Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsirataa koskevan osakassopimuksen
Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi hetki sitten päättyneessä kokouksessaan Länsirata Oy:n ratahankkeen rakentamisvaihetta koskevan osakassopimuksen äänin 32-19.
Osakassopimuksen käsittelyn aluksi kaupunginvaltuusto päätti kolmessa eri äänestyksessä valtuutettu Asko Määttäsen, valtuutettu Jerina Walliuksen ja valtuutettu Timo Lähteenmäen esteellisyydestä tässä asiassa. Kolme valtuutettua ja yksi varavaltuutettu jääväsi itsensä ennen osakassopimuksen käsittelyä.
Äänin 32–19 kunnallista kansanäänestystä ei järjestetä
Ennen osakassopimuksen käsittelyä valtuusto päätti äänin 32–19, että neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestystä Länsirata-hankkeesta ei järjestetä.
Myös kansanäänestyksen käsittelyn aluksi kaupunginvaltuusto päätti erillisissä äänestyksissä valtuutettu Määttäsen ja valtuutettu Walliuksen esteellisyydestä tässä asiassa. Neljä valtuutettua jääväsi itsensä ennen kansanäänestyksen käsittelyä.
