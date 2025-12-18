S-ryhmän ennuste: sunnuntai 21.12. on joulun alla Prismoissa rauhallisin ostospäivä
Ruokakaupoissa odotetaan tänäkin vuonna vilskettä joulunaluspäivinä. Kaikkien ketjujen myymälät (Prisma, S-market, Sale, Alepa) palvelevat joulua edeltävinä päivinä laajoilla aukioloajoilla, ja monilla paikkakunnilla tarjolla on myös vuorokauden ympäri auki olevia vaihtoehtoja. Aiempien vuosien perusteella luodun ennusteen pohjalta astetta väljempi ostoshetki Prismassa joulun alla on sunnuntaina 21. joulukuuta.
– Joulukuun suurimmat myyntipäivät ajoittuvat vuoden viimeisille viikoille ja moni tekee Prismassa jouluostoksensa tänä vuonna maanantaina tai tiistaina ennen aattoa. Jos haluaa asioida väljemmin, kannattaa ajoittaa ostokset rauhallisemmille hetkille: esimerkiksi sunnuntai 21.12. on ennustettu joulun alla rauhallisimmaksi ostospäiväksi. Täsmävinkkinä mainittakoon kellonaikoina ennen aamuyhdeksää ja iltayhdeksän jälkeen. Sunnuntaiaamuksi myös täydennämme myymälät varastoltamme, joten se on siinäkin mielessä oiva ostospäivä, vinkkaa S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Antti Oksa.
Myös muina päivinä varhaiset aamut sekä myöhäiset illat ja yöt ovat yleensä selvästi hiljaisempia ostosaikoja kuin iltapäivät. Jouluaattona myymälät ovat pääsääntöisesti auki, mutta monet sulkevat ovensa tavallista aiemmin. Joulupäivänä ja tapaninpäivänä osa myymälöistä palvelee rajoitetuin aukioloin. Aukioloajat vaihtelevat osuuskaupoittain ja myymälöittäin, joten oman kaupan ajantasaiset tiedot kannattaa tarkistaa osoitteesta S-kaupat.fi.
Ruoan verkkokauppa tarjoaa helpon tavan tehdä ostokset oman kodin rauhasta. Jouluviikon toimitus- ja noutoajat täyttyvät nopeasti, joten kotiinkuljetukset kannattaa tilata ajoissa. Tänä vuonna ruoan verkkokaupan toimitus- ja noutoaikoja on tarjolla aikaisempaa enemmän ja osa myymälöistä tarjoaa noutoja ja kotiinkuljetuksia vielä jouluaattoaamunakin. Viimeisellä viikolla tilausmäärät voivat olla jopa 2–3 kertaa normaalia suurempia, ja osin verkkokaupan toimitusajat on jo varattu loppuun.
Joulun alla useampi myymälä laajentaa aukioloaikojaan ja normaalia useampi Prisma on auki ympäri vuorokauden. Joulun alla 24/7 auki ovat Prismat:
-
PRISMA HALIKKO
-
PRISMA ITÄHARJU
-
PRISMA ITÄKESKUS
-
PRISMA KAARI KANNELMÄKI
-
PRISMA KALEVA TAMPERE
-
PRISMA KERAVA
-
PRISMA LIELAHTI TAMPERE
-
PRISMA LINNAINMAA TAMPERE
-
PRISMA LOHJA
-
PRISMA LÄNSIKESKUS TURKU
-
PRISMA MYLLY
-
PRISMA NUMMELA
-
PRISMA OLARI
-
PRISMA PIISPANRISTI
-
PRISMA PIRKKALA
-
PRISMA SEINÄJOKI
-
PRISMA SEPPÄLÄ JYVÄSKYLÄ
-
PRISMA TAMPEREENTIE TURKU
-
PRISMA TRIPLA
