Kokoomuksen Sirén: Luonnonarvomarkkinat tuovat lisäresursseja luontotekoihin

Kokoomuksen kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén on tyytyväinen siihen, että hallitus edistää luonnonarvomarkkinoiden syntymistä Suomeen.

Luonnonarvomarkkinat perustuvat ajatukseen, että luonnon tuottamilla ekosysteemipalveluilla – kuten puhtaalla ilmalla, vesivaroilla ja luonnon monimuotoisuudella – on taloudellinen arvo, jonka markkinat voivat tunnistaa ja hinnoitella. Ekologisessa kompensaatiossa ihmisen toiminnan, kuten rakentamisen, aiheuttamia luontohaittoja kompensoidaan tuottamalla vastaavia luontohyötyjä toisaalla.

”Suomi kuuluu kansainväliseen eturintamaan ekologisen kompensaation toteuttamisessa ja luonnonarvomarkkinoiden kehitystyössä. Tällä hetkellä suomalaiset ratkaisut herättävät laajaa kiinnostusta myös EU-tasolla” Sirén aloittaa.

Tällä hetkellä luonnonsuojelulaki mahdollistaa tuotettujen luonnonarvojen käyttämisen vapaaehtoiseen ekologiseen kompensaatioon. Lausunnoille lähteneen lakimuutoksen myötä eri toimijat, kuten maanomistajat, säätiöt ja yritykset voisivat esimerkiksi ennallistaa luontoa ja myydä tämän ennallistamisen tuottaman luontoarvon. Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia olemaan mukana työssä luontomme tilan parantamiseksi.

”Luonnonarvomarkkinoilla saadaan yritykset ja yksityinen pääoma mukaan parantamaan luonnon tilaa. Tämä mahdollistaa nykyistä merkittävästi suuremmat resurssit luonnon tilan parantamiseen ja on siten suomalaisen luonnon etu. Lainsäädäntöä tietysti tarvitaan luomaan selkeät pelisäännöt näille markkinoille ja estämään viherpesua” Sirén jatkaa.

Sirénin mukaan toimivat luonnonarvomarkkinat tekevät luontohaittojen kompensoimisen yrityksille helpommaksi ja synnyttävät siten myös uutta liiketoimintaa.

”Luonnonarvomarkkinat voivat monipuolistaa elinkeinoja. Esimerkiksi maanomistajalle tulisi uudenlaisia tienausmahdollisuuksia. Suomalaiset yritykset ovat vastuullisia ja haluavat hyvittää aiheuttamansa luontohaitat, mikäli se suinkin on mahdollista. Meidän tehtävänämme on luoda tähän toimivat ja luotettavat markkinat”, Sirén päättää.