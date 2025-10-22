Good Kombo Oy on valittu Uuden Ilmailumuseon ydinnäyttelyn suunnittelijaksi
Uuden Ilmailumuseon näyttelysuunnittelijan kilpailutus on saatu päätökseen. Kilpailutukseen osallistui alan kotimaisia huippunimiä sekä useita kansainvälisiä toimijoita. Museon ydinnäyttelyn suunnittelu- ja toteutuskumppaniksi on valittu näyttelysuunnitteluun erikoistunut Good Kombo Oy. Uuden museon ydinnäyttely suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä museon asiantuntijatiimin kanssa.
Uusi Ilmailumuseo avautuu yleisölle vuodenvaihteessa 2027–2028. Rakennusliike Lapti ja PES-Arkkitehdit on valittu uuden museorakennuksen hankekehitysvaiheen toteutukseen, ja lokakuussa julkistetut havainnekuvat tarjosivat ensimmäisen konkreettisen vilkaisun siihen, miltä uusi museo näyttää [STT Uutinen]. Näyttelyhanketta koordinoidaan läheisesti museon uudisrakennuksen rakentamisen kanssa.
”Uuden museon ydinnäyttely muodostaa museon sisällöllisen sydämen ja tuo esiin suomalaisen ilmailun ilmiöitä, merkitystä, historiaa ja tulevaisuutta elämyksellisellä sekä eri kävijäryhmiä puhuttelevalla tavalla”, kertoo museohankkeen näyttelytuottaja Meiju Pax.
Good Kombo Oy on vuonna 2019 perustettu suunnittelutoimisto, jonka ydinosaamista on kokonaisvaltainen museosuunnittelu. Monialaisessa tiimissä yhdistyvät arkkitehtuuri, graafinen suunnittelu, vuorovaikutteinen teknologia, valaistus-, ääni- ja museosisältöosaaminen. Kombon vahvuutena on suurten ja vaativien kokonaisuuksien hallinta sekä tiivis ja sujuva yhteistyö asiakkaan kanssa.
Suunnittelutyö on alkanut syksyn 2025 aikana. Prosessin aikana museon kanssa käydään tiivistä vuoropuhelua, ja suunnittelu etenee vaiheittain kohti valmista kokonaisuutta.
”Uuden Ilmailumuseon hanke on poikkeuksellisen kiinnostava. Tavoitteenamme on luoda kokonaisuus, joka on samaan aikaan vaikuttava, selkeä ja helposti lähestyttävä”, kertoo näyttelysuunnittelun projektipäällikkö Johannes Nieminen Kombolta.
Uusi Ilmailumuseo toimii tulevaisuudessa ilmailualan oivalluttajana, yhteisöllisyyden rakentajana sekä asiantuntijuuden ja yhteistyön alustana. Ydinnäyttely on keskeinen osa tämän tavoitteen toteutumista.
Uusi Ilmailumuseo -hanke pähkinänkuoressa:
Uusi Ilmailumuseo valmistuu nykyisen museon viereen Vantaan Aviapoliksen alueen vetonaulaksi vuodenvaihteessa 2027–2028. Uusi museo valmistuu valtion, kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Yksityisellä rahoituksella toteutetaan näyttelyt, palvelut, kokoelmien muutto ja varastointi.
Suomen Ilmailumuseo ylläpitää ja hoitaa Suomen laajinta ilmailuaiheista kokoelmaa. Museon kokoelmien painopisteenä on Suomen ilmailu ja suomalaisten suunnittelemat tai käyttämät ilma-alukset. Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja museota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön yhteisöosakkaina ovat Ilmailumuseoyhdistys ry, Finavia Oyj, Finnair Oyj, Suomen Ilmailuliitto ry, Patria sekä Vantaan kaupunki.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Meiju PaxNäyttelytuottaja / Uusi Ilmailumuseo -hankePuh:+358 44 901 2010meiju.pax@ilmailumuseo.fi
Johannes NieminenProjektipäällikkö / Good Kombo OyPuh:+358 50 574 7123johannes@kombo-office.fi
Sini SaloViestintäpäällikköSuomen Ilmailumuseo
Museon viestintästrategia, media- sekä vaikuttajaviestintä ja suhdetoiminta.
Kuvat
Linkit
Suomen Ilmailumuseo
Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Toimintaamme ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Olemme ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Suomen Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa (2024-27) museokonsepti uudistuu ja Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi museo.
Good Kombo Oy
Good Kombo Oy on vuonna 2019 perustettu näyttelysuunnitteluun erikoistunut toimisto, jonka tiimiin kuuluu arkkitehti, graafinen suunnittelija, vuorovaikutuksellisen teknologian asiantuntija, valaistussuunnittelija, äänisuunnittelija ja museosisältöjen ammattilainen. Kombo on suunnitellut näyttelyitä muun muassa Kansallismuseolle, Museo Leikkiin sekä Designmuseolle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ilmailumuseo
Suomen Ilmailuliiton arkisto siirtynyt Tahtoon22.10.2025 10:00:00 EEST | Uutinen
Suomen Ilmailuliiton arkisto on siirtynyt urheilu- ja liikuntahistorian sekä kulttuurin elämyskeskus TAHTOON, jossa sitä säilytetään osana Urheiluarkistoa. Vuonna 2024 siirtynyt aineisto on nyt kokonaisuudessaan järjestetty, ja se kattaa liiton toiminnan vuodet 1950–2019. Elokuussa 2025 arkisto täydentyi uudella, Suomen Ilmailumuseolta siirretyllä aineistolla. Tämä noin 30 hyllymetriä käsittävä kokonaisuus sisältää erityisesti liiton alkuvuosien asiakirjoja ja täydentää merkittävästi aiempaa arkistoa. Suomen Ilmailuliitto isännöi tänään alkavaa kansainvälisen ilmailuyhteisön FAI:n yleiskokousta. FAI:n 119. yleiskonferenssi järjestetään 22.–24. lokakuuta 2025 Vantaalla.
Finavia, Finnair ja Patria Uuden Ilmailumuseon lanseerauskumppaneiksi10.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Finavia, Finnair ja Patria liittyvät Uuden Ilmailumuseon ensimmäisiksi lanseerauskumppaneiksi. Tavoitteena on tukea suomalaisen ilmailuhistorian säilymistä sekä esitellä ilmailun nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia Uudessa Ilmailumuseossa.
Tältä näyttää Uusi Ilmailumuseo – kumppaneiksi valittu Rakennusliike Lapti ja PES-Arkkitehdit9.10.2025 11:55:00 EEST | Tiedote
Rakennusliike Lapti ja PES-Arkkitehdit on valittu kumppaniksi Vantaan Aviapolikseen nousevan Uuden Ilmailumuseon toteutukseen. Suomen Ilmailumuseosäätiö ja Rakennusliike Lapti allekirjoittivat torstaina 9.10.2025 kehitysvaiheen sopimuksen, minkä myötä hankkeen suunnitelmia jalostetaan kohti rakennuslupaa ja keväällä 2026 koittavaa rakentamisen aloitusta.
Poliitikon museoharjoittelu tuo kymmenen päättäjää Suomen Ilmailumuseolle12.8.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Museoliiton Poliitikon museoharjoittelu -kampanja on herättänyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta, ja Suomen Ilmailumuseolla nähdään vilkas harjoitteluviikko 18.–22.8.2025. Viikon aikana museolla vierailee peräti kymmenen päättäjää, jotka pääsevät tutustumaan museotyöhön käytännössä.
Adoptoi Convair Metropolitan – Uusi Ilmailumuseo etsii kummeja legendaarisille museokohteille!29.4.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Oletko aina haaveillut omasta lentokoneesta? Nyt se on mahdollista – ainakin paperilla! Uuden Ilmailumuseon odotettu hankesivusto on nyt julkaistu, ja mukana on jotain aivan uutta ja hauskaa: voit ryhtyä lentokoneen kummiksi eli adoptoida museokohteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme