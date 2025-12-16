Aluevaltuusto hyväksyi kiinteistökauppoja ja kävi vilkasta keskustelua asiakasmaksuista
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto oli koolla vuoden viimeisessä kokouksessaan.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui tiistaina 16.12. Hämeenlinnaan vuoden viimeiseen kokoukseensa.
Erityisesti asiakasmaksujen korotukset ja vuoden 2026 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2028 aiheuttivat runsaasti keskustelua valtuutettujen parissa. Talousarviokeskustelusta lähetetään erillinen tiedote.
Aluevaltuusto hyväksyi Forssan, Hausjärven, Hämeenlinnan, Jokioisten ja Riihimäen kuntien kanssa valmistellut kiinteistökaupat ja niihin myönnettävät määrärahat. Oma Häme haluaa saada palveluverkon kannalta keskeiset toimipisteet omistukseensa. Se tukee hyvinvointialueen tavoitetta kehittää pitkäjänteisesti palveluverkkoaan ja hallita itse kiinteistöjensä elinkaarta.
Hämeenlinnan kiinteistökaupoista ja niiden vaikutuksista Oma Hämeen palveluihin ja kustannuksiin käytiin kokouksessa keskustelua. Valtuutetut äänestivät aluehallituksen esityksen sekä Johanna Häggmanin (kesk.) tekemän muutosesityksen välillä. Häggman esitti päätökseen lisäystä, jonka mukaan suun terveydenhuollon palveluiden muutosten kustannusvaikutukset pitäisi selvittää. Oma Häme ostaa Hämeenlinnan kaupungilta Jukolan terveysaseman, jonne rakennetaan lisää tiloja suun terveydenhuollolle. Aluehallituksen pohjaesitys voitti Häggmanin esityksen äänestyksessä 45-12. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää.
Kauppojen toteutuminen kuntien kanssa edellyttää vielä, että valtioneuvosto hyväksyy muutoksen hyvinvointialueen lainanottovaltuuteen. Investoinnit katetaan kassavaroilla, eikä pitkäaikaista rahoitusta tarvita. Tavoitteena on, että rakennukset siirtyvät hyvinvointialueen omistukseen vuoden 2026 aikana.
Lue aiheesta lisää: Oma Häme vahvistaa palveluverkkoaan ostamalla kiinteistöjä - Oma Häme
Aluevaltuusto hyväksyi tiistain kokouksessaan muutokset vuoden 2025 talousarvioon esityksen mukaisesti. Myös investointisuunnitelma vuosille 2027-2030 ja päivitykset hyvinvointialueen palkkiosääntöön hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
Valtuusto päätti palauttaa jatkovalmisteluun vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka liittyy ikäihmisten neuvolatoiminnan kehittämiseen. Valtuustoaloitteen on jättänyt keskustan valtuustoryhmä.
Asiakasmaksut jakoi mielipiteitä
Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden asiakasmaksut vuodelle 2026 herättivät valtuustosalissa vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Puheenvuoroissa tuotiin esiin maksujen korottamisen pakko, joka johtuu hallituksen päätöksestä. Hallitus on antanut asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamisesta sekä esittänyt käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävän enimmäismaksun korottamista.
Valtuutetut olivat eri mieltä siitä, onko Oma Hämeen nostettava maksuja yhtä paljon. Osa päättäjistä muistutti, että maksujen korotus on välttämätöntä, koska valtion rahoitusta on leikattu samassa suhteessa. Osa valtuutetuista taas vetosi hyvinvointialueiden itsemääräämisoikeuteen ja näki, että korotukset ovat liikaa pienituloisille asiakkaille ja ne voisivat jopa estää hoitoon hakeutumista.
Erja Hirviniemi (vas.) esitti, että asiakasmaksuohjeeseen palataan uudelleen keväällä 2026 muutostalousarvion yhteydessä, jolloin olisi mahdollisuus tehdä huojennuksia maksuihin. Aluehallituksen pohjaesitys kuitenkin voitti äänestyksessä Hirviniemen muutosesityksen äänin 41-18.
Aluevaltuuston päätöksellä asiakasmaksut siis nousevat vuodenvaihteessa. Muutoksista viestitään erikseen tarkemmin asiakkaille.
Aluevaltuuston 16.12.2025 kokouksen esityslista
Kokouksen tallenteen voi katsoa jälkikäteen täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus hyväksyi puitesopimusten purkamisen Työvalmennussäätiö Luotsin ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön kanssa16.12.2025 10:58:24 EET | Uutinen
Aluehallitus pyytää lisäselvityksiä Parolan terveysaseman ulkoistamissopimuksen jatkosta.
Oma Hämeen talousarvio ratkeaa tiistaina – palveluja kehitetään tiukasta taloustilanteesta huolimatta15.12.2025 16:34:26 EET | Tiedote
Oma Hämeen vuoden 2026 talousarvioesitys on valmisteltu erittäin haastavassa taloustilanteessa. Menojen kasvu ylittää edelleen valtion rahoituksen kehityksen, ja alijäämän kattamisvelvoite edellyttää tiukkaa kulukuria kaikilla toimialoilla. Aluevaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan Hämeenlinnassa tiistaina 16. joulukuuta. Kokousta voi seurata suorana Oma Hämeen verkkosivujen kautta klo 10 alkaen. Aluehallitus esittää vuoden 2026 talousarviota ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaa aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa ja lain mukaan se on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Lopullisista lisäsopeutustoimista päätetään keväällä 2026, kun valtion lisärahoitus ja mahdollisen lisäajan saaminen alijäämien kattamiseen selviävät. Talousarvion lähtökohtana on talouden tasapainottaminen ja kustannusten hillitseminen siten, että lakisääteiset palvelut pystytään turvaamaan ja palveluja kehitetään hallitusti myös tul
Apparan Nuorisokodin valmistelu etenee suunnitellusti – henkilöstön rekrytointi käynnistyy12.12.2025 08:02:49 EET | Tiedote
Oma Häme rakentaa parhaillaan uutta kuntouttavaa erityistason lastensuojeluyksikköä Hämeenlinnaan, Kanta-Hämeen keskussairaalan kupeeseen. Kiinteistöä remontoidaan nuorisokodin tarpeisiin, ja henkilöstön rekrytointi alkaa joulukuussa. Suunnitelmien mukaan henkilöstön perehdytys alkaisi maaliskuussa ja ensimmäiset nuoret voitaisiin ottaa sisään huhtikuussa porrastetusti. Uuteen Apparan Nuorisokotiin tulee viisi asiakaspaikkaa 13–17-vuotiaille nuorille, joilla on psyykkisiä, neuropsykiatrisia tai käyttäytymiseen liittyviä haasteita. Kuntouttavan työskentelyn tavoitteena on tukea nuoren ikätasoista kasvua ja kehitystä sekä luoda turvallinen ja vakauttava arki. – Rakennamme yksikköä nuorten tarpeet ja arjen turvallisuus edellä. Haluamme tarjota ympäristön, jossa nuorella on mahdollisuus kasvaa, saada tukea ja tulla kohdatuksi aidosti omana itsenään, kertoo lähijohtaja Maria Iso-Oja. Yksikköön haetaan erilaisia ammattilaisia: 15.12. avautuu haku sairaanhoitajan ja yövuoropainotteisen lähiho
Oma Häme aikoo valittaa markkinaoikeuden ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen11.12.2025 12:22:00 EET | Uutinen
Aluehallitus päättää 15.12. valitusluvan hakemisesta ateria- ja laitoshuoltopalveluiden hankintaan liittyen.
Vuoden palveluntuottajaksi valittiin Piia Hämäläinen11.12.2025 09:47:33 EET | Tiedote
Oma Häme ostaa vuosittain yli 500 miljoonalla eurolla palveluita ja tavaraa yli 3 000 toimittajalta. Näiden lukujen takana on iso joukko ihmisiä, jotka auttavat hyvinvointialuetta toteuttamaan lakisääteisiä tehtäviä. Vuoden palveluntuottaja -äänestyksellä haluttiin tuoda näkyväksi tätä tärkeää työtä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme