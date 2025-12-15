OmaKanta-sovelluksessa uusia toimintoja – katso laboratoriotulokset, lääkärin kirjaukset ja uusi reseptit
OmaKanta-sovellus vastaa nyt entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Sovelluksessa voi reseptien uusimisen lisäksi katsella myös lääkärin tai hoitajan kirjauksia ja laboratoriotutkimusten tuloksia.
OmaKanta on valtakunnallinen palvelu, josta jokainen näkee omat sosiaali- ja terveydenhuollon tietonsa. Syksyllä 2025 OmaKannasta julkaistiin käyttäjien toivoma OmaKanta-sovellus. Nyt sovelluksessa voi uusia reseptit, lukea mitä lääkäri tai hoitaja kirjasi vastaanotolla ja tarkastaa esimerkiksi verikokeiden tulokset. Sovelluksen voi ladata maksutta App Storesta tai Google Play ‑kaupasta.
– Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä OmaKanta-sovellukseen ja antaneet siitä positiivista palautetta muun muassa sovelluskaupoissa. Nyt, kun sovelluksessa on kaikki OmaKannan suosituimmat toiminnot, se auttaa entistä useampaa ihmistä eri elämäntilanteissa, sanoo Nessa Mehrabipour-Hyttinen, kehittämisen asiantuntija Kelan Kanta-palveluista.
OmaKannalla on kuukausittain yli miljoona käyttäjää, joista suurin osa asioi palvelussa puhelimella tai tabletilla.
Lisää odotettuja toimintoja on tulossa
OmaKanta-sovellukseen tulee uusia toimintoja vaiheittain. Alkuvuodesta 2026 monen OmaKannan käyttäjän toive toteutuu, kun sovellus alkaa ilmoittaa uusista laboratoriotuloksista ja lääkärin kirjauksista. Lisäksi sovellus alkaa muistuttaa jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotteen tehosteesta 25-, 45- ja 65-vuotiaille.
– Sovelluksen teknologia mahdollistaa myös muiden muistutusten lähettämisen. Jatkossa sovellus voisi esimerkiksi muistuttaa kausi-influenssarokotteista, mutta asiasta ei ole tehty päätöstä kansallisella tasolla. OmaKannan käyttäjien palaute onkin erittäin arvokasta, kun mietimme yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, mitä toimintoja sovellukseen jatkossa tulee, Mehrabipour-Hyttinen sanoo.
OmaKanta-sovelluksen tarkoitus on varmistaa sujuva digiasiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa maanlaajuisesti. Kelan Kanta-palvelut kehittää sovellusta sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi yhteistyössä myös muiden sidosryhmien, kuten hyvinvointialueiden, kanssa.
OmaKanta lyhyesti
OmaKanta on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu kansalaisille, ja se on osa Kelan toteuttamaa Kanta-palvelujen kokonaisuutta.
OmaKanta on tuttu lähes kaikille suomalaisille: vuonna 2024 palvelua käytti 3,2 miljoonaa henkilöä ja sinne kirjauduttiin yli 37,8 miljoonaa kertaa.
OmaKannasta jokainen näkee muun muassa omat terveystietonsa, kuten lääkärin kirjaamat potilastiedot, reseptit ja laboratoriotulokset. Myös sosiaalipalvelujen tietoja on voinut tarkastella OmaKannassa vuodesta 2023 alkaen.
OmaKantaa voi käyttää kahdella tavalla:
- lataamalla sovelluksen puhelimelle tai tabletille sovelluskaupasta
- kirjautumalla verkkopalveluun osoitteessa www.kanta.fi.
Kaikki OmaKannan toiminnot eivät ole käytössä sovelluksessa. Niitä voi käyttää jatkossakin OmaKanta-verkkopalvelussa, jonne kirjaudutaan osoitteessa kanta.fi.
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
