Keski-Suomen hyvinvointialue

HYVÄKS- terveydenhuollon Chat ei toimi !!

14.12.2025 12:44:55 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen Hyvinvointialueen potilaita palvelevassa sairaanhoitajan terveyspalvelu chatissä on häiriö. 

Keski-Suomen Hyvinvointialueen potilaita palvelevassa sairaanhoitajan terveyspalvelu chatissä on häiriö. Jonka vuoksi chat- keskusteluja ei voida toteuttaa. Arvioitu kesto toistaiseksi. Vian aiheuttajaa selvitetään.

Terveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa ota tarvittaessa yhteys päivystysapunumeroon 116117 tai akuuteissa henkeen ja terveyteen liittyvissä tilanteissa yleiseen hätänumeroon 112

Avainsanat

chat116117häiriö

Yhteyshenkilöt

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Duodecim valitsi kaksi Sairaala Novan ylilääkäriä kollegiaalisuuden edistäjiksi12.12.2025 14:00:28 EET | Tiedote

Duodecim on valinnut vuoden 2025 merkittävimmät terveysalan vaikuttajat 12 eri kategoriassa. Valinnoissa korostuvat kuluneen vuoden ansiot sekä 144-vuotiaan Duodecimin arvot. Kategoriassa Kollegiaalisuuden edistäjät palkittiin kaksi Sairaala Novan ylilääkäriä: Lastentautien ylilääkäri Ole Andersen sekä anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäri Johanna Tuukkanen. Duodecimin mukaan he ovat esimerkillisiä kollegoita ja rohkaisijoita, jotka rakentavat hyvää ja kannattelevaa työyhteisöä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye