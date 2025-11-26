Lähes 300 siirtolaislasta kuollut tänä vuonna - hukkuminen yleisin kuolinsyy
Hukkuminen on ollut tänä vuonna yleisin liikkeellä olevien lasten kuolinsyy. Euroopan tiukentunut rajavalvonta pakottaa lapset entistä vaarallisemmille muuttoreiteille, raportoi Pelastakaa Lapset kansainvälisen siirtolaisuuden päivän alla.
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) mukaan ainakin 278 lasta on kuollut muuttoreiteillä vuoden 2025 alusta lähtien. Heistä puolet, 136 lasta, hukkui paetessaan konfliktien, nälän ja ilmastokriisin vaikutuksia. Todellisuudessa kuolemantapausten määrä on kuitenkin todennäköisesti paljon suurempi, koska liikkeellä olevista lapsista ei ole tarkkaa dataa saatavilla.
Lapset pakotetaan hengenvaarallisille reiteille
Vuonna 2024 vaarallisilla muuttoreiteillä kuoli ennätyksellisen paljon ihmisiä, lähes 9000 ihmistä, raportoi IOM. Etsiessään itselleen suojaa, lapset joutuvat valitsemaan yhä vaarallisempia muuttoreittejä.
Tällä hetkellä lapsille vaarallisimmat merireitit ovat Välimeren keskiosa, Atlantin merireitti ja Välimeren itäosa. IOM:n mukaan jo vuodesta 2016 lähtien Välimeri, erityisesti Pohjois-Afrikasta Eurooppaan johtava reitti, on ollut yksi hengenvaarallisimmista muuttoreiteistä lapsille.
"Lapset hukkuvat, koska turvallisia muuttoreittejä ei ole. Hukkuminen ei saisi koskaan olla hintana siitä, että lapsi etsii itselleen turvaa. Tällä hetkellä lapset ovat pakotettuja valitsemaan niin vaarallisia muuttoreittejä, että osa lapsista ei koskaan pääse rantaan saakka", kansainvälisen Pelastakaa Lasten muuttoliikkeen ja siirtolaisuuden johtava asiantuntija Melinda van Zyl sanoo.
EU-maat epäonnistuvat lasten suojelussa
Aiemmin tänä vuonna Pelastakaa Lapset julkaisi raportin, jonka mukaan ensi vuonna voimaan astuva EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimus uhkaa epäonnistua erityisesti ilman huoltajaa tulevien alaikäisten suojelussa.
Raportissa todettiin, että osa Euroopan valtioista, mukaan lukien Suomi, on ottamassa käyttöön tai laajentamassa rajoittavia toimenpiteitä, kuten lasten säilöönottoa ja rajoittamassa turvapaikan saamista. Viime vuonna Suomi teki ulkomaalaislakiin muutoksia muun muassa rajamenettelyä koskien, minkä seurauksena lasten liikkumisrajoitukset ja säilöönotto voivat lisääntyä. Tiukennukset tehtiin huolimatta siitä, että YK:n lapsen oikeuksien komitea on toistuvasti vaatinut Suomea lopettamaan lasten säilöönoton.
Toisessa Pelastakaa Lasten julkaisemassa raportissa varoitettiin, että liikkeellä olevat lapset joutuvat yhä suurempaan vaaraan muuttoreiteillä, koska EU-maat asettavat muuttoliikkeen valvonnan lasten suojelun edelle. Lapset altistuvat väkivallalle, hyväksikäytölle ja muille hengenvaarallisille riskeille, koska lapsia ei suojella muuttoreiteillä ja rajoilla.
"Myös Suomen on kannettava vastuunsa liikkeellä olevien lasten suojelemisesta. Esimerkiksi kiintiöpakolaisuuden ja perheenyhdistämisen avulla lapsille pystytään tarjoamaan turvallisia ja virallisia väyliä liikkua, eikä heidän tarvitse turvautua hengenvaarallisiin muuttoreitteihin", Pelastakaa Lasten pakolaistyön kehittämispäällikkö Eveliina Viitanen sanoo.
Lapsen oikeuksien sopimusta noudatettava
Kansainvälisen siirtolaisuuden päivän (18.12.) alla Pelastakaa Lapset vaatii kaikkia osapuolia noudattamaan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen, EU:n perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen periaatteita muuttoliikkeen hallinnassa.
Pelastakaa Lapset kehottaa kaikkia maita keräämään liikkeellä olevista lapsista entistä tarkemmin tietoja esimerkiksi heidän terveydestään, koulutuksestaan, suojelustaan ja kuolemistaan. Korjaamalla tiedonpuutteet ja asettamalla nämä tiedot laajasti saataville, pystymme aiempaa paremmin vastaamaan lasten kohtaamiin haasteisiin ja tarpeisiin.
Järjestö on jo vuosikymmenien ajan toteuttanut eri puolilla maailmaa ohjelmia, joiden avulla se pyrkii puuttumaan epävirallisia reittejä käyttävän muuttoliikkeen juurisyihin. Tavoitteena on estää lasten vaarallista muuttoliikettä sekä vahvistaa alueellisia ja rajat ylittäviä lastensuojelujärjestelmiä.
Toimituksille tiedoksi:
- IOM:n mukaan ainakin 278 liikkeellä olevaa lasta on kuollut muuttoreitillä vuoden 2025 alusta lähtien. Heistä 263:n kuolinsyy on tiedossa: OM:n luokituksen mukaan 136 lasta hukkui, ja kaksi lasta kuoli hukkumisen ja muiden syiden, kuten suojan, ruoan ja veden puutteen takia https://missingmigrants.iom.int/downloads?xls=1742838678 [Data kerätty 16.12.2025].
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Kaisa CronstedtViestinnän asiantuntijaPelastakaa Lapset ry
Kotimaan teemat: perheiden varhainen tuki ja vapaaehtoistyö, pakolais- ja valmiustyö sekä lasten osallisuus (betjänar även på svenska)
Eveliina ViitanenKehittämispäällikkö, pakolais- ja valmiustyöPelastakaa Lapset ryPuh:+358 50 911 9295eveliina.viitanen@pelastakaalapset.fi
Kuvat
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pelastakaa Lapset ry
Joulusta tulossa tiukka vähävaraisille lapsiperheille – avuntarve kasvaa26.11.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Pelastakaa Lapset varoittaa: joulusta on tulossa pienituloisille lapsiperheille synkin vuosiin. Lapsen ääni 2025 -kyselyssä näkyy kasvava taloudellinen hätä – lapset ja nuoret kertovat jopa ruoan ja saippuan puutteesta. Myös Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset raportoivat avuntarpeen kasvusta ympäri Suomen.
Konecranes tukee Pelastakaa Lasten työtä Ukrainassa20.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Konecranes, yksi maailman johtavista nostolaitteiden valmistajista ja kunnossapitäjistä, on aloittanut yhteistyön Pelastakaa Lasten kanssa tukeakseen lasten oppimista ja mielenterveyttä sodan repimässä Ukrainassa.
Kuukausi Gazan aselevon jälkeen lapset elävät yhä pelon ja epävarmuuden keskellä13.11.2025 15:34:37 EET | Tiedote
Gazan aseleposopimuksesta on kulunut nyt yli kuukausi, mutta lapset ja perheet elävät yhä pelon ja epävarmuuden keskellä. Koteja ei voida korjata tarvikkeiden puutteen takia, ja monet pelkäävät liikkua ulkona räjähtämättömien ammusten tai uusien ilmaiskujen pelossa, kertoo Pelastakaa Lapset.
Konfliktialueilla elävien lasten määrä ja heihin kohdistuvat vakavat rikkomukset ennätyskorkealla tasolla4.11.2025 01:00:00 EET | Tiedote
Pelastakaa Lasten tänään julkaistu Stop the War on Children -raportti osoittaa, että lapsiin kohdistui ennätyksellisen paljon vakavia rikkomuksia vuonna 2024. Konfliktialueilla elävien lasten määrä on samalla noussut korkeimmalle tasolleen seurantahistorian aikana. Lasten turvallisuustilanne on heikentynyt, vaikka turvallisuusmenot ovat olleet rajussa kasvussa maailmanlaajuisesti.
Pelastakaa Lapset: Kuilu lasten välillä syvenee – pienituloisten perheiden lapsilla pulaa jopa ruuasta3.11.2025 06:03:00 EET | Uutinen
Suomalaisten lasten arki eriytyy yhä selvemmin perheiden tulotason perusteella, selviää tänään julkaistussa Pelastakaa Lasten selvityksessä. Perheiden heikko taloudellinen tilanne näkyy lasten arjessa muun muassa niukkuutena ruoassa, hankinnoissa ja harrastusmahdollisuuksissa sekä lasten kokemina ulkopuolisuuden tunteina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme