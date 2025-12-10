Toiminnanjohtaja Totti Sivonen varusmiespalvelukseen, sijaiseksi Samuel Tammekann

Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Totti Sivonen jää määräaikaiselle vapaalle tehtävästään vuoden 2026 alussa suorittaakseen asevelvollisuutensa rannikkoprikaatissa.

Sijaistamaan Sivosta varusmiespalveluksen ajaksi kaikkiin toiminnanjohtajan tehtäviin hallitus on valinnut järjestön nykyisen erityisasiantuntijan Samuel Tammekannin. Tammekann aloittaa tehtävässä 5.1.2026, ja hänen työsuhteensa toiminnanjohtajan sijaisena jatkuu Sivosen varusmiespalveluksen ajan.

“Lähden kevyin mielin varusmiespalvelukseen, sillä toimisto jää osaaviin käsiin. Samuel on tehnyt valtavan hienoa työtä tänä vuonna toimintamme ja erityisesti viestintämme kehittämisessä, ja odotan innolla näkeväni, miten hän jatkaa työtään toiminnanjohtajan sijaisen roolissa,” Sivonen kertoo.

“Viime kuukaudet olemme keskittyneet erityisesti ensi vuotemme suunnittelemiseen, ja siihen, kuinka Eurooppaliikkeen toimintaa voisi kehittää vielä entistä vaikuttavammaksi. Odotan innolla, että pääsen johtamaan suunnitelmiemme toteuttamista,” Tammekann kommentoi.

Varusmiespalveluksen lopullinen kesto ei ole vielä tiedossa, mutta myös Sivonen odottaa uudelta vuodelta paljon.

“Odotan varusmiespalveluksestani mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä, jotka tarjoavat uusia näkökulmia ja kehittävät osaamistani. Ensi vuodesta tulee varmasti mielenkiintoinen!”

Tammekannin sijaiseksi erityisasiantuntijan tehtävään nimitetty henkilö aloittaa 15.1.2026, jolloin valinnasta myös tiedotetaan.