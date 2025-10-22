Suomen Ilmailumuseo

Good Kombo Oy on valittu Uuden Ilmailumuseon ydinnäyttelyn suunnittelijaksi

17.12.2025 14:09:40 EET

Uuden Ilmailumuseon näyttelysuunnittelijan kilpailutus on saatu päätökseen. Kilpailutukseen osallistui alan kotimaisia huippunimiä sekä useita kansainvälisiä toimijoita. Museon ydinnäyttelyn suunnittelu- ja toteutuskumppaniksi on valittu näyttelysuunnitteluun erikoistunut Good Kombo Oy. Uuden museon ydinnäyttely suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä museon asiantuntijatiimin kanssa.

Havainnekuva esittää modernia, katutason yläpuolelta kuvattua rakennusta kaupunkimaisemassa yöllä.
Uusi Ilmailumuseo ulkokuva lintuperspektiivistä. PES-Arkkitehdit PES-Arkkitehdit

Uusi Ilmailumuseo avautuu yleisölle vuodenvaihteessa 2027–2028. Rakennusliike Lapti ja PES-Arkkitehdit on valittu uuden museorakennuksen hankekehitysvaiheen toteutukseen, ja lokakuussa julkistetut havainnekuvat tarjosivat ensimmäisen konkreettisen vilkaisun siihen, miltä uusi museo näyttää [STT Uutinen]. Näyttelyhanketta koordinoidaan läheisesti museon uudisrakennuksen rakentamisen kanssa.

”Uuden museon ydinnäyttely muodostaa museon sisällöllisen sydämen ja tuo esiin suomalaisen ilmailun ilmiöitä, merkitystä, historiaa ja tulevaisuutta elämyksellisellä sekä eri kävijäryhmiä puhuttelevalla tavalla”, kertoo museohankkeen näyttelytuottaja Meiju Pax.

Good Kombo Oy on vuonna 2019 perustettu suunnittelutoimisto, jonka ydinosaamista on kokonaisvaltainen museosuunnittelu. Monialaisessa tiimissä yhdistyvät arkkitehtuuri, graafinen suunnittelu, vuorovaikutteinen teknologia, valaistus-, ääni- ja museosisältöosaaminen. Kombon vahvuutena on suurten ja vaativien kokonaisuuksien hallinta sekä tiivis ja sujuva yhteistyö asiakkaan kanssa.

Suunnittelutyö on alkanut syksyn 2025 aikana. Prosessin aikana museon kanssa käydään tiivistä vuoropuhelua, ja suunnittelu etenee vaiheittain kohti valmista kokonaisuutta.

”Uuden Ilmailumuseon hanke on poikkeuksellisen kiinnostava. Tavoitteenamme on luoda kokonaisuus, joka on samaan aikaan vaikuttava, selkeä ja helposti lähestyttävä”, kertoo näyttelysuunnittelun projektipäällikkö Johannes Nieminen Kombolta.

Uusi Ilmailumuseo toimii tulevaisuudessa ilmailualan oivalluttajana, yhteisöllisyyden rakentajana sekä asiantuntijuuden ja yhteistyön alustana. Ydinnäyttely on keskeinen osa tämän tavoitteen toteutumista.

Uusi Ilmailumuseo -hanke pähkinänkuoressa:

Uusi Ilmailumuseo valmistuu nykyisen museon viereen Vantaan Aviapoliksen alueen vetonaulaksi vuodenvaihteessa 2027–2028. Uusi museo valmistuu valtion, kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Yksityisellä rahoituksella toteutetaan näyttelyt, palvelut, kokoelmien muutto ja varastointi.

Suomen Ilmailumuseo ylläpitää ja hoitaa Suomen laajinta ilmailuaiheista kokoelmaa. Museon kokoelmien painopisteenä on Suomen ilmailu ja suomalaisten suunnittelemat tai käyttämät ilma-alukset. Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja museota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön yhteisöosakkaina ovat Ilmailumuseoyhdistys ry, Finavia Oyj, Finnair Oyj, Suomen Ilmailuliitto ry, Patria sekä Vantaan kaupunki.

Havainnekuva modernista rakennuksesta, jonka julkisivussa on alumiinia, lasia ja puuta. Rakennuksen muotoilu jäljittelee ilma-alusten liikkeitä kohoavilla ja laskevilla muodoilla.
Rakennus ei ainoastaan esittele ilmailun maailmaa, vaan ilmentää sitä rakenteessaan ja muotokielessään: Rakennuksen julkisivuista löytyy kohoavia ja laskevia muotoja mukaillen ilma-alusten liikkeitä. Julkisivussa käytetyt materiaalit kuten alumiini, lasi ja puu muistuttavat ilmassa liitävistä koneista sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa. Havainnekuva: PES-Arkkitehdit (kilpailuvaiheen näkemys)
Havainnekuva: PES-Arkkitehdit Havainnekuva: PES-Arkkitehdit
Havainnekuva esittää modernia, katutason yläpuolelta kuvattua rakennusta kaupunkimaisemassa yöllä.
Uusi Ilmailumuseo ulkokuva lintuperspektiivistä.
PES-Arkkitehdit PES-Arkkitehdit
Suomen Ilmailumuseo

Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Toimintaamme ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Olemme ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Suomen Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa (2024-27) museokonsepti uudistuu ja Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi museo.

Good Kombo Oy

Good Kombo Oy on vuonna 2019 perustettu näyttelysuunnitteluun erikoistunut toimisto, jonka tiimiin kuuluu arkkitehti, graafinen suunnittelija, vuorovaikutuksellisen teknologian asiantuntija, valaistussuunnittelija, äänisuunnittelija ja museosisältöjen ammattilainen. Kombo on suunnitellut näyttelyitä muun muassa Kansallismuseolle, Museo Leikkiin sekä Designmuseolle.

