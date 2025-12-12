Veikkaus Oy

Loton potti kohoaa 10 miljoonaan - Illan arvonnassa löytyi kaksi yli 75 000 euron voittoa

13.12.2025 23:07:30 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotossa ei tänä lauantaina löytynyt täysosumaa. Illan suurimmat voitot jaettiin 6+1-tuloksille.

Loton kierroksen 50/2025 oikea rivi on 3, 9, 16, 24, 28, 32, 34 sekä lisänumero 15. Plusnumeroksi arvottiin 7.

Arvonnassa löytyi kaksi 6+1 -tulosta, joilla voittaa 75 464 euroa. Toisen voitoista vei espoolainen nettipelaaja ja toinen osui netissä pelanneelle 10 osuuden porukalle.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 9 8 9 1 7 2 9. Arvonnassa löytyi kaksi 20 000 euron arvoista 6 oikein -tulosta. Voitot menivät Jyväskylään ja Kouvolaan.

Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 6, 16, 17, 25, 29, 32 ja lisänumero 1. Millistä ei löytynyt täysosumia.

Lomatonnin voittoyhdistelmä on Lissabon 24. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon 10 kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja.

www.veikkaus.fi/yritys

Kuponkipelien, kuten Loton ja Jokerin, pelaaminen edellyttää 15.5. alkaen tunnistautumista. Tunnistautumalla pelaaja pysyy paremmin kartalla pelaamisestaan ja oman pelaamisen hallinta helpottuu. Myös voitot pysyvät tallessa, vaikka pelitosite katoaisi.

