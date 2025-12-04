Teurastamon joulumarkkinoilla mukana ennätysmäärä myyjiä
Teurastamon perinteiset joulumarkkinat kutsuvat nauttimaan jouluisesta tunnelmasta joulunalusviikonloppuna 20.–21.12.2025. Tänä vuonna markkinoilla on ennätysmäärä myyjiä tarjoten löytöjä ruokaherkuista käsitöihin ja uniikkeihin lahjaideoihin.
Teurastamon joulumarkkinat levittäytyvät yleisön löydettäväksi koko Teurastamon alueelle, muun muassa Kellohalliin, Flavour Studioon sekä ulkoalueelle, jossa joulutunnelmaa luovat myyntikojut, torikahvila sekä puuro- ja ruokamyyjät - poniratsastusta unohtamatta! Markkinahumua lisäävät myös monille jo tutut Ravintola Paleman Design- ja taidemyyjäiset.
Teurastamon kausittaisten markkinoiden kysyntä on tänä vuonna poikkeuksellisen suurta. Kevään pääsiäismarkkinat keräsivät runsaasti yleisöä, ja joulumarkkinoille saapui lähes kaksinkertainen määrä myyjähakemuksia aiempiin vuosiin verrattuna.
Markkinoiden painopiste on laadukkaissa ruokatuotteissa, designissa ja vastuullisesti valmistetuissa lahjoissa, jotka heijastavat Teurastamon roolia korkealaatuisena kaupunkikulttuurin, käsin tekijöiden ja ruokaperinteen kohtaamispaikkana. Myyjien tuotevalikoimassa on muun muassa käsintehtyjä koruja ja asusteita, käyttö- ja taidekeramiikkaa, printtitaidetta, kynttilöitä, luonnonkosmetiikkaa, uniikkeja vaatteita ja sisustustuotteita. Ruokapuolella on tarjolla suklaata, leivonnaisia, hilloja, fermentoituja tuotteita, glögiä, kahvia, katukeittiöherkkuja ja paljon muuta.
Joulumarkkinaviikonlopun kaikki noin 100 myyjää löytyvät osoitteesta https://teurastamo.com/teurastamon-perinteiset-joulumarkkinat/
Lisätiedot: Markkinatuottaja Kristian Schmidt, puh. 050 525 6780, markkinat@teurastamo.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
