Eurooppalainen Suomi ry

Toiminnanjohtaja Totti Sivonen varusmiespalvelukseen, sijaiseksi Samuel Tammekann

16.12.2025 16:13:09 EET | Eurooppalainen Suomi ry | Tiedote

Jaa

Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtaja Totti Sivonen jää määräaikaiselle vapaalle suorittamaan asevelvollisuutensa. Kaikissa toiminnanjohtajan tehtävissä Sivosta sijaistaa 5.1.2026 alkaen Samuel Tammekann.

Toiminnanjohtaja Totti Sivonen (vas.) ja toiminnanjohtajan sijainen Samuel Tammekann
Toiminnanjohtaja Totti Sivonen (vas.) ja toiminnanjohtajan sijainen Samuel Tammekann

Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Totti Sivonen jää määräaikaiselle vapaalle tehtävästään vuoden 2026 alussa suorittaakseen asevelvollisuutensa rannikkoprikaatissa.

Sijaistamaan Sivosta varusmiespalveluksen ajaksi kaikkiin toiminnanjohtajan tehtäviin hallitus on valinnut järjestön nykyisen erityisasiantuntijan Samuel Tammekannin. Tammekann aloittaa tehtävässä 5.1.2026, ja hänen työsuhteensa toiminnanjohtajan sijaisena jatkuu Sivosen varusmiespalveluksen ajan.

“Lähden kevyin mielin varusmiespalvelukseen, sillä toimisto jää osaaviin käsiin. Samuel on tehnyt valtavan hienoa työtä tänä vuonna toimintamme ja erityisesti viestintämme kehittämisessä, ja odotan innolla näkeväni, miten hän jatkaa työtään toiminnanjohtajan sijaisen roolissa,” Sivonen kertoo.

“Viime kuukaudet olemme keskittyneet erityisesti ensi vuotemme suunnittelemiseen, ja siihen, kuinka Eurooppaliikkeen toimintaa voisi kehittää vielä entistä vaikuttavammaksi. Odotan innolla, että pääsen johtamaan suunnitelmiemme toteuttamista,” Tammekann kommentoi.

Varusmiespalveluksen lopullinen kesto ei ole vielä tiedossa, mutta myös Sivonen odottaa uudelta vuodelta paljon.

“Odotan varusmiespalveluksestani mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä, jotka tarjoavat uusia näkökulmia ja kehittävät osaamistani. Ensi vuodesta tulee varmasti mielenkiintoinen!”

Tammekannin sijaiseksi erityisasiantuntijan tehtävään nimitetty henkilö aloittaa 15.1.2026, jolloin valinnasta myös tiedotetaan.

Avainsanat

eurooppalainen suomi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Eurooppalainen Suomi toimii kansainvälisen Eurooppaliikkeen kattojärjestönä Suomessa ja siihen kuuluu noin 3 500 henkilöjäsentä sekä lähes kolmekymmentä järjestöä, mukaan lukien työmarkkinakeskusjärjestöt, sitoutumattomat opiskelijajärjestöt, MTK ja useat muut kansalaisjärjestöt. Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö pyrkii toiminnallaan lisäämään kansalaisten aktiivisuutta, keskustelua EU:sta ja eurooppalaisista teemoista sekä lisäämään ja parantamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Eurooppalainen Suomi ry

Euroopan USA-riippuvuus on käynyt jo vaaralliseksi: Eurooppalainen Suomi esittää raportissaan 10 teesiä EU:n tulevaisuudesta10.12.2025 09:52:58 EET | Tiedote

Maailma on siirtynyt kylmän sodan jälkeisestä yksinapaisuudesta voimapolitiikan aikaan. Tuore raportti varoittaa, että vain poikkeukselliset askeleet kohti eurooppalaista riippumattomuutta, vahvaa taloutta, kilpailukykyistä teollisuutta sekä riittävää puolustusta voivat turvata eurooppalaisten arvojen ja kansalaisvapauksien säilymisen.

Eurooppalainen Suomi ry: Kansallisten intressien ensisijaisuus tekee Euroopasta merkityksettömän16.10.2025 12:58:24 EEST | Tiedote

Ahdas tulkinta kansallisesta edusta uhkaa romuttaa sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä. Maailmankaupan integraatio yhteisten sääntöjen pohjalta palvelee kaikkien maiden etuja, mutta sen on korvannut nollasummapeliajattelu. Lyhytnäköinen opportunismi ja sääntöjen kiertely on huono tie eteenpäin. Euroopan osalta sille tielle kääntyminen on erityisen vahingollista. Yhtenäisyyden puute uhkaa tehdä Euroopasta merkityksettömän.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye