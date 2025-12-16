Vasemmistonaiset: Naisvihan ja äärioikeiston nousu on pysäytettävä!
Vasemmistonaisten valtakunnallinen kokous esittää vakavan huolen naisvihan ja äärioikeiston noususta eri puolilla maailmaa. Erityisen tärkeää on ennaltaehkäisy ja väkivaltaan puuttuminen riittävän voimakkaasti jo varhaisessa vaiheessa.
“Naisviha ei ole yksittäisten tekojen tai asenteiden ongelma. Se on järjestelmällinen voima, joka murentaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia systemaattisesti”, sanoo valtakunnallisessa kokouksessa valittu Vasemmistonaisten uusi puhenainen Gashaw Bibani.
Naisviha ilmenee yhteiskunnassa muun muassa politiikkana, joka murentaa naisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, kuten oikeutta päättää omasta kehostaan tai lisääntymisestään sekä naisiin kohdistuvana häirintänä ja väkivaltana. Äärioikeiston nousu Euroopassa ja Suomessa kytkeytyy suoraan naisvihan nousuun ja se saa voimansa talouskuripolitiikasta, joka ajaa ihmisiä ahtaalle. Naisvihasta on tullut poliittinen ase, jolla oikeutetaan eriarvoistavaa politiikkaa, rajoitetaan vapauksia ja syvennetään yhteiskunnallisia jakolinjoja.
“Politiikka, joka ei puutu naisiin kohdistuvaan häirintään ja väkivaltaan riittävän tehokkaasti on naisvihan normalisoivaa politiikkaa”, toteaa Vasemmistonaisten uusi varapuhenainen Anu Karvinen.
Kun äärioikeisto hyökkää naisten oikeuksia vastaan, se hyökkää samalla koko yhteiskunnan perustaa vastaan. Naisviha näkyy myös pyrkimyksenä muuttaa sukupuolten tasa-arvoon liittyvää retoriikkaa antigender-liikkeen ideologiaan pohjautuen. Antigender-liikkeen voimistumisesta kärsivät naisten lisäksi erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat.
Vasemmistonaiset vaatii, että äärioikeiston ja antigender-liikkeen nousuun suhtaudutaan vakavasti kansalaisyhteiskunnassa, valtionhallinnossa ja viranomaistoiminnassa. Yhteiskunnan eri tasoilla on tunnettava sekä äärioikeiston että antigender-liikkeen kansainvälisesti verkottunut toiminta ja laadittava konkreettiset toimintaohjeet sitä vastaan osana tasa-arvopoliittista työtä. Naisvihamielisyyttä, kuten aborttioikeuden rajoittamista ei tule kohdella poliittisena mielipiteenä vaan naisten kehollisen itsemääräämisoikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksena. Naisiin kohdistuvaan häirintään ja väkivaltaan tulee puuttua riittävillä toimilla.
“Me emme hyväksy, että naisvihasta tehdään politiikan polttoaine. Äärioikeiston nousu ei ole luonnonvoima, vaan seurausta passiivisuudesta ja vaikenemisesta. Demokratiaa ei puolusteta hiljaisuudella, vaan rohkeudella ja yhteisöllisellä toiminnalla”, toteaa Vasemmistonaisten uusi varapuhenainen Emmi Inberg.
Vasemmistonaiset valitsi valtakunnallisessa kokouksessa uudet puhenaiset ja Valtikan jäsenet vuosiksi 2026–2028. Valtikan kokoonpano löytyy Vasemmistonaisten nettisivuilta.
Yhteyshenkilöt
Milla Pyykkönen
