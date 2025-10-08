MIELI Kriisipuhelin ja -chat päivystävät läpi joulun

Keskusteluavun tarve ei vähene joulun aikaan MIELI Kriisipuhelimessa. Useimmiten joulun kiireisin päivä on jouluaatto.

”Jouluaattona soittajat puhuvat usein parisuhdeasioista. Valitettavasti myös lähisuhdeväkivalta kuuluu linjoilla”, MIELI ry:n puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter sanoo.

Joulupäivänä soitetaan usein läheisiin liittyvistä huolista ja muista ihmissuhteista.

”Jouluna yksinäisyys voi tuntua pahalta. Se näkyy kriisiavussamme, Winter kertoo.

Joulun aikaan puheluissa kuuluvat riidat tai pettymykset. Soittajat kertovat myös taloudellisista huolista ja surusta. Suru on iso teema erityisesti silloin, kun joutuu viettämään ensimmäistä joulua esimerkiksi läheisen kuoleman jälkeen.

”Puhelimessa keskustellaan paljon myös päihteistä ja mielenterveysongelmista, jotka nousevat esiin suvun yhteisissä kokoontumisissa”, Winter sanoo.

Keskusteluapu auttaa vaikeissa hetkissä

MIELI Kriisipuhelimessa ja -chatissa tehtiin seurantaa keskustelujen merkityksestä yhteydenottajille kahden viikon aikana 19.11.-2.12.2025. Yhteensä 159:sta vastaajasta 84 prosenttia arvioi, että heillä oli huono tai erittäin huono olo ennen yhteydenottoa.

Keskustelun lopussa näin arvioi enää 14 prosenttia. Olo oli hyvä tai erittäin hyvä 51 prosentilla keskustelun lopussa.

”Vastauksista nousee esiin se, että tyytyväisyyden kokemukset liittyvät erityisesti kuulluksi tulemiseen, kiireettömään ja rauhalliseen kohtaamiseen sekä mahdollisuuteen puhua avoimesti ja anonyymisti”, Winter kertoo.

Keskustelussa auttaa arvostava ja myötätuntoinen kohtaaminen, jossa yhteydenottajan omat voimavarat vahvistuvat. Monille anonyymi apu on tärkeää.

”Monella olo helpottui ja yksikin keskustelu synnytti toivoa”, hän kiteyttää.

Kriisipuhelimen ja -chatin yhteydenottoihin vastaavat sekä kriisityön ammattilaiset että koulutetut vapaaehtoiset ammattilaisten tukemina. Iso osa päivystäjistä työskentelee MIELI ry:n paikallisyhdistyksissä ja niiden ylläpitämissä kriisikeskuksissa.

MIELI ry:n kriisiauttamisen aukioloajat jouluna 2025

MIELI Kriisipuhelin

suomenkielinen linja aina auki numerossa 09 2525 0111

ruotsinkielinen linja auki arkisin numerossa 09 2525 0112, suljettu juhlapyhinä

englanninkielinen linja auki arkisin numerossa 09 2525 0116, suljettu juhlapyhinä

MIELI Kriisichat

normaalit aukioloajat läpi joulun

ma ja to klo 15–21

ti ja ke klo 15–19

avoinna myös 24.–25.12. ja 1.1.

Sekasin-chat 12-29-vuotiaille

normaalit aukioloajat läpi joulun

ma-pe klo 9–24

la-su klo 15–24

Ruotsinkielinen Sekasin-chatten

normaalit aukioloajat läpi joulun

ma-pe klo 15–19