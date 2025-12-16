Kokoomuksen Sirén: Luonnonarvomarkkinat tuovat lisäresursseja luontotekoihin
Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén katsoo, että lausunnoille lähtenyt hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamisesta on tärkeä askel luontokadon pysäyttämiseksi.
Kokoomuksen kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén on tyytyväinen siihen, että hallitus edistää luonnonarvomarkkinoiden syntymistä Suomeen.
Luonnonarvomarkkinat perustuvat ajatukseen, että luonnon tuottamilla ekosysteemipalveluilla – kuten puhtaalla ilmalla, vesivaroilla ja luonnon monimuotoisuudella – on taloudellinen arvo, jonka markkinat voivat tunnistaa ja hinnoitella. Ekologisessa kompensaatiossa ihmisen toiminnan, kuten rakentamisen, aiheuttamia luontohaittoja kompensoidaan tuottamalla vastaavia luontohyötyjä toisaalla.
”Suomi kuuluu kansainväliseen eturintamaan ekologisen kompensaation toteuttamisessa ja luonnonarvomarkkinoiden kehitystyössä. Tällä hetkellä suomalaiset ratkaisut herättävät laajaa kiinnostusta myös EU-tasolla” Sirén aloittaa.
Tällä hetkellä luonnonsuojelulaki mahdollistaa tuotettujen luonnonarvojen käyttämisen vapaaehtoiseen ekologiseen kompensaatioon. Lausunnoille lähteneen lakimuutoksen myötä eri toimijat, kuten maanomistajat, säätiöt ja yritykset voisivat esimerkiksi ennallistaa luontoa ja myydä tämän ennallistamisen tuottaman luontoarvon. Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia olemaan mukana työssä luontomme tilan parantamiseksi.
”Luonnonarvomarkkinoilla saadaan yritykset ja yksityinen pääoma mukaan parantamaan luonnon tilaa. Tämä mahdollistaa nykyistä merkittävästi suuremmat resurssit luonnon tilan parantamiseen ja on siten suomalaisen luonnon etu. Lainsäädäntöä tietysti tarvitaan luomaan selkeät pelisäännöt näille markkinoille ja estämään viherpesua” Sirén jatkaa.
Sirénin mukaan toimivat luonnonarvomarkkinat tekevät luontohaittojen kompensoimisen yrityksille helpommaksi ja synnyttävät siten myös uutta liiketoimintaa.
”Luonnonarvomarkkinat voivat monipuolistaa elinkeinoja. Esimerkiksi maanomistajalle tulisi uudenlaisia tienausmahdollisuuksia. Suomalaiset yritykset ovat vastuullisia ja haluavat hyvittää aiheuttamansa luontohaitat, mikäli se suinkin on mahdollista. Meidän tehtävänämme on luoda tähän toimivat ja luotettavat markkinat”, Sirén päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara-Sofia SirénKansanedustaja, Suuren valiokunnan puheenjohtaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Sirén: Julkista taloutta tasapainotettava mieluimmin menoja sopeuttamalla kuin veronkorotuksilla16.12.2025 19:14:46 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén korostaa, että myös jatkossa julkisen talouden sopeuttamisurakkaa on vietävä määrätietoisesti eteenpäin ennen kaikkea menoja sopeuttamalla veronkorotusten sijaan. Tätä linjaa tukevat Etlan tuoreet raportit, joissa kuvataan myös ylivaalikautisen sopeuttamisen merkitystä ja annetaan tunnustusta hallituksen jo tekemille mittaville sopeutuksille.
Kokoomuksen Wallinheimo: Punamullan velkajuhlassa miljardit sulivat palvelujen sijaan korkojen maksuun15.12.2025 18:44:44 EET | Tiedote
Valtionvelan korkomenoihin sulaa ensi vuonna yli kolme miljardia euroa veronmaksajien rahaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo ehdottaa, että SDP:n ja keskustan puoluejohto laskisi, mitä panostuksia summalla olisi saanut aikaan esimerkiksi sote-palveluissa.
Kokoomuksen Päivärinta: SDP:n Joona Räsäsen velkahurskastelu on maailmanennätys15.12.2025 16:33:32 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta pitää irvokkaana, että oppositiopuolueet ja varsinkin SDP esittävät epäluottamuslausetta hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan. Päivärinnan mukaan talouspolitiikan neuvoja jaetaan niiden puolueiden toimesta, jotka itse jättivät Suomen velkahanat valtoimenaan auki ja viis veisasivat asiantuntijoiden lukuisista varoituksista.
Kokoomuksen Jukkola: Velkaantuminen lastemme piikkiin on saatava loppumaan15.12.2025 12:39:28 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola korosti kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa hallituksen vastuullista talouslinjaa: nyt tehdään vaikeat päätökset, jotta Suomi voi kasvaa ja hyvinvointi turvataan – eikä velkaa sysätä tulevien sukupolvien maksettavaksi.
Kokoomuksen Kauma Kaikkoselle: Velkavivulla ei ratkaista soten ongelmia13.12.2025 13:09:56 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ehdottaa hyvinvointialueiden velkasaneerausta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma muistuttaa, että Kaikkosen omalla hallituskaudella sellainen malli on jo luotu: arviointimenettely. Kauma korostaa Orpon hallituksen keskittyvän hyvinvointialueiden yksilölliseen tukemiseen, perusterveydenhuollon vahvistamiseen ja sote-palveluiden kehittämiseen sen sijaan, että alueiden ongelmat lakaistaisiin veronmaksajille osoitetulla miljardilaskulla maton alle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme