ja puhdasta sähköä. Tämä yhdistelmä tekee Suomesta erinomaisen paikan hiilidioksidin talteenoton innovaatioille”, Aalto-Setälä sanoo.