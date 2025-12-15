Kokoomuksen Sirén: Julkista taloutta tasapainotettava mieluimmin menoja sopeuttamalla kuin veronkorotuksilla
Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén korostaa, että myös jatkossa julkisen talouden sopeuttamisurakkaa on vietävä määrätietoisesti eteenpäin ennen kaikkea menoja sopeuttamalla veronkorotusten sijaan. Tätä linjaa tukevat Etlan tuoreet raportit, joissa kuvataan myös ylivaalikautisen sopeuttamisen merkitystä ja annetaan tunnustusta hallituksen jo tekemille mittaville sopeutuksille.
Etlan tuoreiden julkaisujen mukaan kansainvälinen tutkimus osoittaa, että menoleikkauksiin painottuvat sopeutusohjelmat heikentävät lyhyen aikavälin talouskasvua vähemmän kuin veronkorotuksiin painottuvat ohjelmat. Raporteissa korostetaan myös ylivaalikautisen sopeuttamisen sekä rakenteellisten uudistusten merkitystä.
”Jatkossakin talouden sopeuttamistoimia on tehtävä ennen kaikkea menoja sopeuttamalla. Etlan raportit tuovat esiin, kuinka korkean veroasteen maissa eli juuri Suomessa veronkorotukset ovat erityisen haitallisia talouskasvulle. Suomen julkinen sektori on paisunut kohtuuttoman suureksi; meillä julkisyhteisöjen menot tänä vuonna suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat EU:n korkeimmat – liki 60 prosenttia”, Sirén summaa.
Sirénin mukaan hallitus onkin toiminut juuri raporttien nyt suosittamalla linjalla.
”Hallitus on tehnyt sopeutustoimia niin, että niillä olisi mahdollisimman vähän negatiivista vaikutusta talouskasvuun sekä yrityksiin. Hallituksen päättämästä 10 miljardin euron kokonaisuudesta vain vajaa viidennes koostuu veronkorotuksista ja valtaosa sopeutuksesta on suoria menoleikkauksia. Samalla veropolitiikassa painopistettä siirretään historiallisella tavalla työn ja yrittämisen verottamista kulutuksen ja haittojen verotukseen.”
Etlan raporttien mukaan rakenteellisten uudistusten merkitys korostuu Suomessa, jossa yhdistyvät pysyvä julkisen talouden alijäämä ja heikko talouskasvu.
”Hallitus on tehnyt rakenteellisia uudistuksia läpi suomalaisen yhteiskunnan, mutta niiden positiiviset vaikutukset näkyvät vasta viiveellä. Siksi näitä uudistuksia olisi pitänyt tehdä jo vuosikymmeniä sitten, kuten monissa verrokkimaissamme tehtiin. Työmarkkinat on viimein tuotu nykypäivään ja sosiaaliturvaa uudistettu työhön kannustavaksi. Tekemisen sarkaa näillä rintamilla jää kuitenkin vielä myös tuleville hallituksille ja esimerkiksi työmarkkinoiden sääntelyn purkamista on edelleen jatkettava”, Sirén korostaa
Hän sanoo, että uskottavan sopeutuskokonaisuuden esittäminen edellyttää aitoa menojen priorisointia ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden vision kirkastamista.
”On selvää, ettei meillä ole varaa ylläpitää nykyisenkaltaista hyvinvointiyhteiskunnan palvelutasoa ilman selkeää talouden suunnanmuutosta. On käytävä aito keskustelu siitä, mikä on visiomme hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Aidosti tärkeät menokohteet on erotettava mukavista, mutta ei välttämättömistä panostuksista. Vain näin voidaan turvata menestyvä hyvinvointiyhteiskunta myös tuleville sukupolville”, Sirén päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara-Sofia SirénKansanedustaja, Suuren valiokunnan puheenjohtaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Wallinheimo: Punamullan velkajuhlassa miljardit sulivat palvelujen sijaan korkojen maksuun15.12.2025 18:44:44 EET | Tiedote
Valtionvelan korkomenoihin sulaa ensi vuonna yli kolme miljardia euroa veronmaksajien rahaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo ehdottaa, että SDP:n ja keskustan puoluejohto laskisi, mitä panostuksia summalla olisi saanut aikaan esimerkiksi sote-palveluissa.
Kokoomuksen Päivärinta: SDP:n Joona Räsäsen velkahurskastelu on maailmanennätys15.12.2025 16:33:32 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta pitää irvokkaana, että oppositiopuolueet ja varsinkin SDP esittävät epäluottamuslausetta hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan. Päivärinnan mukaan talouspolitiikan neuvoja jaetaan niiden puolueiden toimesta, jotka itse jättivät Suomen velkahanat valtoimenaan auki ja viis veisasivat asiantuntijoiden lukuisista varoituksista.
Kokoomuksen Jukkola: Velkaantuminen lastemme piikkiin on saatava loppumaan15.12.2025 12:39:28 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola korosti kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa hallituksen vastuullista talouslinjaa: nyt tehdään vaikeat päätökset, jotta Suomi voi kasvaa ja hyvinvointi turvataan – eikä velkaa sysätä tulevien sukupolvien maksettavaksi.
Kokoomuksen Kauma Kaikkoselle: Velkavivulla ei ratkaista soten ongelmia13.12.2025 13:09:56 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ehdottaa hyvinvointialueiden velkasaneerausta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma muistuttaa, että Kaikkosen omalla hallituskaudella sellainen malli on jo luotu: arviointimenettely. Kauma korostaa Orpon hallituksen keskittyvän hyvinvointialueiden yksilölliseen tukemiseen, perusterveydenhuollon vahvistamiseen ja sote-palveluiden kehittämiseen sen sijaan, että alueiden ongelmat lakaistaisiin veronmaksajille osoitetulla miljardilaskulla maton alle.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Suomi alkaa kerätä hiiltä talteen – avaa yrityksille uusia markkinoita13.12.2025 10:11:29 EET | Tiedote
Suomi ottaa ison askeleen kohti puhtaampaa teollisuutta. Hallitus tukee bioperäisen hiilidioksidin talteenottoa 90 miljoonalla eurolla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi metsäteollisuudessa syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen ennen kuin se pääsee ilmakehään. Talteen otettua hiilidioksidia voidaan varastoida tai käyttää uusien tuotteiden ja puhtaiden polttoaineiden raaka-aineena.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme