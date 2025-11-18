Ulosottolaitos

Ulosottolaitos tarjoaa asiakaspalvelua englanniksi

15.12.2025 16:39:42 EET | Ulosottolaitos | Uutinen

Ulosottolaitoksen asiakaspalvelu on ottanut käyttöön englanninkielisen puhelinlinjan suomen- ja ruotsinkielisten linjojen rinnalle.

Yhä useampi ulkoinen asiakas asioi Ulosottolaitoksessa englanniksi. Uusi linja mahdollistaa sen, että voimme palvella nopeasti, sujuvasti ja ammattimaisesti myös englanniksi asioivia asiakkaita.

Englanninkielinen palvelu on aloittanut toimintansa 15.12.2025. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät kohdasta Asiakaspalvelu.

Ulosottolaitos vastaa tuomioiden ja muiden ulosottokelpoisten päätösten täytäntöönpanosta. Ulosotto turvaa oikeuksien ja velvoitteiden toteutumista yhteiskunnassa.

ulosottolaitos.fi

Muut kielet

