Teurastamon joulumarkkinoilla mukana ennätysmäärä myyjiä

15.12.2025 15:39:47 EET | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote

Teurastamon perinteiset joulumarkkinat kutsuvat nauttimaan jouluisesta tunnelmasta joulunalusviikonloppuna 20.–21.12.2025. Tänä vuonna markkinoilla on ennätysmäärä myyjiä tarjoten löytöjä ruokaherkuista käsitöihin ja uniikkeihin lahjaideoihin.

Teurastamon joulumarkkinat kuuluvat monen helsinkiläisen jouluun.

Teurastamon joulumarkkinat levittäytyvät yleisön löydettäväksi koko Teurastamon alueelle, muun muassa Kellohalliin, Flavour Studioon sekä ulkoalueelle, jossa joulutunnelmaa luovat myyntikojut, torikahvila sekä puuro- ja ruokamyyjät - poniratsastusta unohtamatta! Markkinahumua lisäävät myös monille jo tutut Ravintola Paleman Design- ja taidemyyjäiset.

Teurastamon kausittaisten markkinoiden kysyntä on tänä vuonna poikkeuksellisen suurta. Kevään pääsiäismarkkinat keräsivät runsaasti yleisöä, ja joulumarkkinoille saapui lähes kaksinkertainen määrä myyjähakemuksia aiempiin vuosiin verrattuna.

Markkinoiden painopiste on laadukkaissa ruokatuotteissa, designissa ja vastuullisesti valmistetuissa lahjoissa, jotka heijastavat Teurastamon roolia korkealaatuisena kaupunkikulttuurin, käsin tekijöiden ja ruokaperinteen kohtaamispaikkana. Myyjien tuotevalikoimassa on muun muassa käsintehtyjä koruja ja asusteita, käyttö- ja taidekeramiikkaa, printtitaidetta, kynttilöitä, luonnonkosmetiikkaa, uniikkeja vaatteita ja sisustustuotteita. Ruokapuolella on tarjolla suklaata, leivonnaisia, hilloja, fermentoituja tuotteita, glögiä, kahvia, katukeittiöherkkuja ja paljon muuta.

Joulumarkkinaviikonlopun kaikki noin 100 myyjää löytyvät osoitteesta https://teurastamo.com/teurastamon-perinteiset-joulumarkkinat/

Lisätiedot: Markkinatuottaja Kristian Schmidt, puh. 050 525 6780, markkinat@teurastamo.com

Paleman Design- ja taidejoulussa on myynnissä muun muassa taide-esineitä, keramiikkaa, koruja ja joulukoristeita.
Teurastamon joulumarkkinoille osallistuu tänä vuonna lähes sata myyjää.
Joulumarkkinat levittäytyvät koko Teurastamon alueelle.
Markkinoiden painopiste on laadukkaissa ruokatuotteissa, designissa ja vastuullisesti valmistetuissa lahjoissa, jotka heijastavat Teurastamon roolia korkealaatuisena kaupunkikulttuurin, käsin tekijöiden ja ruokaperinteen kohtaamispaikkana.
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.

Agroksenmäen holvikellarissa 25.–26.10.2025 järjestettävä uusi taide- ja sisustustapahtuma Pinta kutsuu kävijänsä kokonaisvaltaisen elämyksen äärelle tekemään löytöjä ja hakemaan inspiraatiota taiteen, muotoilun ja kodin estetiikan maailmasta. Tapahtuma kokoaa yhteen sekä uusia tekijöitä että tunnettuja taiteilijoita eri aloilta täyttäen Tukkutorilla sijaitsevan historiallisen Agroksenmäen holvikellarin keramiikalla, muotoilulla ja käsityöläisten tuotteilla. Tapahtumassa nähdään myös Pertin Valinnan outsider art -taidemyyntinäyttely.

