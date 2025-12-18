Influenssa- ja/tai koronarokotusajanvaraus terveysasemille jatkuu
Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteinen ja erikseen rokotuksia varten perustettu rokotusajanvarausnumero 014 336 5900 poistuu käytöstä 23.12.2025 kello 16. Rokotusajanvaraus omalle terveysasemalle jatkuu oman terveysaseman puhelinnumerosta.
Joulun jälkeen 29.12.2025 voit varata rokotusajan omalle terveysasemallesi puhelimitse. Voit varata ajan myös hyvaks.fissä itsellesi sopivana aikana. Huomioithan, että verkkoajanvaraus ei ole käytössä Tikkakosken, Huhtasuon eikä Korpilahden terveysasemilla.
Keski-Suomen hyvinvointialue noudattaa rokotuksissa THL:n suosituksia. Tarkista Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta, oletko oikeutettu influenssarokotteeseen vai sekä influenssa- että koronarokotteeseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna Porkka-Hokkanen, ylihoitaja, p. 050 471 2414, sanna.porkka-hokkanen(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Kielituki lähemmäs arkea – omaa suomi toisena kielenä -opetusta työntekijöille pilotoitiin Keski-Suomen hyvinvointialueella18.12.2025 08:15:29 EET | Tiedote
Syksyn 2025 aikana Keski-Suomen hyvinvointialueella on toiminut oma suomen kielen opettaja. Suomi toisena kielenä, eli S2-opetusta pilotoitiin viiden kuukauden ajan sisäisenä palveluna.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 17.12.2025 kokouksesta17.12.2025 17:10:03 EET | Tiedote
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta piti kokouksensa 17.12.2025.
26 henkilöä haki Keski-Suomeen hyvinvointialuejohtajaksi17.12.2025 16:44:46 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuaika päättyi tänään. Hyvinvointialuejohtajaksi haki 26 henkilöä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 17.12.2025 kokouksesta17.12.2025 16:05:34 EET | Tiedote
Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 17.12.2025.
Jyväskylän nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden walk in -vastaanottotoiminta päättyy 18.12. – muut nuorten palvelut jatkuvat normaalisti17.12.2025 13:24:31 EET | Tiedote
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottotoiminta walk in -palveluna Jyväskylän Nuorten talolla päättyy 18.12. Muut Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut jatkuvat normaalisti. Muutoksen myötä pystytään vastaamaan paremmin lasten ja nuorten mielenterveyden hoitotakuuseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme