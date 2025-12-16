Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2026

ELY-keskusten toiminta lakkaa 31.12.2025 osana valtion aluehallinnon uudistusta. Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten pohjalta perustetaan uusi Lounais-Suomen elinvoimakeskus, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Elinvoimakeskus hoitaa valtaosan nykyisten Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten tehtävistä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen nykyisistä tehtävistä lupiin ja valvontaan liittyvät ympäristötehtävät siirretään aluehallintouudistuksessa perustettavaan valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon ja julkisen henkilöliikenteen tehtävät siirtyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Vireillä olevat asiat siirtyvät automaattisesti

Asiat, jotka ovat tulleet vireille Satakunnan tai Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, siirtyvät vuodenvaihteessa tehtävää hoitavaan virastoon, joka jatkaa vireillä olevien asioiden käsittelyä 1.1.2026 alkaen.

Asiakkaan toimittamat tiedot ja asiakirjat siirtyvät virastoihin automaattisesti, eikä asiakkaan tarvitse toimittaa niitä uudestaan. Vuoden 2025 loppuun asti asiakas voi tarvittaessa olla yhteydessä Satakunnan tai Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Organisaatiomuutokset aiheuttavat vuodenvaihteessa käyttökatkoja nykyisten ELY-keskusten asiointipalveluihin. Ajankohtaista tietoa palveluiden käyttökatkoista kootaan ELY-keskuksen päivittyvään uutiseen:

Ympäristöpalvelut ja -tehtävät jakautuvat elinvoimakeskuksiin ja Lupa- ja valvontavirastoon

Aluehallinnon uudistuksessa ELY-keskusten ympäristövastuualueen lupa- ja valvontatehtävät siirtyvät uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon. Lounais-Suomen elinvoimakeskus huolehtii jatkossa monipuolisista ympäristötehtävistä, jotka liittyvät, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden, vesien ja meren hyvän tilan, alueidenkäytön ja ilmastotyön edistämiseen sekä kulttuuriympäristön hoitoon. Toiminta-alueena tehtävissä on Varsinais-Suomi ja Satakunta ja joidenkin tehtävien, esimerkiksi vesitalouden ja merenhoidon osalta toimialueet ovat laajempia. Yhteistyö tulevien Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen ja valtakunnallisen Lupa- ja valvontaviraston välillä tulee olemaan tiivistä, sillä useat ympäristön tehtäväkokonaisuudet koskettavat molempia virastoja. Ympäristön asiakaspalvelu palvelee jatkossa sekä elinvoimakeskusten että Lupa- ja valvontaviraston asiakkaita.

Tienpidon lupapalvelut eivät siirry uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, vaan pysyvät aluehallinnossa. Suurin osa lupien käsittelystä on jo keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen, ja 1.1.2026 alkaen ne siirtyvät Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen vastuulle.

Joukkoliikennetehtävät siirtyvät Traficomiin

Tienpidon ja liikenteen tehtävät jatkuvat pääosin nykyisellään. ELY-keskusten joukkoliikenteen suunnittelu-, hankinta- ja viranomaistehtävät siirtyvät aluehallinnon uudistuksen yhteydessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin 1.1.2026. Matkustajien kannalta palvelut jatkuvat ennallaan, ja liikenteenharjoittajat jatkavat seutuliikenteen operointia normaalisti. Varsinais-Suomen ja Satakunnan seutuliikenteen tiedot löytyvät edelleen seutuplus.fi-sivustolta. Asiakaspalautetta voi antaa sivuston kautta tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asiakaspalveluun.

Linja-autopysäkkien katosten uusimisesta, korjauksista ja pysäkkialueiden parannuksista vastaa edelleen alueelliset elinvoimakeskukset. Pysäkkiasioissa voi olla jatkossakin yhteydessä Liikenteen asiakaspalveluun.

Muutoksia maatalouden ja maaseudun kehittämisen palveluissa

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen palvelut säilyvät ennallaan, mutta jatkossa päätöksiä ja neuvontaa tehdään koko Lounais-Suomen kattavissa ryhmissä. Kaikkien vireillä olevien hallinnollisten asioiden, kuten hakemusten, maksujen, oikaisuvaatimusten ja valvontojen käsittely siirtyy automaattisesti elinvoimakeskukseen.

Alueellisia maaseudun kehittämissuunnitelmia toteutetaan rahoituskauden 2023–2027 loppuun asti. Tukimuodot ja -ehdot pysyvät ennallaan.

Muutoksia alue- ja rakennepolitiikan rahoituksessa

Aluehallinnon uudistus vaikuttaa myös alue- ja rakennepolitiikan rahoitukseen, sillä tällä hetkellä rahoitusta myöntävien ELY-keskusten rahoitustehtävät siirtyvät vuodenvaihteessa toimintansa aloittaville elinvoimakeskuksille. Tämän vuoksi kaikki EURA2021-järjestelmässä avoinna olevat haut päättyivät viimeistään 30.11.2025. Aluehallinnon uudistuksen lisäksi alue- ja rakennepolitiikan rahoitukseen vaikuttaa merkittävästi myös valtioneuvoston 9.10.2025 hyväksymä muutos Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmaan.

Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii nykyisillä ELY-keskusten toimipaikoilla

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen päätoimipaikka sijaitsee Turussa ja toinen toimipaikka Porissa. Organisaatiossa tulee työskentelemään n. 330 eri alojen asiantuntijaa. Viraston ylijohtajaksi on nimitetty Ilkka Horelli.

Asiantuntijoiden sähköpostit ovat jatkossa muotoa etunimi.sukunimi(a)elinvoimakeskus.fi. Vanhoihin sähköposteihin lähetetyt viestit ohjautuvat asiantuntijoille vielä kahden vuoden ajan.

Toimipaikat säilyvät samoina kuin nykyisillä Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksilla. Ajan tasalla olevat yhteystiedot löytyvät ELY-keskuksen verkkopalvelusta:

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kirjaamon osoite kirjaamo.lounais-suomi(a)elinvoimakeskus.fi otetaan käyttöön 1.1.2026 lähtien.

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen sosiaalisen median kanavat ja verkkosivut julkaistaan vuodenvaihteessa.

Lisätiedot:

Lisätietoa Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta (ely-keskus.fi)

Pekka Salminen, Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen muutosvalmistelun muutoskoordinaattori, Varsinais-Suomen ELY-keskus, pekka.salminen@ely-keskus.fi, p. 0295 022 045