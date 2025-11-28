Uusi Sale Hakkari avautuu tiistaina – luvassa neljän päivän avajaiset

Avara, toimiva, tilava. Helppo tulla. Tällainen on Lempäälään tiistaina avautuva uusi Sale Hakkari. Toista maata oli viisitoista vuotta paikalla toiminut myymälä, joka purettiin toukokuussa.

– Saimme aiemmasta Sale Hakkarista asiakkailta aiheellisesti palautetta. Myymälä toimi tiloissa, joita ei ollut tarkoitettu ruokakaupalle, ja ne tulivat tiensä päähän, Pirkanmaan Osuuskaupan Sale-ryhmäpäällikkö Heidi Keva-Niemelä toteaa.

Vanhan Salen asiakkaat ovat odottaneet uutta kauppaa kuumeisesti.

– Osa Salen henkilökunnasta on tehnyt rakentamisen ajan töitä läheisessä S-marketissa ja asiakkaat ovat udelleet heiltä toistuvasti uuden kaupan avaamispäivää. Nyt onneksi saamme sen kertoa, Sale Hakkarin myymäläpäällikkö Kirsi Pynnönen iloitsee.

Hän kuvailee uutta Salea vaatimattomasti henkilökunnan unelmien täyttymykseksi.

– Mekin olemme odottaneet tätä pitkään. Uudet tilat tarkoittavat asiakkaille miellyttävämpää asiointia ja läpi linjan laajempaa valikoimaa, mutta myös meille toimivampia työskentelytiloja.

Saletisti toiveiden mukainen kyläkauppa

Uutta kauppaa rakentaessa on kuunneltu tarkasti aiemman kaupan palautteita ja asiakkaiden toiveita.

– Meillä on avoimet ja toimivat välit alueen asukasyhdistyksen kanssa. Asiakaspalautteiden lisäksi olemme saaneet muun muassa heiltä näkemyksiä siitä, mitä uudelle kaupalle kaivataan. Yksi tällainen asia on kotitalouksien kierrätystä helpottava Rinki-ekopiste, joka löytyy nyt kaupan vierestä. Uudelta kaupalta löytyy myös vaikuttava valikoima pakettiautomaatteja, jotka palvelevat asiakkaita ympäri vuorokauden, Heidi ja Kirsi kertovat.

Lähialueen väestönkasvu on ollut viime vuosina voimakasta, joten kaupankin on vastattava yhä moninaisempiin tarpeisiin.

– Uuteen Saleen mahtuu tuotteita kolmannes aiempaa enemmän. Hedelmä- ja vihannesosastoa kasvatettiin, minkä lisäksi valinnanvaraa on nyt enemmän muun muassa take away -tuotteissa. Uudesta kahvikoneesta saa napattua kätevästi matkaan peruskahvin ohella erikoiskahveja, kaakaota ja teetä. Ja paistopisteeltä löytää evääksi tai kahvin kanssa erilaisia paikan päällä paistettuja lämpimäisiä, Pirkanmaan Osuuskaupan Sale-ketjujohtaja Meeri Pirinen listaa.

Sale Hakkariin on helppo piipahtaa ostoksille keskeisen risteysalueen sijainnin vuoksi vaikka työmatkalla.

– Siksi onkin tärkeää, että alueen asukkaiden lisäksi pystymme palvelemaan laajasti erilaisia tarpeita. Kaikkea löytyy vaipoista välipaloihin. Myymälässä on myös koirakärry, jonka avulla pienen karvakaverin voi ottaa ostosreissun ajaksi mukaan, Meeri kiteyttää.

Entistä ehompaa ja esteettömämpää

Uutta rakentaessa myös kaupan energiatehokkuus on päästy huomioimaan alusta saakka, ja Sale Hakkari onkin oman toimintansa osalta päästötön toimipaikka. Vuoden 2025 lopussa Pirkanmaan Osuuskaupalla on yhteensä jo 29 päästötöntä toimipaikkaa.

– Uudessa Sale Hakkarissa on ovelliset kylmäkalusteet ja kylmäaineena käytetään luonnollista hiilidioksidikylmäainetta. Valaistus hoituu led-lampuilla. Lämmitys toteutetaan S-ryhmän päästöttömällä sähköenergialla ja lämmityksessä hyödynnetään ensisijaisesti kaupan kylmälaitoksesta syntyvää hukkalämpöä. Lisäksi kaupassa on pystytty hyödyntämään muista toimipaikoista yli jääneitä kalusteita, Meeri avaa.

Sale Hakkari 2.0:n suunnittelussa on myös huomioitu esteettömyys.

– Olemme tunnistaneet, että iso osa asiakkaista on lapsiperheitä, joten kaupan on palveltava heitä. Myymälässä on esteetön sisäänkäynti ja tilavat käytävät, joten esimerkiksi lastenrattaiden kanssa tai rollaattorilla on helppo tulla asioille, Meeri selventää.

Neljän päivän avajaishulinat

Uuden kaupan avajaisia juhlitaan neljän päivän ajan joulun alla.

– Kauppaa ei tietenkään olisi ilman asiakkaita, joten olen halunnut järjestää useammalle päivälle jouluista ohjelmaa, myymäläpäällikkö Kirsi paljastaa.

Tiedossa on arpajaisia, makupaloja lemmikeille, koululaisten lauluesitys, onnenpyörä, yllätyksiä, jouluisia tarjouksia ja paljon muuta ilahduttavaa pimeisiin päiviin.

– Ja koko ilo huipentuu perjantaina leikkimieliseen ostoskorikilpailuun, jossa Hakkarin koulun oppilaat pääsevät kilpailemaan toisiaan vastaan. Kaikki siis kannustamaan! Kirsi hehkuttaa.

Sale Hakkari:

Osoite: Kuokkalantie 1, Lempäälä

Myymälän koko: 380 m²

Avoinna: ma–pe klo 7–22, la klo 8–22, su klo 9–22

Tervetuloa tutustumaan uuteen Sale Hakkariin – avajaisia vietetään tiistaista perjantaihin! Avajaisviikon ohjelmassa:

Ti 16.12.2026

Sale Hakkari avaa ovensa klo 10 – tervetuloa! Avajaisissa kuullaan Hakkarin koululaisten lauluesitys, jonka lisäksi luvassa on:

Kakkukahvit

Ilmapalloja lapsille

Soma-nalle vierailee Salella ja jakaa heijastimia lapsille

Yllätyskasseja asiakkaille klo 10, 12, 14, 16 ja 18 – osasta kasseja löytyy lahjakortti!

Asiakasomistajaneuvoja paikalla klo 10–16

Ke–to 17.–18.12.2025

Herkkuja karvakamuille koko päivän – hae lenkin ohessa makupalat myymälästä. Käytössä myös Saleissa pilotoitu koirakärry, jolla pienen karvakaverin saa mukaan ostosreissun ajaksi.

Onnenpyörä, jossa mahdollisuus voittaa palkintoja klo 9, 11, 13 ja 17 – tule kokeilemaan onneasi!

Tonttupolku lapsille

Pe 19.12.2025

Tule kannustamaan Hakkarin koululaisia leikkimielisessä ostoskorikilpailussa klo 9.30–10.30.