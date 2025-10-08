MIELI Kriisipuhelin ja -chat päivystävät läpi joulun

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Kriisipuhelin ja -chat päivystävät joulunpyhinä, koska ihmiset tarvitsevat keskusteluapua myös loma-aikana. Jouluna linjoilla kuuluvat muun muassa yksinäisyys, parisuhdeongelmat ja päihteet. 

iStock

Keskusteluavun tarve ei vähene joulun aikaan MIELI Kriisipuhelimessa. Useimmiten joulun kiireisin päivä on jouluaatto.

”Jouluaattona soittajat puhuvat usein parisuhdeasioista. Valitettavasti myös lähisuhdeväkivalta kuuluu linjoilla”, MIELI ry:n puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter sanoo.

Joulupäivänä soitetaan usein läheisiin liittyvistä huolista ja muista ihmissuhteista.

”Jouluna yksinäisyys voi tuntua pahalta. Se näkyy kriisiavussamme, Winter kertoo.

Joulun aikaan puheluissa kuuluvat riidat tai pettymykset. Soittajat kertovat myös taloudellisista huolista ja surusta. Suru on iso teema erityisesti silloin, kun joutuu viettämään ensimmäistä joulua esimerkiksi läheisen kuoleman jälkeen.

”Puhelimessa keskustellaan paljon myös päihteistä ja mielenterveysongelmista, jotka nousevat esiin suvun yhteisissä kokoontumisissa”, Winter sanoo. 

Keskusteluapu auttaa vaikeissa hetkissä 

MIELI Kriisipuhelimessa ja -chatissa tehtiin seurantaa keskustelujen merkityksestä yhteydenottajille kahden viikon aikana 19.11.-2.12.2025. Yhteensä 159:sta vastaajasta 84 prosenttia arvioi, että heillä oli huono tai erittäin huono olo ennen yhteydenottoa. 

Keskustelun lopussa näin arvioi enää 14 prosenttia. Olo oli hyvä tai erittäin hyvä 51 prosentilla keskustelun lopussa. 

”Vastauksista nousee esiin se, että tyytyväisyyden kokemukset liittyvät erityisesti kuulluksi tulemiseen, kiireettömään ja rauhalliseen kohtaamiseen sekä mahdollisuuteen puhua avoimesti ja anonyymisti”, Winter kertoo.

Keskustelussa auttaa arvostava ja myötätuntoinen kohtaaminen, jossa yhteydenottajan omat voimavarat vahvistuvat. Monille anonyymi apu on tärkeää.

”Monella olo helpottui ja yksikin keskustelu synnytti toivoa”, hän kiteyttää. 

Kriisipuhelimen ja -chatin yhteydenottoihin vastaavat sekä kriisityön ammattilaiset että koulutetut vapaaehtoiset ammattilaisten tukemina. Iso osa päivystäjistä työskentelee MIELI ry:n paikallisyhdistyksissä ja niiden ylläpitämissä kriisikeskuksissa. 

MIELI ry:n kriisiauttamisen aukioloajat jouluna 2025 

MIELI Kriisipuhelin

  • suomenkielinen linja aina auki numerossa 09 2525 0111

  • ruotsinkielinen linja auki arkisin numerossa 09 2525 0112, suljettu juhlapyhinä  

  • englanninkielinen linja auki arkisin numerossa 09 2525 0116, suljettu juhlapyhinä 

MIELI Kriisichat

  • normaalit aukioloajat läpi joulun   

  • ma ja to klo 15–21 

  • ti ja ke klo 15–19 

  • avoinna myös 24.–25.12. ja 1.1. 

Sekasin-chat 12-29-vuotiaille

  • normaalit aukioloajat läpi joulun 

  • ma-pe klo 9–24 

  • la-su klo 15–24 

Ruotsinkielinen Sekasin-chatten

  • normaalit aukioloajat läpi joulun 

  • ma-pe klo 15–19 

  • la-su klo 17–21 

Yhteyshenkilöt

MIELI Kriisipuhelin ja MIELI Kriisichat

Susanna Winter
MIELI ry:n puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö
040 587 5197
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Sekasin-chat

Johanna Virtanen
Toiminnanjohtaja, Sekasin Kollektiivi
+358 50 533 9255
etunimi.sukunimi@sekasin.fi

Tietoja julkaisijasta

MIELI Suomen Mielenterveys ry on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö. MIELI ry edistää Suomessa asuvien mielenterveyttä, tekee ehkäisevää mielenterveystyötä ja rakentaa vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edellytyksiä mielenterveyden alalla. Mieli.fi

