Ulosottolaitos tarjoaa asiakaspalvelua englanniksi
Ulosottolaitoksen asiakaspalvelu on ottanut käyttöön englanninkielisen puhelinlinjan suomen- ja ruotsinkielisten linjojen rinnalle.
Yhä useampi ulkoinen asiakas asioi Ulosottolaitoksessa englanniksi. Uusi linja mahdollistaa sen, että voimme palvella nopeasti, sujuvasti ja ammattimaisesti myös englanniksi asioivia asiakkaita.
Englanninkielinen palvelu on aloittanut toimintansa 15.12.2025. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät kohdasta Asiakaspalvelu.
Ulosottolaitos vastaa tuomioiden ja muiden ulosottokelpoisten päätösten täytäntöönpanosta. Ulosotto turvaa oikeuksien ja velvoitteiden toteutumista yhteiskunnassa.
