Vihreiden MEP Ohisalo: Asunto on ihmisoikeus, ei kauppatavaraa

Europarlamentin asuntokriisiä ratkaisevan erityisvaliokunnan ainoa suomalaisjäsen MEP Maria Ohisalo on tyytyväinen, että komissio on ottanut asuntokriisin tosissaan ja halunnut löytää yhteiseurooppalaisia ratkaisuja ongelmaan, joka koskettaa kaikkia EU-maita.

“Näen tärkeänä, että komissio haluaa vahvistaa investointeja ja rahoitusta sosiaaliseen ja julkiseen asuntotuotantoon. Myös seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen luvataan rahoitusta asumiseen. Lisäksi hyvää on se, että komissio korostaa esityksessään, että olemassa oleva rakennuskanta pitää hyödyntää tehokkaammin, ennen kuin vain rakennetaan uutta. Esitys uusista valtiontukisäännöistä, jotka mahdollistavat rahoituksen myös kohtuuhintaiseen asumiseen sosiaalisen asumisen lisäksi, on tervetullut,” Maria Ohisalo sanoo.

Vihreät odottivat komissiolta enemmän rohkeutta puuttua muun muassa asuntokeinotteluun ja lyhytvuokraukseen, sekä lainsäädännöllisiä aloitteita pelkkien ohjeistusten lisäksi. Vihreät odottivat erityisesti kunnianhimoisempia avauksia asunnottomuuden poistamiseksi.

“Suunnitelma on hyvä ensimmäinen askel yhden EU:n vakavimman sosiaalisen kriisin ratkaisemisessa, mutta ilman EU-tason sitovia lainsäädännöllisiä välineitä, joilla vahvistetaan oikeutta asumiseen, se jää pitkälti hyvien aikeiden kehykseksi,” Ohisalo sanoo.

“Asuminen on ihmisoikeus ja ihmisarvon kulmakivi, ei kauppatavaraa. Arvostan sitä, että komissio on tunnustanut asunnottomuuden vakavuuden suunnitelmassaan, mutta olen pettynyt siihen, kuinka vähän konkreettisia toimia suunnitelma tarjoaa. Asunto ensin -periaate on otettava käyttöön koko EU:ssa. Suunnitelmasta puuttuu myös määrätietoinen ote kiinteistöspekulaatioon, jolla on keskeinen rooli asuntokriisin syntymisessä ja syvenemisessä.”

Europarlamentin asuntokriisiä ratkova erityisvaliokunta toimittaa oman raporttinsa helmikuussa. Ohisalo toimii vihreiden neuvottelijana raportin osalta.

”Valiokunnassa ja europarlamentissa yleisemminkin työskentelemme sen eteen, että tämä suunnitelma muuttuu todellisiksi toimiksi, ja jatkamme taistelua kiinteistöspekulaatiota vastaan sekä sen eteen, että jokaisen oikeus omaan kotiin toteutuu. Visiomme on selvä: kyse on muustakin kuin seinistä ja katoista – kyse on ihmisarvosta, oikeudenmukaisuudesta ja mahdollisuudesta rakentaa hyvää elämää.”