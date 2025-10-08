MIELI Kriisipuhelin ja -chat päivystävät läpi joulun
Kriisipuhelin ja -chat päivystävät joulunpyhinä, koska ihmiset tarvitsevat keskusteluapua myös loma-aikana. Jouluna linjoilla kuuluvat muun muassa yksinäisyys, parisuhdeongelmat ja päihteet.
Keskusteluavun tarve ei vähene joulun aikaan MIELI Kriisipuhelimessa. Useimmiten joulun kiireisin päivä on jouluaatto.
”Jouluaattona soittajat puhuvat usein parisuhdeasioista. Valitettavasti myös lähisuhdeväkivalta kuuluu linjoilla”, MIELI ry:n puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter sanoo.
Joulupäivänä soitetaan usein läheisiin liittyvistä huolista ja muista ihmissuhteista.
”Jouluna yksinäisyys voi tuntua pahalta. Se näkyy kriisiavussamme, Winter kertoo.
Joulun aikaan puheluissa kuuluvat riidat tai pettymykset. Soittajat kertovat myös taloudellisista huolista ja surusta. Suru on iso teema erityisesti silloin, kun joutuu viettämään ensimmäistä joulua esimerkiksi läheisen kuoleman jälkeen.
”Puhelimessa keskustellaan paljon myös päihteistä ja mielenterveysongelmista, jotka nousevat esiin suvun yhteisissä kokoontumisissa”, Winter sanoo.
Keskusteluapu auttaa vaikeissa hetkissä
MIELI Kriisipuhelimessa ja -chatissa tehtiin seurantaa keskustelujen merkityksestä yhteydenottajille kahden viikon aikana 19.11.-2.12.2025. Yhteensä 159:sta vastaajasta 84 prosenttia arvioi, että heillä oli huono tai erittäin huono olo ennen yhteydenottoa.
Keskustelun lopussa näin arvioi enää 14 prosenttia. Olo oli hyvä tai erittäin hyvä 51 prosentilla keskustelun lopussa.
”Vastauksista nousee esiin se, että tyytyväisyyden kokemukset liittyvät erityisesti kuulluksi tulemiseen, kiireettömään ja rauhalliseen kohtaamiseen sekä mahdollisuuteen puhua avoimesti ja anonyymisti”, Winter kertoo.
Keskustelussa auttaa arvostava ja myötätuntoinen kohtaaminen, jossa yhteydenottajan omat voimavarat vahvistuvat. Monille anonyymi apu on tärkeää.
”Monella olo helpottui ja yksikin keskustelu synnytti toivoa”, hän kiteyttää.
Kriisipuhelimen ja -chatin yhteydenottoihin vastaavat sekä kriisityön ammattilaiset että koulutetut vapaaehtoiset ammattilaisten tukemina. Iso osa päivystäjistä työskentelee MIELI ry:n paikallisyhdistyksissä ja niiden ylläpitämissä kriisikeskuksissa.
MIELI ry:n kriisiauttamisen aukioloajat jouluna 2025
MIELI Kriisipuhelin
-
suomenkielinen linja aina auki numerossa 09 2525 0111
-
ruotsinkielinen linja auki arkisin numerossa 09 2525 0112, suljettu juhlapyhinä
-
englanninkielinen linja auki arkisin numerossa 09 2525 0116, suljettu juhlapyhinä
MIELI Kriisichat
-
normaalit aukioloajat läpi joulun
-
ma ja to klo 15–21
-
ti ja ke klo 15–19
-
avoinna myös 24.–25.12. ja 1.1.
Sekasin-chat 12-29-vuotiaille
-
normaalit aukioloajat läpi joulun
-
ma-pe klo 9–24
-
la-su klo 15–24
Ruotsinkielinen Sekasin-chatten
-
normaalit aukioloajat läpi joulun
-
ma-pe klo 15–19
-
la-su klo 17–21
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MIELI Kriisipuhelin ja MIELI Kriisichat
Susanna Winter
MIELI ry:n puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö
040 587 5197
etunimi.sukunimi@mieli.fi
Sekasin-chat
Johanna Virtanen
Toiminnanjohtaja, Sekasin Kollektiivi
+358 50 533 9255
etunimi.sukunimi@sekasin.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
MIELI Suomen Mielenterveys ry on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö. MIELI ry edistää Suomessa asuvien mielenterveyttä, tekee ehkäisevää mielenterveystyötä ja rakentaa vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edellytyksiä mielenterveyden alalla. Mieli.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MIELI Suomen Mielenterveys ry
MIELI rf: Politiken måste beakta beslutens inverkan på den psykiska hälsa8.10.2025 10:33:21 EEST | Tiedote
Det finns ofta strukturella faktorer bakom psykiska utmaningar, faktorer som individen har svårt att påverka. Därför är det viktigt att politiken systematiskt gör en bedömning av vilken inverkan besluten har på den psykiska hälsan. Världsdagen för psykisk hälsa som firas 10.10 är en viktig stund för att lyfta upp både de individuella och de strukturella dimensionerna av psykisk hälsa.
MIELI ry: Politiikassa pitää huomioida mielenterveysvaikutukset6.10.2025 09:50:31 EEST | Tiedote
Mielen haasteiden taustalla on usein rakenteellisia tekijöitä, joihin yksilönä on vaikea vaikuttaa. Siksi politiikassa pitäisi systemaattisesti arvioida päätösten mielenterveysvaikutukset. 10.10. vietettävä maailman mielenterveyspäivä on tärkeä hetki nostaa esiin mielenterveyden sekä yksilölliset että rakenteelliset ulottuvuudet.
Suicidpreventiva dagen 10.9. MIELI rf: Samtalshjälp kan förebygga självmord9.9.2025 11:44:46 EEST | Tiedote
Samtalen med självdestruktivt innehåll i MIELI rf:s Kristelefon och krischat har ökat klart i år. Samtalshjälp med låg tröskel är ett effektivt och fungerande sätt att förebygga självmord.
Itsemurhien ehkäisypäivä 10.9. MIELI ry: Keskusteluapu auttaa vähentämään itsemurhia4.9.2025 15:57:10 EEST | Tiedote
Itsetuhoisten yhteydenottojen määrä MIELI Kriisipuhelimessa ja -chatissa on noussut viime vuodesta merkittävästi. Matalan kynnyksen keskusteluapu on toimiva keino ehkäistä itsemurhia.
Mielenterveysjärjestöjen puheenjohtajat: Järjestöleikkaukset uhkaavat sote-järjestelmän toimivuutta26.8.2025 09:28:35 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat mittavat valtionavustusleikkaukset vaarantavat koko suomalaisen sote-järjestelmän kestävyyden. Kyse ei ole vain järjestöjen toimintaedellytyksistä, vaan koko yhteiskunnan hyvinvoinnista, osallisuudesta ja turvallisuudesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme