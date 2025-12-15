Kokoomuksen Wallinheimo: Punamullan velkajuhlassa miljardit sulivat palvelujen sijaan korkojen maksuun
Valtionvelan korkomenoihin sulaa ensi vuonna yli kolme miljardia euroa veronmaksajien rahaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo ehdottaa, että SDP:n ja keskustan puoluejohto laskisi, mitä panostuksia summalla olisi saanut aikaan esimerkiksi sote-palveluissa.
Suomi elää poikkeuksellisen haastavassa maailmantilanteessa: turvallisuustilanne on heikentynyt, korot nousseet nopeasti ja inflaatio nakertaa ihmisten ostovoimaa.
Wallinheimo korostaa, että juuri tällaisessa tilanteessa mitataan poliittisten päättäjien kyky toimia isänmaan eduksi: tehdäänkö helppoja vai kestäviä ratkaisuja.
– Kasvun edellytyksiä vahvistetaan työn, yrittämisen ja luottamuksen kautta samalla, kun julkisen talouden suunta korjataan. Näitä ei aseteta vastakkain, vaan ne tehdään rinnakkain. Muutos vie oman aikansa, etenkin kun joudumme toimimaan poikkeuksellisen vaikeiden olosuhteiden armoilla. Jos SDP:n neuvoja olisi uskominen, hanskat olisi pitänyt pudottaa jo kalkkiviivoilla. Ja sitten vasta pulassa olisimmekin, Wallinheimo sanoo.
Wallinheimo muistuttaa, että Suomen julkisen talouden ongelmat eivät ole syntyneet yhdessä vaalikaudessa, mutta aiemmalla hallituskaudella sivuutettiin lukuisten asiantuntijoiden varoitukset ja jätettiin rakenteelliset uudistukset tekemättä.
– Orpon hallituksen toimet hidastavat velan kertymistä merkittävästi. Ilman näitä päätöksiä Suomi ottaisi tänä vuonna noin neljä miljardia euroa enemmän velkaa ja ensi vuonna 3,5 miljardia euroa enemmän. Pelkkiin valtionvelan korkomenoihin sulaa ensi vuonna yli kolme miljardia euroa veronmaksajien rahaa. SDP:n ja keskustan puoluejohto voisi laskea, että mitä kaikkea tuolla summalla olisi saanut aikaan esimerkiksi sote-palveluissa.
Sinuhe Wallinheimo
Keski-Suomen vaalipiiri
