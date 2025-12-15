Kela/FPA

OmaKanta-sovelluksessa uusia toimintoja – katso laboratoriotulokset, lääkärin kirjaukset ja uusi reseptit

16.12.2025 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi)

OmaKanta-sovellus vastaa nyt entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Sovelluksessa voi reseptien uusimisen lisäksi katsella myös lääkärin tai hoitajan kirjauksia ja laboratoriotutkimusten tuloksia.

OmaKanta-sovellus puhelimen näytöllä.

OmaKanta on valtakunnallinen palvelu, josta jokainen näkee omat sosiaali- ja terveydenhuollon tietonsa. Syksyllä 2025 OmaKannasta julkaistiin käyttäjien toivoma OmaKanta-sovellus. Nyt sovelluksessa voi uusia reseptit, lukea mitä lääkäri tai hoitaja kirjasi vastaanotolla ja tarkastaa esimerkiksi verikokeiden tulokset. Sovelluksen voi ladata maksutta App Storesta tai Google Play ‑kaupasta.

– Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä OmaKanta-sovellukseen ja antaneet siitä positiivista palautetta muun muassa sovelluskaupoissa. Nyt, kun sovelluksessa on kaikki OmaKannan suosituimmat toiminnot, se auttaa entistä useampaa ihmistä eri elämäntilanteissa, sanoo Nessa Mehrabipour-Hyttinen, kehittämisen asiantuntija Kelan Kanta-palveluista.

OmaKannalla on kuukausittain yli miljoona käyttäjää, joista suurin osa asioi palvelussa puhelimella tai tabletilla.

Lisää odotettuja toimintoja on tulossa

OmaKanta-sovellukseen tulee uusia toimintoja vaiheittain. Alkuvuodesta 2026 monen OmaKannan käyttäjän toive toteutuu, kun sovellus alkaa ilmoittaa uusista laboratoriotuloksista ja lääkärin kirjauksista. Lisäksi sovellus alkaa muistuttaa jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotteen tehosteesta 25-, 45- ja 65-vuotiaille.

– Sovelluksen teknologia mahdollistaa myös muiden muistutusten lähettämisen. Jatkossa sovellus voisi esimerkiksi muistuttaa kausi-influenssarokotteista, mutta asiasta ei ole tehty päätöstä kansallisella tasolla. OmaKannan käyttäjien palaute onkin erittäin arvokasta, kun mietimme yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, mitä toimintoja sovellukseen jatkossa tulee, Mehrabipour-Hyttinen sanoo. 

OmaKanta-sovelluksen tarkoitus on varmistaa sujuva digiasiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa maanlaajuisesti. Kelan Kanta-palvelut kehittää sovellusta sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi yhteistyössä myös muiden sidosryhmien, kuten hyvinvointialueiden, kanssa.

OmaKanta lyhyesti 

OmaKanta on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu kansalaisille, ja se on osa Kelan toteuttamaa Kanta-palvelujen kokonaisuutta.

OmaKanta on tuttu lähes kaikille suomalaisille: vuonna 2024 palvelua käytti 3,2 miljoonaa henkilöä ja sinne kirjauduttiin yli 37,8 miljoonaa kertaa.

OmaKannasta jokainen näkee muun muassa omat terveystietonsa, kuten lääkärin kirjaamat potilastiedot, reseptit ja laboratoriotulokset. Myös sosiaalipalvelujen tietoja on voinut tarkastella OmaKannassa vuodesta 2023 alkaen.

OmaKantaa voi käyttää kahdella tavalla:  

  • lataamalla sovelluksen puhelimelle tai tabletille sovelluskaupasta 


Kaikki OmaKannan toiminnot eivät ole käytössä sovelluksessa. Niitä voi käyttää jatkossakin OmaKanta-verkkopalvelussa, jonne kirjaudutaan osoitteessa kanta.fi.

Lue lisää OmaKanta-sovelluksesta

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kuvat

EU-logo ja teksti Euroopan unionin rahoittama.
Lataa

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Yksityislääkärikäyntien Kela-korvaukset pienenevät 1.1.202615.12.2025 12:38:04 EET | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Vuoden 2026 alusta alkaen Kela korvaa yksityislääkärin vastaanottokäynnin kustannuksista 8 euroa. Myös etävastaanotoista (video-, puhelin ja chatti-vastaanotto) korvaus on 8 euroa. Korvaukset gynekologin ja psykiatrin vastaanotosta säilyvät ennallaan. Muutos ei myöskään vaikuta 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeiluun.

Lower reimbursements from Kela for private healthcare appointments from 1 January 202615.12.2025 12:38:04 EET | Press release

As of 1 January 2026, Kela will pay a reimbursement of EUR 8 for an appointment with a doctor in the private sector. Reimbursement for remote appointments (by video, telephone or chat) will also be EUR 8. Reimbursements for appointments with gynaecologists and psychiatrists will remain unchanged. The change also does not apply to the pilot study on freedom of choice in healthcare for persons aged 65 or over.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye