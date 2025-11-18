Ulosottolaitos tarjoaa asiakaspalvelua englanniksi

Huvijahtia koskeva pakotejäädytys pysyy voimassa 18.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote

Ulosottomies jäädytti pakoteasiassa arvokkaan huvijahdin laajojen selvitysten jälkeen 9.6.2022. Selvitysten perusteella alus oli pakotelistatun henkilön määräysvallassa, hallinnassa ja käytössä, minkä vuoksi se tuli jäädyttää Euroopan unionin (EU) pakoteasetuksen mukaisesti. Sivullinen henkilö kuitenkin väitti aluksen kuuluvan hänelle ja haki käräjäoikeudelta muutosta ulosottomiehen päätökseen.