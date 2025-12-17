Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 17.12.2025 kokouksesta
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta piti kokouksensa 17.12.2025.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti.
Lautakuntien kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta .
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
Ennakkotiedote Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan ja turvallisuuslautakunnan 17.12.2025 kokouksesta (julkaistu 11.12.2025).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu PihlSrategisen johtamisen ja järjestämisen vastuualuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Merja Lahtinenhyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtajaPuh:040 846 8907merja.lahtinen@hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
26 henkilöä haki Keski-Suomeen hyvinvointialuejohtajaksi17.12.2025 16:44:46 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuaika päättyi tänään. Hyvinvointialuejohtajaksi haki 26 henkilöä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 17.12.2025 kokouksesta17.12.2025 16:05:34 EET | Tiedote
Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 17.12.2025.
Jyväskylän nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden walk in -vastaanottotoiminta päättyy 18.12. – muut nuorten palvelut jatkuvat normaalisti17.12.2025 13:24:31 EET | Tiedote
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottotoiminta walk in -palveluna Jyväskylän Nuorten talolla päättyy 18.12. Muut Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut jatkuvat normaalisti. Muutoksen myötä pystytään vastaamaan paremmin lasten ja nuorten mielenterveyden hoitotakuuseen.
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa terveysasemien puhelinpalvelun tekoälyavustajan käyttöä17.12.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Novan ja Kyllön terveysasemien puhelinpalvelussa on testattu esitietoja keräävää tekoälyavustajaa. Kokeilujakson aikana saadun positiivisen näytön perusteella tekoälyavustajan käyttöä on päätetty jatkaa ja laajentaa koko hyvinvointialueelle.
Jämsän neuvolapalvelut, kuntoutus ja mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttavat tammikuun puolessa välissä17.12.2025 09:50:40 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän neuvolapalvelut, puheterapia ja kuntoutus- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksesta uusiin tiloihin tammikuun puolessa välissä. Myös lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut sekä kuntouttava työtoiminta muuttavat. Muuttoajankohdista ja osoitteenmuutoksista tiedotetaan tarkemmin, kun muuttoajankohdat varmistuvat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme