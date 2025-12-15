Kokoomuksen Päivärinta: SDP:n Joona Räsäsen velkahurskastelu on maailmanennätys

– Edellisessä ammatissani toimittajana olen tottunut kuuntelemaan poliitikoilta kaiken maailman höttöä, mutta tänään täysistuntosalissa jonkinlainen hurskastelun maailmanennätys läsahti korvilleni SDP:n Joona Räsäsen suusta. Hän hurskasteli, että Orpon hallitus on epäonnistunut kaikissa talouspolitiikan tavoitteissaan, kun juuri SDP:n johdolla edellinen hallitus laiminlöi täysin finanssipoliittiset säännöt ja heitti kehykset roskakoriin.

Päivärinnan mukaan Räsäseltä on jäänyt huomaamatta, että kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja komissio nimenomaisesti kiittelevät hallitusta sopeutustoimista. Ilman niitä velkaantuisimme hallitsemattomasti.

– On noloa, että vasemmisto-oppositio kehtaa esittää epäluottamusta, kun itse jättivät velkahanan lorisemaan valtoimenaan. Kasvattivat menoja 41 miljardilla eurolla, joista leijonanosa kului aivan muuhun kuin pandemian ja sodan aiheuttamiin kuluihin. Asiantuntijoiden lukuisat varoitukset kaikuivat kuuroille korville.

Nyt vasemmistopuolueet tulevat kertomaan, miten taloutta pitäisi hoitaa. Heidän reseptinsä on Päivärinnan mukaan vanha ja toimimaton: perutaan hallituksen kaikki rakenteelliset uudistukset, jotka muissa Pohjoismaissa tehtiin aikaa sitten. Ja päälle moukaroidaan yrittäjiä ja työntekijöitä massiivisilla veronkorotuksilla.



SDP korottaisi ylimmät marginaaliveroasteet takaisin 60 prosenttiin, kun ne Orpon hallituksen toimesta on alennettu 52 prosenttiin.

Päivärinta kehottaakin SDP:tä tutustumaan taloustieteelliseen tutkimukseen ja Ruotsin käytännön esimerkkiin, jotka todistavat, että ylimpien marginaaliveroasteiden alennus on todellinen kasvutoimi, lisää työntekoa ylimmissä tuloluokissa ja myös verotuloja.

– Kysyinkin talousnero Räsäseltä, onko edellisen hallituksen hurlumhei- meiningillä mitään tekemistä sen kanssa, että maksamme valtionlainan korkoa ensi vuonna yli 3,2 miljardia ja pian 5 miljardia? Onko edellisen hallituksen velkabileillä mitään tekemistä sen kanssa, että Suomi joutuu EU:n alijäämämenettelyyn? Ottaako SDP vastuuta tästä vai syytättääkö vain hallitusta? Räsänen ei kyennyt vastaamaan, Päivärinta päivittelee ja vastaa itse:

- Totta kai. Korkomenot ovat nelinkertaistuneet muutamassa vuodessa, kun ne vielä vuonna 2022 olivat 0,8 miljardia euroa. 3,2 miljardin korkomenoilla kattaisi poliisin menot kolmeksi vuodeksi.

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetin toteutuessa Suomeen pamahtaisi lähes 65 000 uutta työtöntä ja yrittäjät menettäisivät vuodessa tuhansia euroja.



–Suomi ei nouse veronkiristyksillä. Jos nousisi, tämä maa olisi noussut jo aikaa sitten! Jokaista ongelma ei voi enää ratkaista lisälainalla. Tämä tosiasia tulee myös opposition eteen, Päivärinta muistuttaa.