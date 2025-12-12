Oma Hämeen talousarvio ratkeaa tiistaina – palveluja kehitetään tiukasta taloustilanteesta huolimatta

Oma Hämeen vuoden 2026 talousarvioesitys on valmisteltu erittäin haastavassa taloustilanteessa. Menojen kasvu ylittää edelleen valtion rahoituksen kehityksen, ja alijäämän kattamisvelvoite edellyttää tiukkaa kulukuria kaikilla toimialoilla. Aluevaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan Hämeenlinnassa tiistaina 16. joulukuuta. Kokousta voi seurata suorana Oma Hämeen verkkosivujen kautta klo 10 alkaen.

Aluehallitus esittää vuoden 2026 talousarviota ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaa aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa ja lain mukaan se on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Lopullisista lisäsopeutustoimista päätetään keväällä 2026, kun valtion lisärahoitus ja mahdollisen lisäajan saaminen alijäämien kattamiseen selviävät. Talousarvion lähtökohtana on talouden tasapainottaminen ja kustannusten hillitseminen siten, että lakisääteiset palvelut pystytään turvaamaan ja palveluja kehitetään hallitusti myös tulevina vuosina. Ennaltaehkäisevien ja kotona selviytymistä tukevien palvelujen rooli vahvistuu kaikilla toimialoilla.

Aluevaltuuston 16.12.2025 kokouksen esityslista

Asukkaiden hyvinvointi säilyy toiminnan ytimenä

Taloushaasteista huolimatta asukkaiden hyvinvointi säilyy toiminnan keskiössä – palveluita kehitetään vaikuttavuutta lisäten, hoitoketjuja parantaen ja palvelukokemusta vahvistaen. Ikäihmisten palveluissa panostetaan entistä vahvemmin siihen, että asiakas saa oikean palvelun oikeaan aikaan. Teknologian käyttöä lisätään erityisesti asiakasohjauksessa palveluprosessien sujuvoittamiseksi ja palvelutarpeen arvioinnin tueksi. Lisäksi yhteistyötä lisätään perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden kanssa, ja toimialojen välisistä rajapinnoista pyritään löytämään synergiaetuja, jotka tukevat sekä palvelujen vaikuttavuutta että kustannusten hallintaa.

Vuoden 2026 talousarviossa ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyystavoitteeksi on asetettu 5,5 prosenttia, minkä vuoksi ostopalveluja ollaan vähentämässä. Samanaikaisesti kevyempiä ja yhteisöllisiä asumisratkaisuja lisätään. Kotihoitoa ja etähoivaa vahvistetaan, jotta ikäihmisten kotona asumista voidaan tukea aiempaa pidempään.

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluissa toiminta kehittyy useilla osa-alueilla. Uusi lastensuojeluyksikkö Appara sekä Ilveskodin vammaisten asumisen yksikkö aloittavat toimintansa ensi vuonna. Lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttamisen kehittäminen jatkuu: perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden Oma Voima -yksiköt vakiinnuttavat asemansa. Palautetietoisen työskentelyn toimintamalli otetaan käyttöön, sen tavoitteena on lisätä palveluiden vaikuttavuutta sekä vahvistaa asiakassuhdeperustaista työskentelyä.

ASSI-sairaala uudistaa terveydenhuollon palveluja

Terveydenhuollossa Ahveniston sairaalan käyttöönotto alkuvuonna 2026 mahdollistaa aiempaa laajemman oman palvelutuotannon. Kiireettömän hoidon saatavuutta parannetaan ja hoitoketjuja sujuvoitetaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa vahvistetaan avohoitoa ja kevennetään asumispalvelujen kustannusrakennetta.

ASSI-sairaalan valmistuminen tuo käyttöön uudet ja modernit tilat, joihin sijoittuu erikoissairaanhoidon lisäksi perusterveydenhuollon osastoja Hämeenlinnan ja Janakkalan seuduilta. Sairaalaan perustetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen kuntoutusosasto. Leikkauskapasiteetti kasvaa 10–12 saliin ja uusi kirurginen osasto käynnistyy, vaikka osastopaikkojen kokonaismäärä pysyy muutoksessa ennallaan.

Erikoissairaanhoidossa keskeistä on oman palvelutuotannon toimivuuden varmistaminen niin, että asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimukset ja hoidon kohtuullisessa ajassa. Myös kuulolaitesovituksiin liittyvät jonot saadaan paremmin hallintaan uusien tilojen ja lisäkapasiteetin avulla. Perusterveydenhuollossa painopisteenä säilyvät tarpeenmukainen hoitoon pääsy, hoidon jatkuvuus ja palvelujen oikea-aikaisuus.

Pelastustoimessa toimintavalmiuden kehittäminen jatkuu, missä uuden aseman käyttöönotto ASSIssa on merkittävä askel. Pelastustoimen suorituskykyä parannetaan muun muassa sortumapelastamisessa ja CBRNE-uhkiin varautumisessa. Ensihoidossa kehitetään kiireettömien palveluiden puhelinarviointia, jotta asiakkaat pystytään ohjaamaan aiempaa paremmin ja suoremmin oikeisiin palveluihin.

Asiakkaiden kokemus palveluista on hyvällä tasolla

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta Oma Häme on onnistunut pitämään useimmat lakisääteiset palveluajat ja henkilöstömitoitukset pääosin lain mukaisina, ja osin jopa parantanut niitä hyvinvointialueen alkuun verrattuna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallisessa tutkimuksessa ja Oma Hämeen omassa asiakastyytyväisyysmittauksessa (NPS) asukkaiden kokemus palveluista on hyvällä tasolla ja mitattu tyytyväisyys jopa parantunut. Tänä vuonna sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden NPS-suositteluindeksi on pysytellyt koko ajan yli 80:ssä – ollen marraskuussa 85,5, mikä on poikkeuksellisen hyvä luku. NPS-indeksi voi vaihdella -100:n ja +100:n välillä.

Myös henkilöstön työtyytyväisyys on säilynyt suunnilleen ennallaan ja se on valtakunnallista tilannetta parempi. Tulosten mukaan Oma Hämeessä työyhteisöä koskevat asiat ovat parantuneet entisestään edellistä tutkimuksesta, vuodesta 2023. Työhön panostaminen nousee selväksi voimavaratekijäksi, kun merkittävä osa työntekijöistä (88,9 %) kertoo panostavansa työhönsä. Työn palkitsevuus on lisääntynyt, ja työ koetaan kautta linjan mielekkääksi (70,7 % vastaajista).

Työterveyslaitoksen toteuttamaan kyselyyn vastasi Oma Hämeessä 73 prosenttia työntekijöistä, mikä on selvästi valtakunnallista keskiarvoa (53 %) korkeampi. Laaja vastaajamäärä antaa tuloksille vahvan pohjan. Tutkimukseen osallistui Kanta-Hämeen lisäksi neljä muuta hyvinvointialuetta sekä Oma Hämeen Tukipalveluyhtiö.