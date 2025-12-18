S-ryhmän ennuste: sunnuntai 21.12. on joulun alla Prismoissa rauhallisin ostospäivä

– Joulukuun suurimmat myyntipäivät ajoittuvat vuoden viimeisille viikoille ja moni tekee Prismassa jouluostoksensa tänä vuonna maanantaina tai tiistaina ennen aattoa. Jos haluaa asioida väljemmin, kannattaa ajoittaa ostokset rauhallisemmille hetkille: esimerkiksi sunnuntai 21.12. on ennustettu joulun alla rauhallisimmaksi ostospäiväksi. Täsmävinkkinä mainittakoon kellonaikoina ennen aamuyhdeksää ja iltayhdeksän jälkeen. Sunnuntaiaamuksi myös täydennämme myymälät varastoltamme, joten se on siinäkin mielessä oiva ostospäivä, vinkkaa S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Antti Oksa.

Myös muina päivinä varhaiset aamut sekä myöhäiset illat ja yöt ovat yleensä selvästi hiljaisempia ostosaikoja kuin iltapäivät. Jouluaattona myymälät ovat pääsääntöisesti auki, mutta monet sulkevat ovensa tavallista aiemmin. Joulupäivänä ja tapaninpäivänä osa myymälöistä palvelee rajoitetuin aukioloin. Aukioloajat vaihtelevat osuuskaupoittain ja myymälöittäin, joten oman kaupan ajantasaiset tiedot kannattaa tarkistaa osoitteesta S-kaupat.fi.

Ruoan verkkokauppa tarjoaa helpon tavan tehdä ostokset oman kodin rauhasta. Jouluviikon toimitus- ja noutoajat täyttyvät nopeasti, joten kotiinkuljetukset kannattaa tilata ajoissa. Tänä vuonna ruoan verkkokaupan toimitus- ja noutoaikoja on tarjolla aikaisempaa enemmän ja osa myymälöistä tarjoaa noutoja ja kotiinkuljetuksia vielä jouluaattoaamunakin. Viimeisellä viikolla tilausmäärät voivat olla jopa 2–3 kertaa normaalia suurempia, ja osin verkkokaupan toimitusajat on jo varattu loppuun.

Joulun alla useampi myymälä laajentaa aukioloaikojaan ja normaalia useampi Prisma on auki ympäri vuorokauden. Joulun alla 24/7 auki ovat Prismat:

PRISMA HALIKKO

PRISMA ITÄHARJU

PRISMA ITÄKESKUS

PRISMA KAARI KANNELMÄKI

PRISMA KALEVA TAMPERE

PRISMA KERAVA

PRISMA LIELAHTI TAMPERE

PRISMA LINNAINMAA TAMPERE

PRISMA LOHJA

PRISMA LÄNSIKESKUS TURKU

PRISMA MYLLY

PRISMA NUMMELA

PRISMA OLARI

PRISMA PIISPANRISTI

PRISMA PIRKKALA

PRISMA SEINÄJOKI

PRISMA SEPPÄLÄ JYVÄSKYLÄ

PRISMA TAMPEREENTIE TURKU