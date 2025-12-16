Aluevaltuusto hyväksyi kiinteistökauppoja ja kävi vilkasta keskustelua asiakasmaksuista

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui tiistaina 16.12. Hämeenlinnaan vuoden viimeiseen kokoukseensa.

Erityisesti asiakasmaksujen korotukset ja vuoden 2026 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2028 aiheuttivat runsaasti keskustelua valtuutettujen parissa. Talousarviokeskustelusta lähetetään erillinen tiedote.

Aluevaltuusto hyväksyi Forssan, Hausjärven, Hämeenlinnan, Jokioisten ja Riihimäen kuntien kanssa valmistellut kiinteistökaupat ja niihin myönnettävät määrärahat. Oma Häme haluaa saada palveluverkon kannalta keskeiset toimipisteet omistukseensa. Se tukee hyvinvointialueen tavoitetta kehittää pitkäjänteisesti palveluverkkoaan ja hallita itse kiinteistöjensä elinkaarta.

Hämeenlinnan kiinteistökaupoista ja niiden vaikutuksista Oma Hämeen palveluihin ja kustannuksiin käytiin kokouksessa keskustelua. Valtuutetut äänestivät aluehallituksen esityksen sekä Johanna Häggmanin (kesk.) tekemän muutosesityksen välillä. Häggman esitti päätökseen lisäystä, jonka mukaan suun terveydenhuollon palveluiden muutosten kustannusvaikutukset pitäisi selvittää. Oma Häme ostaa Hämeenlinnan kaupungilta Jukolan terveysaseman, jonne rakennetaan lisää tiloja suun terveydenhuollolle. Aluehallituksen pohjaesitys voitti Häggmanin esityksen äänestyksessä 45-12. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää.

Kauppojen toteutuminen kuntien kanssa edellyttää vielä, että valtioneuvosto hyväksyy muutoksen hyvinvointialueen lainanottovaltuuteen. Investoinnit katetaan kassavaroilla, eikä pitkäaikaista rahoitusta tarvita. Tavoitteena on, että rakennukset siirtyvät hyvinvointialueen omistukseen vuoden 2026 aikana.

Aluevaltuusto hyväksyi tiistain kokouksessaan muutokset vuoden 2025 talousarvioon esityksen mukaisesti. Myös investointisuunnitelma vuosille 2027-2030 ja päivitykset hyvinvointialueen palkkiosääntöön hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Valtuusto päätti palauttaa jatkovalmisteluun vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka liittyy ikäihmisten neuvolatoiminnan kehittämiseen. Valtuustoaloitteen on jättänyt keskustan valtuustoryhmä.

Asiakasmaksut jakoi mielipiteitä

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden asiakasmaksut vuodelle 2026 herättivät valtuustosalissa vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Puheenvuoroissa tuotiin esiin maksujen korottamisen pakko, joka johtuu hallituksen päätöksestä. Hallitus on antanut asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamisesta sekä esittänyt käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävän enimmäismaksun korottamista.

Valtuutetut olivat eri mieltä siitä, onko Oma Hämeen nostettava maksuja yhtä paljon. Osa päättäjistä muistutti, että maksujen korotus on välttämätöntä, koska valtion rahoitusta on leikattu samassa suhteessa. Osa valtuutetuista taas vetosi hyvinvointialueiden itsemääräämisoikeuteen ja näki, että korotukset ovat liikaa pienituloisille asiakkaille ja ne voisivat jopa estää hoitoon hakeutumista.

Erja Hirviniemi (vas.) esitti, että asiakasmaksuohjeeseen palataan uudelleen keväällä 2026 muutostalousarvion yhteydessä, jolloin olisi mahdollisuus tehdä huojennuksia maksuihin. Aluehallituksen pohjaesitys kuitenkin voitti äänestyksessä Hirviniemen muutosesityksen äänin 41-18.

Aluevaltuuston päätöksellä asiakasmaksut siis nousevat vuodenvaihteessa. Muutoksista viestitään erikseen tarkemmin asiakkaille.

Aluevaltuuston 16.12.2025 kokouksen esityslista

Kokouksen tallenteen voi katsoa jälkikäteen täältä.