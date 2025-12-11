KOVA: Erityisryhmien asuntokohteita ei tällä hetkellä juuri suunnitella tai rakenneta

Erityisryhmien investointiavustus on valtion myöntämä tuki, jolla tuetaan nimensä mukaisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien asumista. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi ikääntyneet, vammaiset henkilöt, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, opiskelijat ja nuoret. Investointiavustuksen tarkoituksena on pitää erityisiä tarpeita omaavien ryhmien vuokra-asumisen kustannukset kohtuullisina. Näitä erityisiä tarpeita voivat olla esimerkiksi erilliset tilat tukipalvelujen tuottamiseen tai poikkeuksellisen vaativat tila- tai varusteratkaisut. Investointiavustusta saavat asuntokohteet rakennetaan aina korkotukilainalla.

- Suomessa on tällä hetkellä 106 000 erityisryhmille tarkoitettuja, kohtuuhintaisia asuntoja. Vuosina 2012–2023 investointiavustusvaltuuden taso vaihteli 90 ja 120 miljoonan euron välillä vuosittain. Päättyvänä vuonna taso on ollut ainoastaan 15 miljoonassa eurossa, missä sen suunnitellaan pysyvän myös vuosina 2026–2027. Kyselymme tulokset paljastavat, että erityisryhmäkohteita ei käytännössä pystytä rakentamaan ilman investointiavustusta, joten herää huoli, miten erityistä tukea vaativien ryhmien asuminen voidaan turvata nykyisellä hyvin alhaisella investointiavustuksen tasolla. Nykyisellä investointiavustuksella on päätetty priorisoida vammaisten asuntohankkeita, mikä on sinänsä hyvä, mutta se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että muille erityisryhmille ei vuosina 2025–2027 rakenneta kohtuuhintaisia asuntoja. Pian voimaantuleva opiskelija-asuntojen 100-prosenttinen lainoitus helpottaa tämän ryhmän asuntohankkeita, mutta esimerkiksi ikääntyneet, mielenterveyskuntoutujat ja nuoret jäävät kokonaan ilman uusia kohtuuhintaisia asuntoja. Lisäksi investointiavustuksen vähäinen määrä ei ainakaan helpota rakennusalan edelleen jatkuvaa lamaa ja osaltaan rajoittaa valtion tukemaa asuntorakentamista, KOVA ry:n pääekonomisti Eetu Kauria arvioi.