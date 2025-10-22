Good Kombo Oy on valittu Uuden Ilmailumuseon ydinnäyttelyn suunnittelijaksi

Uusi Ilmailumuseo avautuu yleisölle vuodenvaihteessa 2027–2028. Rakennusliike Lapti ja PES-Arkkitehdit on valittu uuden museorakennuksen hankekehitysvaiheen toteutukseen, ja lokakuussa julkistetut havainnekuvat tarjosivat ensimmäisen konkreettisen vilkaisun siihen, miltä uusi museo näyttää [STT Uutinen]. Näyttelyhanketta koordinoidaan läheisesti museon uudisrakennuksen rakentamisen kanssa.

”Uuden museon ydinnäyttely muodostaa museon sisällöllisen sydämen ja tuo esiin suomalaisen ilmailun ilmiöitä, merkitystä, historiaa ja tulevaisuutta elämyksellisellä sekä eri kävijäryhmiä puhuttelevalla tavalla”, kertoo museohankkeen näyttelytuottaja Meiju Pax.

Good Kombo Oy on vuonna 2019 perustettu suunnittelutoimisto, jonka ydinosaamista on kokonaisvaltainen museosuunnittelu. Monialaisessa tiimissä yhdistyvät arkkitehtuuri, graafinen suunnittelu, vuorovaikutteinen teknologia, valaistus-, ääni- ja museosisältöosaaminen. Kombon vahvuutena on suurten ja vaativien kokonaisuuksien hallinta sekä tiivis ja sujuva yhteistyö asiakkaan kanssa.

Suunnittelutyö on alkanut syksyn 2025 aikana. Prosessin aikana museon kanssa käydään tiivistä vuoropuhelua, ja suunnittelu etenee vaiheittain kohti valmista kokonaisuutta.

”Uuden Ilmailumuseon hanke on poikkeuksellisen kiinnostava. Tavoitteenamme on luoda kokonaisuus, joka on samaan aikaan vaikuttava, selkeä ja helposti lähestyttävä”, kertoo näyttelysuunnittelun projektipäällikkö Johannes Nieminen Kombolta.

Uusi Ilmailumuseo toimii tulevaisuudessa ilmailualan oivalluttajana, yhteisöllisyyden rakentajana sekä asiantuntijuuden ja yhteistyön alustana. Ydinnäyttely on keskeinen osa tämän tavoitteen toteutumista.

Uusi Ilmailumuseo -hanke pähkinänkuoressa:

Uusi Ilmailumuseo valmistuu nykyisen museon viereen Vantaan Aviapoliksen alueen vetonaulaksi vuodenvaihteessa 2027–2028. Uusi museo valmistuu valtion, kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Yksityisellä rahoituksella toteutetaan näyttelyt, palvelut, kokoelmien muutto ja varastointi.

Suomen Ilmailumuseo ylläpitää ja hoitaa Suomen laajinta ilmailuaiheista kokoelmaa. Museon kokoelmien painopisteenä on Suomen ilmailu ja suomalaisten suunnittelemat tai käyttämät ilma-alukset. Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja museota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön yhteisöosakkaina ovat Ilmailumuseoyhdistys ry, Finavia Oyj, Finnair Oyj, Suomen Ilmailuliitto ry, Patria sekä Vantaan kaupunki.